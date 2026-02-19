Успеху российского спортсмена Никиты Филиппова радуются по всей стране. В этом можно не сомневаться!

«Мужик сказал — мужик сделал». Что говорят о первой медали России на Олимпиаде?

19 февраля – красный день календаря в истории российского спорта. Всё благодаря Никите Филиппову, который поднялся на олимпийский пьедестал в ски-альпинизме – виде спорта, который дебютировал в программе ОИ.

Какую реакцию вызвало успешное выступление нейтрального спортсмена из России на Олимпиаде-2026? И что говорит сам призёр? Читайте в нашем обзорном материале!

«Всё нормально. Возьму своё золото»

Никита счастлив. Он доказал всем скептикам, что не просто достоин поездки на Олимпиаду, а был способен бороться за самые высшие награды.

«Ну что, ребята? Мужик сказал – мужик сделал. Вот она медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», – сказал Никита в сообщении, адресованном своим поклонникам.

Перед церемонией награждения Никита тепло общался с олимпийским чемпионом из Испании Ориолем Кардоной Колем. Его силу он признал, но обещал взять реванш через четыре года.

«Очень хороший результат. Ориоль заслужил золото, сегодня был сильнее меня. Но ничего, на следующей Олимпиаде я его подкараулю. Всё нормально будет. Возьму своё золото. Мне всего 23 года. Я очень рад серебру.

Я буду кайфовать, отдыхать, праздновать. Всё, что я себе до Олимпиады обещал, буду исполнять. Наконец-то пойду и поем тирамису, а то вес немного держал, не ел сладенькое. Я своим мышцам пообещал, что будет массажик, тёплый душ», — приводит слова Никиты Okko Sport.

«Смог воспитать сына, у которого есть сила духа»

Один из самых важных людей в жизни спортсмена – отец. Алексей Филиппов ещё является и старшим тренером сборной России по ски-альпинизму.

«То, что случилось – это олимпийское чудо, олимпийская сказка, в которую всегда хочется верить. Я ведь видел, что в финале он бежал уже немного уставшим, ведь профиль трассы немного не его – первая половина. А вторая половина – именно его тема. Там он чётко отработал, пеший участок просто влетел. Падения и ошибки у других – это такая история, где тонко, там и рвётся.

Никита Филиппов с отцом Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Конечно, я очень сильно волновался. И больше всего меня волновало то, чтобы он в первом забеге не совершил ошибку на ровном месте, как француз Тибо Ансельме – благо тому хватило запаса, чтобы всё исправить.

Никита подарил нереальные, невероятные эмоции. К этому причастны все – и федерация, и тренеры, и вообще все, кто хоть как-то помогал. И те, кто не помогал – я им тоже благодарен. Пусть с ними было и непросто, но они в тренировочном процессе дают определённые стимулы.

Я горжусь тем, что смог воспитать сына, который твёрд в своих намерениях, у которого достаточно силы духа для того, чтобы делать то, что он делает, достигая своих целей и реализуя свои мечты. Он идёт своим путём и получает от этого удовольствие. А это самое главное», — сказал Филиппов-старший.

«Это история»

У Никиты в Италии есть помощник Андрей Фёдоров. Он в социальных сетях информировал о ходе соревнований. Его впечатления тоже бесценны.

«Никитос, конечно, просто красавчик. Отработал по полной. Поддержал его здесь как мог. Серебро, Олимпиада, что-то невероятное! Это история. Самое главное, что это первая медаль для нашей страны, что ценно вдвойне», — резюмировал Фёдоров.

Дал комментарий и министр спорт Михаил Дегтярёв. Функционер был последователен в своей позиции относительно участия россиян в Играх-2026. Если есть возможность, надо ехать, считал он. Получается, и его политика сегодня принесла плоды.

«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму. Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона.

Мужик сказал — мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Не остался в стороне и телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Грамотное тактическое прохождение дистанции! В финал попал, большой молодец! Но то, как он боролся… Конечно, мелочей не бывает. Справился с оборудованием. Радость и счастье! Никита Филиппов — огромнейший молодец! Думаю, вся наша большая спортивная страна переживала!» — отметил журналист.

Никита Филиппов является поклонником московского «Спартака». Красно-белые в долгу не остались – одними из первых поздравили россиянина с медалью.

В адрес отечественного ски-альпиниста ещё будут звучать слова поздравления. Своим трудом и стремлением к мечте он точно заслужил внимание.

Поздравляет ски-альпиниста и «Чемпионат»: Никита, спасибо за то, что теперь Россия из Милана точно не улетит без медали!