Олимпиада 2026 Статьи

Экс-биатлонист Эйнар Хедегарт на Олимпиаде-2026 выиграл больше золотых медалей чем члены сборной Норвегии по биатлону

Лучшим биатлонистом сборной Норвегии на Олимпиаде стал… лыжник. Как это получилось?!
Андрей Шитихин
Экс-биатлонист Эйнар Хедегарт
Легенды биатлона предлагают Эйнару Хедегарту снова сменить вид спорта.

Мужская сборная Норвегии по биатлону обыграла сборную Франции по количеству и качеству завоёванных медалей на Олимпиаде-2026. Удивительно, что лучшим биатлонистом норвежской команды стал спортсмен, который ни в одной из гонок участия не принял! Как это? Сейчас всё объясним.

Всего на Олимпиаде в мужских гонках было разыграно пять комплектов наград – смешанную эстафету считать не будем. Норвежские биатлонисты взяли восемь медалей – две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На счету французов пять наград – две золотые, серебряная и две бронзовые.

Норвежцы выиграли две гонки на Олимпиаде:
Норвежец выиграл свою первую же гонку на Олимпиаде. Новое поколение звёзд уже здесь! Норвежец выиграл свою первую же гонку на Олимпиаде. Новое поколение звёзд уже здесь!
Последнюю гонку Олимпиады выиграл биатлонист, которого списали в эстафете. Поразительно! Последнюю гонку Олимпиады выиграл биатлонист, которого списали в эстафете. Поразительно!

Олимпийскими чемпионами в составе сборной Норвегии стали Йохан-Олав Ботн (победа в индивидуальной гонке) и Йоханнес Дале-Шевдал (победа в масс-старте). Стурла Холм Легрейд в Италии взял сразу пять наград, но ни одной золотой – три серебра и две бронзы.

А самым титулованным из норвежских биатлонистов на Олимпиаде-2026 оказался спортсмен, который не пробежал в Италии ни одной биатлонной гонки!

Эйнар Хедегарт

Эйнар Хедегарт

Фото: Lars Baron/Getty Images

Эйнар Хедегарт чуть менее года назад разрывал весь основной состав сборной Норвегии по биатлону во время национального чемпионата.

Однако в биатлоне тренеры сборной Норвегии не видели Хедегарта в основном составе – и справедливо, наверное. Эйнар от этого не слишком расстроился, прервал карьеру в биатлоне и с ноги открыл дверь в лыжную дрим-тим. На Олимпиаде-2026 биатлонист и лыжник выиграл две золотые (эстафета, командный спринт) и бронзовую (коньковая разделка) награды.

Биатлонист Хедегарт блеснул в лыжных гонках:
Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад
Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад

По факту 24-летний Эйнар Хедегарт на данный момент – самый титулованный из действующих норвежских биатлонистов. Легенды биатлона Йоханнес и Тарьей Бё призвали руководство Норвежского союза биатлона и тренерский штаб национальной команды сделать всё, чтобы вернуть Хедегарта в команду.

По мнению братьев Бё, можно дать Хедегарту уайлд-кард на место в биатлонной сборной Норвегии вне зависимости от результатов отбора.

Сам спортсмен признал, что ему сложно сделать окончательный выбор. Но с такими титулами за спиной можно вообще уже пробовать третий вид спорта. Например, в лыжном двоеборье скорость на лыжне тоже очень ценится.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
