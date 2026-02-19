Топ-события пятницы: Канада — Финляндия на Олимпиаде, Дёмин в НБА, биатлон и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 3:30: «Ланус» — «Фламенго», Рекопа Южной Америки — 2026, финал, первый матч
- 🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн
- 🥇❄️🎯 16:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, мужчины, 15 км
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- ❄️🏒 18:40: Канада — Финляндия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала
- 🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Эльче», Примера, 25-й тур
- ❄️🏒 23:10: США — Словакия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: как проявит себя Дёмин после звёздного уикенда?
Команда с Дёминым в составе выиграла Матч восходящих звёзд. Егор стал третьим россиянином, который побеждал в данном шоу после Кириленко и Шведа. Но настало время возвращаться в регулярный чемпионат НБА. У «Бруклина» дела идут не очень, чего нельзя сказать о «Кливленде», набирающем обороты. Кому достанется победа?
⚽️ 3:30: «Ланус» — «Фламенго», Рекопа Южной Америки — 2026, финал, первый матч
Интрига: Пакета и Карраскаль — в погоне за титулом
Южноамериканский аналог Суперкубка УЕФА – идеальный повод скрасить бессонницу, если вы живёте плюс-минус по московскому времени. «Фламенго» очаровал любителей европейского футбола ещё во время летнего клубного чемпионата мира. А теперь в составе бразильского гранда есть ещё и Лукас Пакета. Плюс бывший динамовец Хорхе Карраскаль, с которым и брали Кубок Либертадорес. Противостояние Бразилии и Аргентины – гарантия жары, и соперники не должны разочаровать.
🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Карри появится на паркете?
Ещё до Матча звёзд НБА Карри получил травму. И как раз из-за неё не принял участие в масштабном шоу. Прошла неделя, и всем интересно, появится ли Стефен на паркете. Пока его статус «вне игры», но всё может измениться прямо перед встречей с «Бостоном». Ждём одну из главных звёзд лиги в строю?
🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн
Интрига: кто выстрелит в последний день межсезонья Ф-1?
Всё: хватит скрывать потенциал своих машин Формулы-1! В пятницу в Бахрейне последний день зимних тестов, так что именно 20 февраля для команд есть смысл попробовать понять, где же они находятся относительно своих конкурентов. Если остались новинки — представить. Если был придушен мотор — раскрутить посильнее. Если берегли мягкие составы резины – «спалить». Так что с интересом будем следить за заездами, ведь именно по их итогам мы будем анализировать, кто и в какой форме подходит к первому этапу в Мельбурне.
🥇❄️🎯 16:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, мужчины, 15 км
Интрига: станет ли Томмазо Джакомель олимпийским чемпионом?
У одного из лидеров сезона, итальянца Томмазо Джакомеля, есть последний шанс взять личную медаль на домашней Олимпиаде-2026. В масс-старте 25-летний спортсмен является одним из главных фаворитов из-за любви к контактным дисциплинам и отличным результатам в них. Томми замотивирован как никто другой, но в Антхольце так и не реализовал даже половины своих возможностей. Сумеет ли он громко закрыть олимпийский турнир и взять долгожданное для мужской сборной золото? Узнаем уже в пятницу!
🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: наберёт ли Шарипзянов 60-е очко в регулярке?
Дамир Шарипзянов проводит лучший сезон в карьере и идёт на рекорд по количеству очков среди защитников в одном регулярном чемпионате. Пока что он принадлежит канадцу Крису Ли, который в сезоне-2016/2017 наколотил 65 очков за «Металлург», но отставание тает стремительно. У капитана «Авангарда» на данный момент 59 очков – ещё одно очко, и он станет вторым защитников в истории КХЛ, который выбьет 60. Случится ли это в игре с «Сибирью»?
🏒 17:00: «Трактор» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: «Трактор» снова пропустит шесть или начнёт выходить из пике?
«Трактор» в последние дни лихорадит. Сначала на выезде получили шесть шайб от «Авангарда», а в последнем матче полностью провалились с «Салаватом» — 0:6. Евгений Корешков связывает это с тем, что команда не восстановилась после поездки на Дальний Восток, поэтому физическая форма не на пике. Получится ли исправить положение во встрече с «Северсталью», которая, напротив, находится в отличной форме весь сезон?
❄️🏒 18:40: Канада — Финляндия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала
Интрига: Канада продолжит путь к золоту?
Обе сборные провели выматывающие четвертьфиналы и были близки к провалу – Канада впервые с 2010 года на Олимпиадах с участием игроков НХЛ уступала в счёте во встрече с Чехией и спаслась на последних минутах. Финны «горели» 0:2 Швейцарии в третьем периоде, однако тоже смогли вытащить матч. Канадцы ещё и потеряли Сидни Кросби – сыграет ли он в полуфинале, пока неизвестно. Но и без него у «кленовых» есть кому тащить и решать – продолжат ли они путь к золоту, или финны смогут преподнести сенсацию?
🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: прервёт ли «Нефтехимик» серию поражений?
Обе команды чувствуют себя не лучшим образом. «Нефтехимик» проиграл последние четыре матча и пропустил вперёд в турнирной таблице «Салават». У «Спартака» — четыре поражения в последних пяти встречах, и они опустились с шестого на восьмое место на Западе. Кто из них сегодня начнёт выправлять своё положение?
⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Эльче», Примера, 25-й тур
Интрига: баски окончательно пришли в себя?
По итогам предыдущего сезона «Атлетик» заслужил право играть в Лиге чемпионов. А вот в нынешнем басков штормит: отсутствие евровесны, всего лишь четыре победы в Ла Лиге с сентября по начало февраля. Замаячила даже перспектива борьбы за невылет. Но тут команда собралась и хлопнула подряд «Леванте» с «Овьедо». Да, это главные аутсайдеры, тем не менее результат добыт. «Эльче» тоже в кризисе. С ними «Атлетик» испытает проблемы?
❄️🏒 23:10: США — Словакия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1/2 финала
Интрига: сказка Словакии продолжится или США промчатся к финалу на всех парах?
Словакия – команда-сказка на этой Олимпиаде. Бронзовые призёры Пекина-2022 вышли победителями в группе с Финляндией и Швецией, а затем не испытали никаких проблем в четвертьфинале с Германией. Но сейчас им предстоит встреча с одним из главных фаворитов турнира – США. Американцы не без труда выбили в четвертьфинале Швецию, доставят ли им проблем и словаки или они на всех парах промчатся в матч за золото?