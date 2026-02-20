Петросян рискнула — и упустила медаль Олимпиады. Золото — у американки в золотом!

Свершилось! Фигурное катание на Олимпиаде в Милане – всё. В женском одиночном катании известна новая олимпийская чемпионка, и это не ученица Этери Тутберидзе. Гегемония российских одиночниц на Олимпиаде продержалась три цикла – а из Милана мы уезжаем даже без медалей. Но правило предыдущих лет продолжает работать – победу одержала фигуристка с именем на букву А – и это американка Алиса Лью.

Аделия Петросян пошла на риск с четверным тулупом – и ставка, к сожалению, не сыграла. По сути, этот элемент ультра-си был её единственным шансом на медаль, с двумя можно было бы бороться за победу…

О развязке последнего фигурного вида на Олимпиаде – в обзоре «Чемпионата».

По тренировкам Аделии было непонятно, с каким контентом в итоге фигуристка будет выступать. В прогоне за несколько часов до старта она пошла на два четверных тулупа – первый в каскаде с двойным сделала, а вот со второго упала. В последней заявке у фигуристки стоял один четверной тулуп.

Из второй разминки в топ выпрыгнула Эмбер Гленн. Она выдала шикарную произвольную программу с тройным акселем после досадной ошибки в короткой, если бы не помарка на выезде с последнего прыжкового элемента – получила бы за прокат все 150 баллов. Девушки из предпоследней разминки раз за разом выдали прокаты без грубых срывов, однако обойти Эмбер им не удавалось. Изабо Левито упала с первого же элемента и не переставила каскад, Луна Хендрикс допустила «бабочку» на флипе.

Наконец, в последней разминке на ПП вышла Аделия Петросян. На шестиминутке у неё получился и четверной тулуп в каскаде с двойным, и сольный квад. Получился четверной и прямо перед прокатом! А вот в самом прокате первым элементом… падение. Позднее судьи отметили на четверном тулупе недокрут в «галку» и понизили стоимость прыжка.

Аделия Петросян Фото: Getty Images

Видно было, что ошибка выбила Аделию из колеи, свою яркую произвольную она ехала без настроения. На ещё один четверной прыжок Петросян не пошла, решив катать далее без риска. В сложившейся ситуации это был единственно верный вариант, ещё одно падение откинуло бы Петросян далеко вниз по турнирной таблице. Уже в прокате Аделия понимала, что шансы на медаль потеряны.

Японка Монэ Тиба выжала из своего контента фактически максимум, однако этого хватило только для того, чтобы обойти Гленн и Петросян. В итоговой таблице она четвёртая, как после короткой программы.

А вот кому удалось продемонстрировать крепкие нервы в последней разминке, так это Алисе Лью. Несгибаемая американка оттарабанила заявленный контент с тройными прыжками от первой до последней секунды и каталась под Донну Саммер с такой расслабленностью, как будто вышла на прогулку с друзьями. И эта уверенность принесла победу. И, как потом оказалось, медаль в цвет платья – как и на чемпионате мира в Бостоне.

Для Каори Сакамото баллы Алисы Лью выглядели не такими уж недосягаемыми – но кататься нужно было чисто. По японке было видно, что на прокат она выходит взволнованная, и на тройном флипе во второй половине проката Каори дрогнула. Из-за неудачного выезда она не прицепила каскад к этому прыжку, он прошёл с понижением базовой стоимости из-за повтора – а переставлять элемент к последнему риттбергеру японка не стала.

По сути, эта ошибка лишила великую японку олимпийского золота…

Каори Сакамото Фото: Jamie Squire/Getty Images

Ами Накаи закрывала произвольную программу. Она могла претендовать на золото при чистом прокате – и сделала тройной аксель в самом начале проката! Но дальше пошли недочёты, и техническую оценку Ами серьёзно порезали на пересмотре. Юная японка упала на итоговое третье место – однако всё равно была ему очень рада.

И Аделия Петросян сделала на этих Играх всё, что могла. Пропустив через себя все негативные эмоции, она вышла к журналистам и с улыбкой сказала, что будет кататься до следующей Олимпиады. За это нашей спортсменке можно только поаплодировать.