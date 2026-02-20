Есть награда у России. Жаль, что не две! Медальный зачёт после 13-го дня Олимпиады-2026

13-й день Олимпиады в Милане, вопреки всякой нумерологии, стал самым приятным для российских болельщиков. В первые 12 дней спортсмены из России не смогли ни разу подняться на пьедестал, а на исходе второй недели Игр безмедальную серию прервал ски-альпинист Никита Филиппов.

Досадно, что порыв Никиты не поддержала фигуристка Аделия Петросян. Но таков спорт: чтобы подняться с пятого места, она пошла на риск и не смогла исполнить сложнейший четверной прыжок. Увы, мимо медалей.

А вот Филиппов сделал всё так, как от него ждали. Более того, Никита на Кубке мира добирался только до третьего места, а на Олимпиаде показал своё лучшее выступление в жизни. Первая часть дистанции далась ему непросто, однако наш парень не тормозил в транзитных зонах, нагнал соперников и стал вторым!

Испания, кстати, тоже очень долго ждала своей медали. Обыгравший Филиппова Ориоль Кардона Коль осчастливил свою страну золотом, которого испанские болельщики не видели с 1972 года. Ждали 54 года!

Порадовавшись за наших, оказавшихся на 25-м месте в общекомандном медальном зачёте, пролистываем таблицу к верхним строчкам.

Лидер – по-прежнему Норвегия. Уже пару дней назад стало ясно, что её никто не догонит. Вопрос лишь в том, смогут ли скандинавы побить рекорд Олимпиад по количеству золотых наград. В 2022-м всё те же норвежцы одержали на турнире в Пекине 16 побед – больше никто и никогда не выигрывал.

Теперь до конца Игр в Италии осталось ещё три полных дня и чуть более 20 комплектов наград, а скандинавы уже повторили своё достижение. Норвежские двоеборцы в командном спринте в четверг добыли для страны 16-ю победу. Для рекорда нужно ещё одно золото, и нет никаких сомнений, что оно будет добыто. Шансов ещё предостаточно, но самый железный – у Клебо в марафоне.

Пока фиксируем 16 – 8 – 10 для Норвегии. Это первое место.

А вот за второе развернётся нешуточная битва между США и Италией. Американки сегодня выиграли хоккей и одиночное фигурное катание, добыв восьмую и девятую золотые награды. У Италии побед столько же, но по серебру хозяева Игр уже уступают.

Впереди ещё три больших соревновательных дня, однако, кажется, у «звёздно-полосатых» шансов на золото и, соответственно, на второе место в общекомандном медальном зачёте будет больше.