Хоккей. Канада — Финляндия
18:40 Мск
Матч-центр:
Олимпиада 2026

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде-2026, вторым стал Стурла Легрейд

Последнюю гонку Олимпиады выиграл биатлонист, которого списали в эстафете. Поразительно!
Андрей Шитихин
Йоханнес Дале-Шевдал
Комментарии
Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал не допустил на четырёх рубежах ни одного промаха. А фаворит масс-старта сошёл с дистанции.

Последняя гонка мужской биатлонной программы Олимпиады-2026 завершилась триумфом сборной Норвегии. Победу одержал биатлонист, который начал сезон в резервной команде, не попал в состав олимпийской эстафеты, но в главной гонке в своей карьере был неудержим.

Подробности мужского масс-старта на Олимпиаде:
Джакомель не смог закончить гонку, хотя был лидером! Что случилось на Олимпиаде-2026?

Йоханнес Дале-Шевдал не попал в состав основной сборной Норвегии на стартовые этапы Кубка мира – 2025/2026. В основу он пробивался через Кубок IBU. Ну и трагедия с Сивертом Баккеном привела к тому, что одно место в норвежской команде нужно было закрывать.

Дале-Шевдал свой шанс использовал на все 100%, сумев застолбить место в олимпийском составе. Однако в Италии норвежец не выглядел сильнее своих соотечественников, не попав в итоге ни в один эстафетный состав. Возможно, в классической эстафете Йоханнес пригодился бы команде в битве с французами, которую норвежцы проиграли.

Французы впервые в истории выиграли эстафету на Олимпиаде:
Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете: Франция откатилась на дно, но взяла золото!

Зато он получил возможность целенаправленно готовиться к масс-старту, куда отобрался по итогам личных гонок. И последнюю гонку на Олипиаде Дале-Шевдал провёл великолепно. Он и ходом был очень хорош, а на стрельбе – просто безупречен. 20 выстрелов Йоханнес отправил точно в цель, став единственным из всех участников, кто не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
39:17.1
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+10.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+25.6

Естественно, с такой стрельбой он не мог остаться без медали, а с таким ходом гарантировал себе победу.

Легрейд шокировал вообще всех:
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире

Вторым стал Стурла Легрейд, который начал Олимпиаду с бронзы в индивидуальной гонке и признания в измене любимой девушке, а завершил медалями во всех личных гонках и серебром в эстафете. Третьим оказался француз Кентен Фийон Майе, который уходил с последней стрельбы четвёртым, но на заключительном отрезке дистанции опередил немца Филиппа Хорна.

Один из фаворитов масс-старта итальянец Томмазо Джакомель сошёл с дистанции из-за болей в боку, хотя шёл в числе лидеров.

Комментарии
