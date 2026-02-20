Последнюю гонку Олимпиады выиграл биатлонист, которого списали в эстафете. Поразительно!

Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал не допустил на четырёх рубежах ни одного промаха. А фаворит масс-старта сошёл с дистанции.

Последняя гонка мужской биатлонной программы Олимпиады-2026 завершилась триумфом сборной Норвегии. Победу одержал биатлонист, который начал сезон в резервной команде, не попал в состав олимпийской эстафеты, но в главной гонке в своей карьере был неудержим.

Йоханнес Дале-Шевдал не попал в состав основной сборной Норвегии на стартовые этапы Кубка мира – 2025/2026. В основу он пробивался через Кубок IBU. Ну и трагедия с Сивертом Баккеном привела к тому, что одно место в норвежской команде нужно было закрывать.

Дале-Шевдал свой шанс использовал на все 100%, сумев застолбить место в олимпийском составе. Однако в Италии норвежец не выглядел сильнее своих соотечественников, не попав в итоге ни в один эстафетный состав. Возможно, в классической эстафете Йоханнес пригодился бы команде в битве с французами, которую норвежцы проиграли.

Зато он получил возможность целенаправленно готовиться к масс-старту, куда отобрался по итогам личных гонок. И последнюю гонку на Олипиаде Дале-Шевдал провёл великолепно. Он и ходом был очень хорош, а на стрельбе – просто безупречен. 20 выстрелов Йоханнес отправил точно в цель, став единственным из всех участников, кто не допустил ни одного промаха.

Естественно, с такой стрельбой он не мог остаться без медали, а с таким ходом гарантировал себе победу.

Вторым стал Стурла Легрейд, который начал Олимпиаду с бронзы в индивидуальной гонке и признания в измене любимой девушке, а завершил медалями во всех личных гонках и серебром в эстафете. Третьим оказался француз Кентен Фийон Майе, который уходил с последней стрельбы четвёртым, но на заключительном отрезке дистанции опередил немца Филиппа Хорна.

Один из фаворитов масс-старта итальянец Томмазо Джакомель сошёл с дистанции из-за болей в боку, хотя шёл в числе лидеров.