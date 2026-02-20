Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться

Ни ей, ни кому-либо ещё из наших спортсменов.

«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», – Аделия Петросян после выступления в произвольной спустя время нашла в себе силы выйти к журналистам.

И ей вообще ни за что не должно быть стыдно.

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

Ни Аделии, ни кому-либо из наших спортсменов.

Спортсменам, которые мало того, что продрались на эти Олимпийские игры через все барьеры, так ещё и уже там столкнулись с ограничениями, сложностями и таким давлением, от которого многие спортсмены из других стран сошли бы с ума.

Илья Малинин разнервничался, что на него навалилось слишком много ожиданий золотой медали? Бедняга. Интересно, как бы он себя ощущал, если бы его тренеру ограничили доступ во время прокатов, а у него самого параллельно сохранялись опасения: судить будут нормально или креативно занижая баллы?

Есть прокаты, после которых остаётся ощущение поражения. А есть такие, когда разрывает от несправедливости. Сейчас это ощущение несправедливости не про судейство или соперников.

Шестое место Аделии Петросян – сухой факт протокола. Цифры, которые через годы будут выглядеть нейтральной строчкой в статистике. Но тот, кто видел этот прокат, знает: это была программа на медаль. Сложная по набору, насыщенная по хореографии, цельная по драматургии. Это был выход не «откатать», а заявить о себе, побороться.

Аделия и её тренеры не спрятались за осторожностью, не стали упрощать. Рискнули и пошли до конца. В её катании была энергия человека, который приехал бороться за золото, а не «за участие» и мерч с олимпийской символикой.

Расслабленная в короткой программе, какие у Аделии были варианты в произвольной, если отовсюду твердят: на что-то надеяться можно только при идеальном прокате без права на ошибку и со сложной программой.

Точно окей, что у спортсменов ещё и тут разные уровни сложности и нашим почему-то приходится участвовать на Very Hard/Hardcore?

Всё это вообще не об оправданиях. Это о том, насколько сложно 13 российским спортсменам на этой Олимпиаде. И что этот факт все мы – кто за них болеет – должны учитывать.

Аделия Петросян Фото: Getty Images

Аделии Петросян ведь всего 18 лет. Для фигурного катания, конечно, серьёзный возраст. Но за статусом «спортсмен» есть человек. И эта 18-летняя девушка на своей дебютной Олимпиаде проявила настоящий бойцовский характер. Когда рискнула – и не получилось, но после ужасного старта пересобралась и достойно отработала программу.

Именно отработала.

Алиса Лью, конечно, умница – оттанцевала в удовольствие и кайфанула на пути к золоту. Могла ли наша фигуристка без рейтинга и со всеми этими гирями из бесконечных «но» просто отстраниться и тоже кайфануть? Да уже, кажется, все поняли, что отстранение не особо помогает.

Аделии не должно быть стыдно. Потому что стыдиться можно за недобор характера, а не за попытку прыгнуть выше. А она попыталась. Можно было бы выбрать осторожность. Сохранить, упростить, доехать до шестого места, а не спуститься на него.

Но Олимпийские игры разве об этом? Они о тех, кто рискует и ставит всё. И иногда это всё измеряется не медалями, а масштабом поступка.