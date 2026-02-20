Лучшим биатлонистом сборной Норвегии на Олимпиаде стал… лыжник. Как это получилось?!

Мужская сборная Норвегии по биатлону обыграла сборную Франции по количеству и качеству завоёванных медалей на Олимпиаде-2026. Удивительно, что лучшим биатлонистом норвежской команды стал спортсмен, который ни в одной из гонок участия не принял! Как это? Сейчас всё объясним.

Всего на Олимпиаде в мужских гонках было разыграно пять комплектов наград – смешанную эстафету считать не будем. Норвежские биатлонисты взяли восемь медалей – две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На счету французов пять наград – две золотые, серебряная и две бронзовые.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной Норвегии стали Йохан-Олав Ботн (победа в индивидуальной гонке) и Йоханнес Дале-Шевдал (победа в масс-старте). Стурла Холм Легрейд в Италии взял сразу пять наград, но ни одной золотой – три серебра и две бронзы.

А самым титулованным из норвежских биатлонистов на Олимпиаде-2026 оказался спортсмен, который не пробежал в Италии ни одной биатлонной гонки!

Эйнар Хедегарт Фото: Lars Baron/Getty Images

Эйнар Хедегарт чуть менее года назад разрывал весь основной состав сборной Норвегии по биатлону во время национального чемпионата.

Однако в биатлоне тренеры сборной Норвегии не видели Хедегарта в основном составе – и справедливо, наверное. Эйнар от этого не слишком расстроился, прервал карьеру в биатлоне и с ноги открыл дверь в лыжную дрим-тим. На Олимпиаде-2026 биатлонист и лыжник выиграл две золотые (эстафета, командный спринт) и бронзовую (коньковая разделка) награды.

По факту 24-летний Эйнар Хедегарт на данный момент – самый титулованный из действующих норвежских биатлонистов. Легенды биатлона Йоханнес и Тарьей Бё призвали руководство Норвежского союза биатлона и тренерский штаб национальной команды сделать всё, чтобы вернуть Хедегарта в команду.

По мнению братьев Бё, можно дать Хедегарту уайлд-кард на место в биатлонной сборной Норвегии вне зависимости от результатов отбора.

Сам спортсмен признал, что ему сложно сделать окончательный выбор. Но с такими титулами за спиной можно вообще уже пробовать третий вид спорта. Например, в лыжном двоеборье скорость на лыжне тоже очень ценится.