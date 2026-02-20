Смогут ли американские и канадские хоккеисты прорваться в финал или нас ждут сенсации? Внимательно следим за главными событиями дня!

14-й день Олимпиады-2026. Ждём бурную развязку в хоккее и огненный биатлон! LIVE

Сегодня, 20 февраля, в Италии пройдут соревнования 14-го дня Олимпиады. Спортсмены разыграют семь комплектов наград в четырёх видах спорта: биатлоне, фристайле, шорт-треке и конькобежном спорте. Также пройдут полуфиналы в мужском турнире по хоккею.

Вероятно, именно два хоккейных матча будут главными событиями дня. Канада сыграет с Финляндией, США — со Словакией. Отдельно стоит выделить и последнюю гонку Олимпийских игр в мужском биатлоне. Звезда сборной Италии Томмазо Джакомель пока порадовал только в смешанной эстафете и сегодня сделает всё, чтобы забраться на пьедестал.