Аделия не выиграла медаль на Олимпиаде в Милане, но иностранцы не винят фигуристку.

Аделия Петросян пошла на риск, чтобы взять медаль на Олимпиаде в Милане, однако её попытка не увенчалась успехом. Впервые с 2014 года российские фигуристки остались без наград Игр — «золотая» серия прекратилась. Эта ситуация вызвала огромный ажиотаж среди болельщиков фигурного катания по всему миру. Но, к удивлению, иностранцы не стали злорадствовать над Аделией. Они винят Этери Тутберидзе в провале.

Петросян заслужила сочувствие — многие признали, что фигуристка талантлива, однако ей не повезло не сделать сложнейший элемент — четверной тулуп.

«Меня расстроила ошибка Петросян, но ошибка Сакамото, которая чуть не выиграла золото, меня опустошила».

«Они наложили проклятие на мою девочку Аделию, чтобы она упала».

«Чёрт, она не заслужила всего этого. Петросян, одолжи мою ногу, чтобы ты могла соревноваться ещё 20 лет и выиграть кучу медалей».

«Петросян отправится на следующие Олимпийские игры с огромной ненавистью в сердце».

«Жаль, что Аделия даже бронзовую медаль не получила, но я рада за остальных девушек, они действительно заслужили этот пьедестал».

«Честно говоря, Петросян была бы лучшей, если бы не начала с квада и не упала, думаю, она получила бы серебро. Тройные прыжки — это всегда хорошо».

Тем не менее были и те, кто выразил свои чувства в более негативной форме:

«Идея прыгнуть квад в начале программы Петросян явно была просто проявлением эго».

«Казахстанский судья отдал золото Петросян, несмотря на падение».

«Так называемая «нейтральная» фигуристка приземлилась на задницу, а на пьедестал почёта поднялись потрясающие японские и американские спортсменки. Поистине великолепный день для фигурного катания».

«По крайней мере, россиянка под руководством Этери Тутберидзе не выиграла медаль, хотя некоторые болельщики были убеждены, что Петросян является претенденткой на золото».

Зарубежных фанатов порадовал даже не тот факт, что проиграла конкретная спортсменка, а то, что прервалась серия побед российского тренера.

«Если бы я была фигуристкой высшего уровня и наблюдала, как девушки плача пытаются выполнить четверные прыжки и чаще всего терпят неудачи, а затем выгорают к 17-18 годам, я бы тоже не ставила изучение четверного прыжка в приоритет. Русские девочки делают попытки квадов в ущерб своему физическому и психическому здоровью, потому что тренеры убедили их в необходимости этих элементов».

«Ничего личного против Аделии, однако страдания Этери и остальных участников «Самбо-70» — это моя радость».

«Мне нравятся русские, но, к сожалению, из-за влияния Этери они все стали хроническими инвалидами, что очень печально. Среди них были и очень талантливые люди».

«Аделия Петросян убила Этери Тутберидзе. Она переродится цветком лотоса».