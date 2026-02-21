Последняя из россиянок выходит на олимпийский лёд. Полное расписание 15-го дня Игр

21 февраля – один из самых богатых на события дней Олимпиады-2026. В субботу станут известны обладатели сразу 10 комплектов наград. Пройдут соревнования в хоккее, биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, кёрлинге, бобслее и ски-альпинизме.
Буквально накануне церемонии закрытия на ОИ-2026 дебютирует конькобежка Анастасии Семёнова. Хочется верить, что россиянка не перегорела в ожидании своего старта. Как и лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на трассу в четвёртый раз, чтобы побороться за олимпийскую медаль в марафоне.
Давайте изучим полное расписание 15-го дня соревнований.
Олимпиада-2026: расписание на 21 февраля
Бобслей
12:00. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка.
13:57. Мужчины. Четвёрки. Вторая попытка.
21:00 Женщины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Женщины. Двойки. Четвёртая попытка.
Фристайл
12:00. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12:45. Микст. Акробатика. Финал 1.
13:45. 🥇 Микст. Акробатика. Финал 2.
14:00. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Женщины. Ски-хафпайп. Финал.
Лыжные гонки
13:00. 🥇 Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.
Ски-альпинизм
15:30. 🥇 Смешанная эстафета.
Кёрлинг
16:05. 🥉 Женщины. Матч за третье место. Канада — США.
21:05. 🥇 Мужчины. Финал. Великобритания — Канада.
Биатлон
16:15. 🥇 Женщины. 12,5 км масс-старт.
Конькобежный спорт
17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала.
17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала.
18:40. 🥇 Мужчины. Масс-старт. Финал.
19:15. 🥇 Женщины. Масс-старт. Финал.
Хоккей
22:40. 🥉 Мужчины. Матч за третье место. Финляндия — Словакия.