Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки

Первое место от Казахстана, «злодей-британец» как в меме и лишь 12-е компоненты дня.

Улеглись ли эмоции после женской произвольной на Олимпиаде? На это, наверное. потребуется не один день. Но уже сейчас можно взглянуть повнимательнее на цифры – как отнеслись к нашей спортсменке судьи и всё ли выставлено по делу. После произвольной программы Петра Гуменника у аудитории накопилось много вопросов, так что заглянем и в протоколы произвольной программы у женщин.

Строго ли судили Аделию Петросян на Олимпиаде в Милане? Были ли у нашей фигуристки шансы на тройку призёров даже с падением? Кто верил в нашу спортсменку, а кто решил не подпускать её к лидерам?

Как сработала техническая бригада? В ней оказались те же арбитры, что и в короткой, техконтролёром выступил Йерун Принс (Нидерланды). На четверном тулупе у Аделии нашли недокрут в «галку», на тройном лутце отметили неясное ребро – в короткой такого не было.

При этом сначала бригада проглядела у Аделии каскад 3-3 во второй половине: изначально у фигуристки горела стоимость комбинации тройной флип — двойной тулуп, и только на пересмотре судьи добавили баллы за технику. Повысили и стоимость дорожки шагов с третьего уровня на четвёртый. Словом, все свои ошибки, сделанные в моменте, техническая бригада подчистила.

Протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане Фото: ISU

Перейдём к ответственным за надбавки. Ниже полный список линейных судей по странам.

Судья №1. Элен Кукуфа (Франция);

Судья №2. Алис Вальдер (Швейцария);

Судья №3. Надежда Парецкая (Казахстан);

Судья №4. Анна Кантор (Израиль);

Судья №5. Хён Кён Хан (Южная Корея);

Судья №6. Ричард Грейндж (Великобритания);

Судья №7. Рицуко Хориути (Япония);

Судья №8. Вессела Попова (Болгария);

Судья №9. Магдалена Рушецка (Польша).

По технической оценке за произвольную программу Аделия стала третьей – проиграла только Алисе Лью – и то с падением она уступила американке меньше двух баллов. А вот по компонентной составляющей Аделия только 12-я (!). В районе 65-67 баллов оценили россыпь фигуристок, в эту же категорию попала и наша спортсменка.

Надежда Парецкая из Казахстана оценила Петросян самым лояльным образом – в её виртуальном топе за произвольную программу наша фигуристка получила лучшие баллы и встала на первое место – 147 баллов против итоговой суммы в 141 балл.

Несколько судей оценили Петросян вровень с тем, что она получила в среднем – это представители Израиля, Японии, Польши, Франции. Ниже среднего россиянке дала представительница Болгарии, но отклонение не такое большое, всего в два балла. Японец же вообще судил странно – Каори Сакамото в его протоколах и вовсе откаталась с четвёртой суммой дня, а на первых местах у арбитра расположились две американки.

Протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане по странам Фото: Skating scores

Были ли те, кто «топил» Аделию? В проигрышной ситуации трудно об том говорить, однако были в бригаде и арбитры, которые выставили Аделии в общей сложности на пять баллов меньше среднего. Британский арбитр поместил россиянку на виртуальное 10-е место в произвольной – после Нины Петрыкиной, двух кореянок, Ами Накаи и Софьи Самоделкиной. Судья из Южной Кореи оставил Аделию с девятой суммой дня.

Интересно, что в короткой программе судья из Великобритании хорошо оценил Аделию, но в произвольной он, по сути, встал на место отсутствующего американца и строго отнёсся к Петросян, а Алисе Лью дал на три балла больше среднего.

Могли бы компоненты Петросян быть выше, выступай она хотя бы этот сезон на международных стартах? Безусловно. Как было и с Петром Гуменником. Но в случае Аделии до медали не хватило 4,5 балла, а до золота – больше 10, так что техническая ошибка на первом прыжке стала роковой.