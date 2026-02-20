Один из лидеров сезона должен реабилитироваться перед болельщиками.

Проснётся ли Томмазо Джакомель? Италия ждёт победы в мужском биатлоне на ОИ-2026! LIVE

Сегодня, 20 февраля, на самой вместительной спортивной арене Олимпийских игр — 2026 пройдёт масс-старт в биатлоне. В контактной гонке на 15 км определится последний чемпион Игр в Италии среди стреляющих лыжников.

Не удалась Олимпиада лидеру сборной Италии Томмазо Джакомелю — до сегодняшнего дня он не взял ни одной личной награды, не говоря уже о победе. Но масс-старт — одна из дисциплин, в которой итальянец себя чувствует комфортно. Томми готов биться за золото и забыть всё то, что было в предыдущие дни.

Однако не дремлют и его соперники. У француза Эрика Перро тоже есть шансы на подиум, а при хорошей стрельбе он заберёт первое место. Нельзя списывать со счетов и норвежцев со шведами.