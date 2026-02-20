Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 20 февраля 2026

Последний шанс для итальянского биатлона. Расписание 14-го дня Олимпиады
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 20 февраля 2026 года
Комментарии
Игры подходят к концу, а у Томмазо Джакомеля нет ни одной личной награды. Время исправляться!

20 февраля на Олимпийских играх – 2026 будет разыграно семь комплектов наград: в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле и шорт-треке.

По-прежнему интересными остаются соревнования по биатлону. На своей любимой дистанции за золото домашних Игр поборется талантливый Томмазо Джакомель. Для итальянца биатлонный турнир сложился не лучшим образом. Сумеет ли он порадовать публику и себя в масс-старте?

Знакомимся с расписанием 14-го соревновательного дня!

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 20 февраля

Фристайл

12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
12:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
16:30. 🥇 Мужчины. Акробатика. Финал.
21:30. 🥇 Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Биатлон

15:45. 🥇 Мужчины. 15 км масс-старт.

Кёрлинг

16:05. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швеция.
16:05. Женщины. 1/2 финала. США — Швейцария.
21:05. 🥉 Мужчины. Матч за третье место.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Женщины. 1500 м.

Хоккей

18:40. Мужчины. 1/2 финала. Канада — Финляндия.
23:10. Мужчины. 1/2 финала. США — Словакия.

Бобслей

20:00 Женщины. Двойки. Первая попытка.
21:50. Женщины. Двойки. Вторая попытка.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.
23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала
23:17. 🥇 Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.
23:56. 🥇 Женщины. 1500 м. Финал.

