Рыбак, гитарист, чуть-чуть биатлонист. Неизвестные истории о первом российском призёре ОИ

Первую медаль для сборной России на Олимпиаде-2026 в Италии принёс ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым в финале спринта. Это символично, ведь Никита в прошлом сезоне первым среди всех российских спортсменов завоевал олимпийскую путёвку.

Мы собрали малоизвестные и интересные факты про нашего героя.

Заплатил € 6500 за участие в Олимпиаде

Никита Филиппов сделал всё для исполнения своей мечты. В прошлом сезоне Международная федерация ски-альпинизма стала первой, кто допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Но для его получения на один сезон нужно было заплатить € 5000! Филиппов заплатил, и не зря – по итогам Кубка мира он добыл путёвку на Игры. А перед стартом текущего сезона Никита потратил ещё € 1500, чтобы продлить статус.

Почти профессионально владеет гитарой

Филиппов отлично играет на гитаре. Но только тогда, когда приезжает домой. С собой возить не получается, поскольку багажа у профессионального спортсмена и без того много.

— Ты что угодно можешь сыграть?

— Без вопросов, – отвечал Никита на вопрос о гитаре.

Выловил 200 кг рыбы за двое суток

Никита обожает рыбалку, особенно на родной Камчатке. Он рассказывал «Чемпионату», что максимальный улов – 200 кг рыбы. На троих, за двое суток. Перерыв был только на сон.

Никита с уловом Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Очень быстро собирает кубик Рубика

Филиппов – мастер собирать кубик Рубика. Его рекорд – 50 секунд. Конечно, это не достижение из Книги рекордов Гиннесса, но вряд ли те, кто попал в таблицу рекордов, могут забежать в гору так, как это делает Никита.

Никита собирает кубик Рубика Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Чемпион Камчатского края по биатлону с одним точным выстрелом

До окончательного перехода в ски-альпинизм Филиппов занимался лыжными гонками и биатлоном. Спустя год после того, как он ушёл из биатлона, его попросили выступить на чемпионате края. Никита выиграл, допустив девять промахов из 10 выстрелов. Он заявил, что если станет олимпийским чемпионом в ски-альпинизме, то вернётся в биатлон. Пока не время.

Впервые поднялся на вулкан в девять лет

«Отец, не особо спрашивая, хочу ли я этого, с детства меня куда-то вывозил. Часто были походы на беговых лыжах, на первый вулкан я зашёл, когда мне было лет девять. Даже фотка есть – стою в огромной батиной куртке и в бафе с Бэтменом. Я в нём лет 10 ещё потом ходил», — рассказывал он «Спортсу».

23-кратный чемпион России в 23 года

Филиппов – сильнейший ски-альпинист России (а теперь совершенно точно и один из сильнейших в мире). В 23 года он выиграл 23 титула чемпиона страны в разных дисциплинах. Александр Большунов в 23 года столько не выигрывал.