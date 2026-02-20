Драма лучшего биатлониста Италии. Джакомель упустил шанс на золото ОИ из-за сильной боли

Олимпиада – это не всегда про праздник. Человеческих драм тут не меньше, но они чаще всего остаются за кадром. Одна из таких разворачивалась последние две недели. И сегодня, 20 февраля, достигла своей кульминации.

В центре истории – итальянский биатлонист Томмазо Джакомель.

Драма лидера сборной Италии

Один из лучших биатлонистов сезона, хозяин этой Олимпиады провёл Игры крайне невзрачно. Томмазо Джакомелю не удалось зацепить даже одну личную награду на домашних Играх-2026.

Да, игры для него начались с бронзы в миксте, но это вынесем за скобки.

В личных соревнованиях Томмазо в Антхольце был ближе всего к подиуму в индивидуальной гонке – там он стал шестым. А затем случился провал в спринте (22-я позиция) и небольшое улучшение в пасьюте (девятое место). В мужской эстафете Италия финишировала 14-й, а её лидер не сумел что-либо изменить по ходу гонки, да ещё и сам едва не зашёл на штрафные 150 м.

Томмазо Джакомель Фото: Harry How/Getty Images

Спасительным кругом для Томми должен был стать масс-старт. Его любимая дистанция. За день до гонки, 19 февраля, спортсмен из Имера объявил в соцсетях: «Готов биться в масс-старте. Ещё не конец».

Но конец его олимпийской истории 2026 года наступил куда раньше, чем все могли предположить. Итальянский биатлонист шёл в лидерах после второго рубежа, а затем, уже на трассе, внезапно стал очень много проигрывать. И в какой-то момент его фамилия пропала с онлайн-табло гонки.

Чуть позже стало известно, что Томмазо остановился возле представителей тренерского штаба и сел на снег. Он снялся. Итальянская лыжная федерация сообщила, что спортсмен почувствовал внезапные боли в боку.

Томмазо Джакомель Фото: Кадр из трансляции Okko

Если бы Томмазо выиграл, это был бы настоящий праздник для всей Италии. Но вместо яркого финала мы получили невзрачную, скомканную концовку, за которую сейчас принято ругать создателей сериалов.

Внутри – гнетущее ощущение недосказанности. Что это вообще было?!

Что произошло с Джакомелем?

Не зря ведь говорят: «Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Вот и Томмазо, как и любой спортсмен, поставил всё в жизни на домашнюю Олимпиаду. И провалил её.

Ещё в январе эксперты считали его олимпийские медали и предполагали, что он наравне с Эриком Перро будет выкашивать одну гонку за другой. Но наступил тот самый февраль – и Томмазо поник. Казалось, что вот-вот – и Джакомель воспрянет, к нему вернётся ощущение полёта и собственной непобедимости. Но нет, знакомый всем Томмазо на горизонте не появился.

Томмазо Джакомель Фото: Michael Steele/Getty Images

Наверное, именно в январе итальянец был на пике формы. Как раз за несколько недель до Игр. Возможно в самый важный момент его организм просто не справился. Ну или команда промахнулась с подготовкой.

Боль, настолько сильная, что биатлонист снимается с гонки жизни, – это тревожный знак. В биатлоне такое случается редко.

Да, Томмазо на домашней Олимпиаде мог стать первым олимпийским чемпионом в биатлоне из Италии. Он мог подарить много радостных моментов своей семье, болельщикам, всей стране. Однако сейчас Джакомель – самый несчастный биатлонист в мире. Томми не показал в Антхольце даже половины того, на что способен.

Что будет с Джакомелем дальше?

Но из-за этого провала Томмазо менее крутым не стал. Лично для меня он – биатлонист №1. Эмоциональный, самокритичный и тактичный. За его баталиями на лыжне и в стрельбе всегда интересно следить. Вы поймите, что только трудолюбивый человек сможет к 26 годам, после нескольких нестабильных сезонов, прийти к своему пику. Любой другой талант уже бы забросил спорт. Но не Томмазо. Он боец в самом точном понимании этого слова.

Сейчас он должен перевернуть эту страницу своей жизни и пойти дальше. В конце концов, в марте ему ещё биться за победу в тотале Кубка мира.