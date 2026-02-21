Скидки
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 21 февраля 2026

Последняя из россиянок выходит на олимпийский лёд. Полное расписание 15-го дня Игр
Батраз Томаев
Анастасия Семёнова
Комментарии
Конькобежка Анастасия Семёнова проведёт первый старт накануне церемонии закрытия. А Савелий Коростелёв пробежит марафон.

21 февраля – один из самых богатых на события дней Олимпиады-2026. В субботу станут известны обладатели сразу 10 комплектов наград. Пройдут соревнования в хоккее, биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, кёрлинге, бобслее и ски-альпинизме.

Буквально накануне церемонии закрытия на ОИ-2026 дебютирует конькобежка Анастасии Семёнова. Хочется верить, что россиянка не перегорела в ожидании своего старта. Как и лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на трассу в четвёртый раз, чтобы побороться за олимпийскую медаль в марафоне.

Давайте изучим полное расписание 15-го дня соревнований.

Всё расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 21 февраля

Бобслей

12:00. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка.
13:57. Мужчины. Четвёрки. Вторая попытка.
21:00 Женщины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Женщины. Двойки. Четвёртая попытка.

Фристайл

12:00. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12:45. Микст. Акробатика. Финал 1.
13:45. 🥇 Микст. Акробатика. Финал 2.
14:00. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Женщины. Ски-хафпайп. Финал.

Лыжные гонки

13:00. 🥇 Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.

Ски-альпинизм

15:30. 🥇 Смешанная эстафета.

Кёрлинг

16:05. 🥉 Женщины. Матч за третье место. Канада — США.
21:05. 🥇 Мужчины. Финал. Великобритания — Канада.

Биатлон

16:15. 🥇 Женщины. 12,5 км масс-старт.

Конькобежный спорт

17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала.
17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала.
18:40. 🥇 Мужчины. Масс-старт. Финал.
19:15. 🥇 Женщины. Масс-старт. Финал.

Хоккей

22:40. 🥉 Мужчины. Матч за третье место. Финляндия — Словакия.

Мужской турнир в биатлоне завершился драмой:
Комментарии
