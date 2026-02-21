Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Показательные выступления
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужского марафона с Савелием Коростелёвым 21 февраля 2026

Важнейшая гонка для Коростелёва на Олимпиаде! Сможет взять медаль в марафоне? LIVE
Татьяна Постникова
ОИ. Лыжные гонки. Онлайн мужского марафона
Комментарии
Савелий очень хорош в дистанционных гонках, но что будет на Играх?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 февраля, на Олимпиаде стартует заключительная мужская лыжная гонка — марафон.

Этот старт имеет особое значение по двум причинам. Первая — последний шанс Савелия Коростелёва побороться за медали. Россиянин хорош в дистанционных гонках, поэтому может зацепиться за тройку. Вопрос лишь, в какой форме сейчас наш лыжник и его соперники.

Вторая причина — потенциальный рекорд Йоханнеса Клебо. У норвежца есть все шансы взять шестую золотую медаль на этих Играх. Раньше ни одному лыжнику не удавалось выиграть столько на одной Олимпиаде.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию марафона. Мы расскажем вам обо всех ярких событиях на дистанции и за её пределами.

Старт марафона — в 13:00 мск.

Расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android