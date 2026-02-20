Скидки
Шорт-трек. День 6
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужского масс-старта 20 февраля 2026

Проснётся ли Томмазо Джакомель? Италия ждёт победы в мужском биатлоне на ОИ-2026! LIVE
Батраз Томаев
Томмазо Джакомель
Комментарии
Один из лидеров сезона должен реабилитироваться перед болельщиками.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 20 февраля, на самой вместительной спортивной арене Олимпийских игр — 2026 пройдёт масс-старт в биатлоне. В контактной гонке на 15 км определится последний чемпион Игр в Италии среди стреляющих лыжников.

Не удалась Олимпиада лидеру сборной Италии Томмазо Джакомелю — до сегодняшнего дня он не взял ни одной личной награды, не говоря уже о победе. Но масс-старт — одна из дисциплин, в которой итальянец себя чувствует комфортно. Томми готов биться за золото и забыть всё то, что было в предыдущие дни.

Однако не дремлют и его соперники. У француза Эрика Перро тоже есть шансы на подиум, а при хорошей стрельбе он заберёт первое место. Нельзя списывать со счетов и норвежцев со шведами.

Всё прояснится уже после обеда. Начало масс-старта — в 16:15 мск.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Батраз Томаев

Томмазо Джакомель уйдёт в гонку под восьмым номером. На Олимпиаде протокол на масс-старт формируется исходя из текущих результатов. Какие номера получили другие биатлонисты?

1. Йохан-Олав Ботн 🇳🇴
2. Кентен Фийон Майе 🇫🇷
3. Мартин Понсилуома 🇸🇪
4. Эрик Перро 🇫🇷
5. Ветле Шоста Кристиансен 🇳🇴
6. Стурла Холм Легрейд 🇳🇴
7. Эмильен Жаклен 🇫🇷
8. Томмазо Джакомель 🇮🇹
9. Себастиан Самуэльссон 🇸🇪
10. Йоханнес Дале-Шевдал 🇳🇴

10:33 Батраз Томаев

В январе и декабре Джакомеля было не остановить — он показывал достойные результаты. А тот факт, что Томмазо бьётся за БХГ вместе с Эриком подтверждает его прогресс.

Какие результаты до ОИ были у итальянца?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?
10:33 Батраз Томаев

Давайте посмотрим на показатели Эрика Перро в Антхольце:

Смешанная эстафета — 🥇
Индивидуальная гонка — 🥈
Спринт — 9
Гонка преследования — 4
Эстафета — 🥇
Масс-старт — 🔜

У него тоже нет личного золота, но имеется два в команде.

Эрик Перро Подробнее
10:32 Батраз Томаев

Томмазо Джакомель на домашних Играх должен был рвать и метать, но пока только так:

Смешанная эстафета — 🥈
Индивидуальная гонка — 6-е место
Спринт — 22
Гонка преследования — 9
Эстафета — 14
Масс-старт — 🔜

Сегодня Томмазо нужно побеждать. Тем более, что на Кубке мира в этом сезоне он уже брал масс-старт. Это случилось в Анси (Франция).

Томмазо Джакомель Подробнее
10:32 Батраз Томаев

Доброе утро! В последний рабочий день этой недели мы с вами будем следить за мужским биатлоном. Сегодня в Антхольц-Антерсельве пройдёт масс-старт.

Комментарии
