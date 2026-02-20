В хоккее разыграют места в главном матче турнира, а в биатлоне узнают короля заключительной контактной гонки.

Сборная Канады рубится за финал! За чем нужно следить 20 февраля на Олимпиаде-2026?

В пятницу, 20 февраля, в Италии состоятся соревнования в семи олимпийских видах спорта и разыграют семь комплектов медалей.

Мировые звёзды в хоккее, биатлоне, коньках и фристайле будут по-настоящему зажигать в один из последних дней Игр. Для вашего удобства мы собрали анонсы всех основных событий Олимпиады-2026 в один текст!

Читаем и записываем время начала соревнований!

США и Канада выйдут в финал?

Событие №1 – хоккейные полуфиналы. Здесь уже не до шуток.

В первом из решающих матчей на льду сойдутся Канада и Финляндия. Североамериканцы могут выйти на игру без Сидни Кросби, ведь их лидер ещё в 1/4 финала получил травму. На данный момент не совсем ясно, насколько серьёзным является его повреждение. Будем надеяться, что все сильнейшие игроки команд возьмут клюшки и сыграют на олимпийском льду.

Дата и время: 20 февраля в 18:40 мск.

В другой паре Словакия сыграет с США. Европейцы уже удивили мир, оказавшись выше Финляндии и Швеции в своей группе, но сейчас им предстоит сразиться с действующими чемпионами мира. Команда Майка Салливана не уступила ни в одной встрече на пути к полуфиналу и вряд ли позволит одолеть себя словацким хоккеистам.

В своей истории американцы дважды становились олимпийскими чемпионами, а последний раз поднимались на подиум 16 лет назад. Сейчас они как никогда близки к медалям Игр и очень сильно заряжены на победу.

Дата и время: 20 февраля в 23:10 мск.

Томмазо, соберись!

В биатлоне пройдёт последняя мужская гонка. В масс-старте одним из главных фаворитов является Томмазо Джакомель, выигравший в сезоне-2025/2026 на этой дистанции этап Кубка мира в Анси (Франция). Однако на домашней Олимпиаде у Томми всё складывается плохо: почти все прошли, а в его активе так и нет личной награды. Исправить это – его главная задача. На своей странице в соцсетях биатлонист уже анонсировал сражение 20 февраля.

Томмазо Джакомель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

С кем он будет биться за медаль? Прежде всего – с самим собой, ведь талант, умение стрелять и хорошая скорость у него имеются. Но также не стоит забывать и о соперниках. Эрик Перро (Франция), Ветле Шоста Кристиансен, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд (все – Норвегия) лёгкую прогулку хозяину трассы не обещали. А как же Себастиан Самуэльссон, который тоже не отличился в личных гонках?! Его ведь также нельзя сбрасывать со счетов.

Дата и время: 20 февраля в 16:15 мск.

Конькобежки и не только…

В пятницу на Олимпиаде Джой Бёне может выиграть на дистанции 1500 м. Нидерландская конькобежка побежит на дистанции, которую брала во время чемпионата мира — 2025 в Норвегии. А минувшей осенью обновила персональный рекорд до 1.51,05 секунды.

Улучшит ли она своё время?

Дата и время: 20 февраля в 18:30 мск.

Джой Бёне Фото: Elsa/Getty Images

Сразу три комплекта наград разыграют во фристайле. На 20-е число был перенесён финал в мужской акробатике. Надеемся, что погода не станет препятствовать проведению соревнований и в Ливиньо определятся сильнейшие ещё и в ски-кроссе (женщины) с ски-хафпайпом (мужчины).

Состоится и матч за бронзу мужского турнира по кёрлингу, а также полуфинальные встречи в женской сетке.

В шорт-треке выявят самых быстрых на 1500 м у женщин и в мужской эстафете на 5000 м. Пройдут первые попытки в двойках у бобслеисток.