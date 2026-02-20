Последний шанс для итальянского биатлона. Расписание 14-го дня Олимпиады

Игры подходят к концу, а у Томмазо Джакомеля нет ни одной личной награды. Время исправляться!

20 февраля на Олимпийских играх – 2026 будет разыграно семь комплектов наград: в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле и шорт-треке.

По-прежнему интересными остаются соревнования по биатлону. На своей любимой дистанции за золото домашних Игр поборется талантливый Томмазо Джакомель. Для итальянца биатлонный турнир сложился не лучшим образом. Сумеет ли он порадовать публику и себя в масс-старте?

Знакомимся с расписанием 14-го соревновательного дня!

Олимпиада-2026: расписание на 20 февраля

Фристайл

12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.

12:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.

14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.

14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.

14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.

15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.

15:15. 🥇 Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

16:30. 🥇 Мужчины. Акробатика. Финал.

21:30. 🥇 Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Биатлон

15:45. 🥇 Мужчины. 15 км масс-старт.

Кёрлинг

16:05. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швеция.

16:05. Женщины. 1/2 финала. США — Швейцария.

21:05. 🥉 Мужчины. Матч за третье место.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Женщины. 1500 м.

Хоккей

18:40. Мужчины. 1/2 финала. Канада — Финляндия.

23:10. Мужчины. 1/2 финала. США — Словакия.

Бобслей

20:00 Женщины. Двойки. Первая попытка.

21:50. Женщины. Двойки. Вторая попытка.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.

23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала

23:17. 🥇 Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.

23:56. 🥇 Женщины. 1500 м. Финал.