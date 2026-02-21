Норвегия установила рекорд по золоту! Медальный зачёт после 14-го дня Олимпиады-2026

Никто и никогда прежде не выигрывал 17 золотых наград. Скандинавы смогли! И это ещё Клебо не сказал последнего слова.

В Италии завершился 14-й день Олимпиады. Спортсмены разыграли семь комплектов наград. Пожалуй, самый любопытный флаг в списке призёров – эстонский. Правда, фристайлист Хенри Сильдару вряд ли может быть доволен собой на 100%. Перед последней попыткой в хафпайпе он шёл первым, но всё-таки упустил золото, позволив американцу себя обогнать.

Алекс Феррейра же вырвал для «звёздно-полосатых» очень важное золото. За два дня до завершения Олимпиады сборная США укрепилась на втором месте с набором 10 – 12 – 7. Италия – третья с коллекцией 9 – 5 – 13, однако её уже поджимают Нидерланды с восемью победами. Кажется, второе место итальянцы уже отпустили, но за третье будут цепляться до конца.

Ну а на первом месте по-прежнему Норвегия. Причём они не просто лидеры, но ещё и рекордсмены. В 2022 году в Пекине скандинавы установили рекорд по количеству побед на одной Олимпиаде, добыв 16 золотых наград. В Италии у норвежцев уже 17 первых мест – это, разумеется, новый рекорд!

И, скорее всего, побед станет только больше, ведь 21 февраля состоится лыжный марафон, а там последнего слова не сказал выдающийся Йоханнес Клебо.

Ну а Россия, как это ни грустно признавать, пока идёт наравне с Эстонией. В четверг ски-альпинист Никита Филиппов принёс стране серебряную награду, а в пятницу пополнить российскую медальную коллекцию было некому.

Хочется верить, что ситуацию ещё удастся изменить в субботу. В предпоследний день Олимпиады лыжник Савелий Коростелёв выступит в классическом марафоне, а конькобежка Анастасия Семёнова – в масс-старте.