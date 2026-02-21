Важнейшая гонка для Коростелёва на Олимпиаде! Сможет взять медаль в марафоне? LIVE

Савелий очень хорош в дистанционных гонках, но что будет на Играх?

Сегодня, 21 февраля, на Олимпиаде стартует заключительная мужская лыжная гонка — марафон.

Этот старт имеет особое значение по двум причинам. Первая — последний шанс Савелия Коростелёва побороться за медали. Россиянин хорош в дистанционных гонках, поэтому может зацепиться за тройку. Вопрос лишь, в какой форме сейчас наш лыжник и его соперники.

Вторая причина — потенциальный рекорд Йоханнеса Клебо. У норвежца есть все шансы взять шестую золотую медаль на этих Играх. Раньше ни одному лыжнику не удавалось выиграть столько на одной Олимпиаде.

