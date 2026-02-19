Топ-события пятницы: Канада — Финляндия на Олимпиаде, Дёмин в НБА, биатлон и футбол

За чем следить 20 февраля: Рекопа Южной Америки, испанская Примера, «Уорриорз» против «Бостона», а ещё матчи «Спартака» и «Авангарда» в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявит себя Дёмин после звёздного уикенда?

Команда с Дёминым в составе выиграла Матч восходящих звёзд. Егор стал третьим россиянином, который побеждал в данном шоу после Кириленко и Шведа. Но настало время возвращаться в регулярный чемпионат НБА. У «Бруклина» дела идут не очень, чего нельзя сказать о «Кливленде», набирающем обороты. Кому достанется победа?

⚽️ 3:30: «Ланус» — «Фламенго», Рекопа Южной Америки — 2026, финал, первый матч

Интрига: Пакета и Карраскаль — в погоне за титулом

Южноамериканский аналог Суперкубка УЕФА – идеальный повод скрасить бессонницу, если вы живёте плюс-минус по московскому времени. «Фламенго» очаровал любителей европейского футбола ещё во время летнего клубного чемпионата мира. А теперь в составе бразильского гранда есть ещё и Лукас Пакета. Плюс бывший динамовец Хорхе Карраскаль, с которым и брали Кубок Либертадорес. Противостояние Бразилии и Аргентины – гарантия жары, и соперники не должны разочаровать.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри появится на паркете?

Ещё до Матча звёзд НБА Карри получил травму. И как раз из-за неё не принял участие в масштабном шоу. Прошла неделя, и всем интересно, появится ли Стефен на паркете. Пока его статус «вне игры», но всё может измениться прямо перед встречей с «Бостоном». Ждём одну из главных звёзд лиги в строю?

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн

Интрига: кто выстрелит в последний день межсезонья Ф-1?

Всё: хватит скрывать потенциал своих машин Формулы-1! В пятницу в Бахрейне последний день зимних тестов, так что именно 20 февраля для команд есть смысл попробовать понять, где же они находятся относительно своих конкурентов. Если остались новинки — представить. Если был придушен мотор — раскрутить посильнее. Если берегли мягкие составы резины – «спалить». Так что с интересом будем следить за заездами, ведь именно по их итогам мы будем анализировать, кто и в какой форме подходит к первому этапу в Мельбурне.

🥇❄️🎯 16:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, мужчины, 15 км

Интрига: станет ли Томмазо Джакомель олимпийским чемпионом?

У одного из лидеров сезона, итальянца Томмазо Джакомеля, есть последний шанс взять личную медаль на домашней Олимпиаде-2026. В масс-старте 25-летний спортсмен является одним из главных фаворитов из-за любви к контактным дисциплинам и отличным результатам в них. Томми замотивирован как никто другой, но в Антхольце так и не реализовал даже половины своих возможностей. Сумеет ли он громко закрыть олимпийский турнир и взять долгожданное для мужской сборной золото? Узнаем уже в пятницу!

🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Шарипзянов 60-е очко в регулярке?

Дамир Шарипзянов проводит лучший сезон в карьере и идёт на рекорд по количеству очков среди защитников в одном регулярном чемпионате. Пока что он принадлежит канадцу Крису Ли, который в сезоне-2016/2017 наколотил 65 очков за «Металлург», но отставание тает стремительно. У капитана «Авангарда» на данный момент 59 очков – ещё одно очко, и он станет вторым защитников в истории КХЛ, который выбьет 60. Случится ли это в игре с «Сибирью»?

Одно достижение капитан омичей уже снёс: Дамир Шарипзянов побил свой же бомбардирский рекорд за сезон для защитников «Авангарда»

🏒 17:00: «Трактор» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» снова пропустит шесть или начнёт выходить из пике?

«Трактор» в последние дни лихорадит. Сначала на выезде получили шесть шайб от «Авангарда», а в последнем матче полностью провалились с «Салаватом» — 0:6. Евгений Корешков связывает это с тем, что команда не восстановилась после поездки на Дальний Восток, поэтому физическая форма не на пике. Получится ли исправить положение во встрече с «Северсталью», которая, напротив, находится в отличной форме весь сезон?

Что ещё сказал тренер «Трактора»: Главный тренер «Трактора» Корешков высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева»

❄️🏒 18:40: Канада — Финляндия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала

Интрига: Канада продолжит путь к золоту?

Обе сборные провели выматывающие четвертьфиналы и были близки к провалу – Канада впервые с 2010 года на Олимпиадах с участием игроков НХЛ уступала в счёте во встрече с Чехией и спаслась на последних минутах. Финны «горели» 0:2 Швейцарии в третьем периоде, однако тоже смогли вытащить матч. Канадцы ещё и потеряли Сидни Кросби – сыграет ли он в полуфинале, пока неизвестно. Но и без него у «кленовых» есть кому тащить и решать – продолжат ли они путь к золоту, или финны смогут преподнести сенсацию?

🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Нефтехимик» серию поражений?

Обе команды чувствуют себя не лучшим образом. «Нефтехимик» проиграл последние четыре матча и пропустил вперёд в турнирной таблице «Салават». У «Спартака» — четыре поражения в последних пяти встречах, и они опустились с шестого на восьмое место на Западе. Кто из них сегодня начнёт выправлять своё положение?

Красно-белые после такого поражения должны быть злыми: Видео Минское «Динамо» дома забросило шесть шайб «Спартаку», одержав волевую победу

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Эльче», Примера, 25-й тур

Интрига: баски окончательно пришли в себя?

По итогам предыдущего сезона «Атлетик» заслужил право играть в Лиге чемпионов. А вот в нынешнем басков штормит: отсутствие евровесны, всего лишь четыре победы в Ла Лиге с сентября по начало февраля. Замаячила даже перспектива борьбы за невылет. Но тут команда собралась и хлопнула подряд «Леванте» с «Овьедо». Да, это главные аутсайдеры, тем не менее результат добыт. «Эльче» тоже в кризисе. С ними «Атлетик» испытает проблемы?

Нико Уильямс баскам пока не помощник: Нико Уильямс выбыл на неопределённый срок из-за осложнений после травмы — Goal

❄️🏒 23:10: США — Словакия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сказка Словакии продолжится или США промчатся к финалу на всех парах?

Словакия – команда-сказка на этой Олимпиаде. Бронзовые призёры Пекина-2022 вышли победителями в группе с Финляндией и Швецией, а затем не испытали никаких проблем в четвертьфинале с Германией. Но сейчас им предстоит встреча с одним из главных фаворитов турнира – США. Американцы не без труда выбили в четвертьфинале Швецию, доставят ли им проблем и словаки или они на всех парах промчатся в матч за золото?