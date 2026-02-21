Последний шанс Коростелёва на медаль в Италии. Что смотреть 21 февраля на Олимпиаде-2026?

Закрытие Олимпийских игр – 2026 всё ближе! В субботу, 21 февраля, в Италии пройдёт предпоследний соревновательный день, по ходу которого на лыжню выйдет Савелий Коростелёв, а Анастасия Семёнова возьмёт старт на катке.
Но есть и другие интересные события, мимо которых нельзя пройти.
Важный старт Савелия Коростелёва
Российскому лыжнику Савелию Коростелёву на Олимпиаде осталось пробежать классический марафон на 50 км. В этом испытании у него есть шансы на медаль. Сумеет ли спортсмен справиться с трассой? Останутся ли у него силы? Вопросы пока риторические.
Мотивацию спортсмена перед важной гонкой попыталась поднять звезда пикантных видео Мэри Рок. Она пообещала провести со спортсменом свой собственный марафон. Савелия это только повеселило.
У кого всё в порядке с мотивацией, так это у Йоханнеса Клебо. Норвежец на ОИ-2026 уже выиграл всё, кроме марафона. Не сомневайтесь: стайерская дистанция ему под силам. Он это доказал на ЧМ-2025 в Тронхейме. В Валь-ди-Фьемме легенда зимнего спорта, скорее всего, войдёт в историю и как человек, выигравший всю Олимпиаду – все шесть гонок! Нет, ну это вообще законно?!
Дата и время: 21 февраля в 13:00 мск.
Следим за Анастасией Семёновой!
Очень жарко будет и в конькобежном спорте, где состоятся полуфиналы и финалы в масс-стартах. Сначала на каток выйдут мужчины. Тут один из соискателей золота – американец Джордан Штольц. 21-летнему парню не удалось победить на 1500 м, поэтому он захочет взять третье олимпийское золото именно в масс-старте.
Дата и время: 21 февраля в 17:00 мск.
Анастасия Семёнова
Фото: РИА Новости
А позднее в полуфинале на этой дистанции побежит россиянка Анастасия Семёнова. Она единственная из состава нашей сборной, кто ещё не показал себя на Олимпиаде-2026. Шансы на медаль невелики. Но ценный опыт у Анастасии точно будет!
Дата и время: 21 февраля в 17:50 мск.
Прощай, легенда!
Соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026 завершаются. В Антхольце состоится женский масс-старт. И это грустно.
А всё потому, что 21 февраля – это день, когда Доротея Вирер закончит со спортом. И вовсе не важно, какой она станет на финише. Главное, что на своей земле, там, где она и познакомилась с биатлоном, с нами попрощается одна из самых ярких биатлонисток XXI века.
Дата и время: 21 февраля в 16:15 мск.
Что ещё будет на Играх?
Хоккей: состоится матч за третье место.
Бобслей: пройдут первые попытки в мужских экипажах-четвёрках и финальные заезды у женщин в двойках.
Фристайл: тут мужчины определят самого достойного в ски-кроссе, а женщины — сильнейшую в ски-хафпайпе.
Также станет известен олимпийский чемпион в миксте акробатики.
Ски-альпинизм: последний комплект наград на ОИ-2026 будет разыгран в смешанной эстафете.
Кёрлинг: у женщин состоится битва за бронзовые медали, а у мужчин — за победу на Играх.
Следите за всеми результатами вместе с «Чемпионатом»!