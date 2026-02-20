Олимпийская деградация. Почему победа американки Лью — это крах женской одиночки

Победителей не судят, любят говорить в народе. Однако почему-то успех американской фигуристки Алисы Лью не вызывает совершенно никаких эмоций. Да, её история похожа на голливудскую, а образ беззаботной счастливой девчушки, которая рада просто выйти на лёд и показать себя, хорошо продуман и срежиссирован. Но ты ей не веришь!

Как можно, находясь на Олимпийских играх, говорить, что тебя не волнуют медали? Особенно когда у тебя в кармане уже есть заветное командное золото и ты уже выложила миллион «сториз» с ним в соцсетях? Как после завоевания золота можно говорить, что медаль тебе не нужна? Не преувеличиваю, вот цитата:

«Золотая медаль? Мне это не нужно. А вот сцена мне была нужна, и я её получила, поэтому в любом случае всё было бы хорошо, как бы ни сложилось. Даже если бы упала на каждом прыжке, я всё равно каталась бы в этом платье. Я должна была устроить шоу для зрителей», — приводит слова Лью National Public Radio.

Окей, раз тебе оно не нужно, отдай другим. Отдай Каори Сакамото, которая была лидером олимпийского цикла, главной надеждой сборной Японии. Которая так пахала на этой Олимпиаде, откатав четыре программы. И просто по-человечески заслужила высшую награду — ей она нужна.

Отдай своей сокоманднице Эмбер Гленн. Та сделала два тройных акселях в программах и взлетела с 13-го места после короткой на пятое. Это уже достойно уважения! Ей это реально было нужно. Но она оказалась позади трёх японок и тебя, Алиса Лью, которой не нужна медаль.

И дело не в том, что поведение новой олимпийской чемпионки – сплошная фальшь. «Мне не нужно золото» ещё до её победы звучало как универсальная фраза, которая будет одинаково хорошо выглядеть как после триумфа, так и после поражения. Самое главное, что в выступлениях Лью не было ничего такого, что подразумевает под собой дух олимпизма. Как звучит девиз? Все прекрасно помнят: «Быстрее, выше, сильнее». А американка не была ни быстрее, ни выше, ни сильнее.

Алиса Лью Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

После её выступления дети не захотят пойти в фигурное катание — потому что очевидно, что побеждать в 2026 году и дальше с контентом образца туринской Олимпиады нельзя. Можно, только если ты Алиса Лью, которую почему-то все так любят, включая судей.

При определённых обстоятельствах не случилось бы её победы и здесь. Если бы Сакамото не забыла про каскад — никакой двукратной чемпионки Лью не было бы. Со своими баллами в Милане в том же Пекине американка не попала бы даже на пьедестал. А те, что попал в призы там, были настоящими легендами.

Была Александра Трусова, которая свела весь мир с ума своими четверными прыжками и, даже не выиграв Олимпиаду, заставила многих девочек равняться на себя. Так много юных фигуристок называют Русскую ракету своим кумиром и хотят прыгать как она. Была Анна Щербакова, которая умела собираться после трудностей и выдавать такие прокаты, что слёз не смогла сдержать даже сама Этери Георгиевна.

А что у нас останется после Милана? Фигуристка, которая «кайфовала» на льду и обыграла россиянку. Ту Аделию Петросян, которая, по словам некоторых экспертов, не наслаждалась прокатом, не справилась и не сумела приземлить четверной тулуп. А разве можно было ловить кайф в ситуации Петросян?

Эту девушку год назад поставили первым номером сборной, ей нельзя было получить травму, заболеть, отказаться, в конце концов. Замена была возможна до сентября 2025 года, то есть до квалификации в Пекине. Только вот проблемы Алины Горбачёвой не закончились по сей день. Так что варианта отказаться у Аделии не было. На неё надеялись федерация, вся страна. Вы серьёзно думаете, что в такой ситуации можно кайфовать на льду?

Лью могла себе это позволить — ведь для этой победы не надо было прыгать выше головы. Ей не надо было делать что-то уникальное, кому-то что-то доказывать. У неё были статус, рейтинг, даже титул олимпийской чемпионки. Она не пробовала сложный контент, а катала простейшие программы, с которыми ту же Петросян опустили бы очень низко.

Посредственное катание, регулярные огрехи на прыжках в виде недокрутов — просто посмотрите протоколы Лью в текущем сезоне, практически на каждом турнире ей прилетали недокруты за тот же лутц-тулуп! И что, это разве катание олимпийской чемпионки? К сожалению, да.

Однако вряд ли девочки захотят быть похожими на Лью. Её программы не будут засматривать до дыр спустя годы. Зато её победа стала настоящим символом деградации женского одиночного катания. Своеобразным манифестом: смотрите, я не сделала ничего сложного и всё равно выиграла.

ISU, неужели вы хотите видеть женское одиночное катание таким? Вот эти нелепые танцы на льду под дискомузыку, при этом настоящие «катальщицы», как те же Юлия Заутер и Анастасия Губанова, оказались глубоко позади топ-3. Техничные фигуристки – наша Аделия со сложными заходами и классной техникой, Эмбер с высоченным, почти мужским тройным акселем – тоже оказались за пределами пьедестала.

Поощрение посредственного катания не пойдёт на пользу женской одиночке, а просто убьёт этот вид спорта. Ведь если женщины перестанут стараться, как вы будете продавать трансляции, турниры? В соревнованиях и так являются зрелищными только последние две разминки. А что будет, если все откажутся от сложности и будут тупо танцевать на льду под хитовые песни? Каскады 3-2 войдут в норму? Начнём прыгать двойные, и это будет ок? Это будет уже не про спорт.

Круто, что Лью вернулась после завершения карьеры и сразу же выбилась в топ. Но кажется, что олимпийскими героями должны становиться другие люди. Более достойные, чем просто драйвовая танцовщица. И эта история будет про спорт.