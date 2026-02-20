Скидки
Шорт-трек. День 6
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 20 февраля 2026

14-й день Олимпиады-2026. Ждём бурную развязку в хоккее и огненный биатлон! LIVE
Николай Гордеев Татьяна Постникова
,
Олимпиада-2026
Комментарии
Смогут ли американские и канадские хоккеисты прорваться в финал или нас ждут сенсации? Внимательно следим за главными событиями дня!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 20 февраля, в Италии пройдут соревнования 14-го дня Олимпиады. Спортсмены разыграют семь комплектов наград в четырёх видах спорта: биатлоне, фристайле, шорт-треке и конькобежном спорте. Также пройдут полуфиналы в мужском турнире по хоккею.

Самые интересные события 14-го дня:
Сборная Канады рубится за финал! За чем нужно следить 20 февраля на Олимпиаде-2026?
Сборная Канады рубится за финал! За чем нужно следить 20 февраля на Олимпиаде-2026?

Вероятно, именно два хоккейных матча будут главными событиями дня. Канада сыграет с Финляндией, США — со Словакией. Отдельно стоит выделить и последнюю гонку Олимпийских игр в мужском биатлоне. Звезда сборной Италии Томмазо Джакомель пока порадовал только в смешанной эстафете и сегодня сделает всё, чтобы забраться на пьедестал.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Николай Гордеев

Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2026, несмотря на отсутствие медали у россиянки. Всё ещё грустим из-за вчерашнего падения фигуристки и разбираем оценки судей в произвольной программе.

11:20 Николай Гордеев

Вместе разберёмся, ждать ли сенсации в хоккейных полуфиналах на ОИ-2026.

11:07 Николай Гордеев

Доброе утро! Сегодня пройдёт 14 игровой день на Олимпиаде. Ожидаем полуфиналы мужского хоккейного турнира и многое другое. А вот как выглядит подробное расписание на сегодня.

Комментарии
