«Российские фигуристы — это угроза для мирового спорта». Интервью с Анастасией Волочковой

Для фигуристов Олимпийские игры в Милане завершены. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник стали первопроходцами после длительного отстранения наших спортсменов от международных стартов и показали высочайший уровень фигурного катания. Без рейтинга, страны, музыки и тренеров они вошли в топ-6 фигуристов мира на главном старте четырёхлетия. За Олимпийскими играми традиционно наблюдают не только фанаты спорта, но и весь мир, после этих двух недель Пётр и Аделия стали настоящими звёздами, поэтому обсудить их успех мы решили со звездой из мира балета и шоу-бизнеса.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» экс-прима балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась своими эмоциями от первых выступлений россиян после отстранения на крупнейшем международном турнире, обсудила судейство, постановки Петра Гуменника и Аделии Петросян, российских тренеров и недопуск к соревнованиям ISU.

Баннер в поддержку Аделии Петросян и Петра Гуменника Фото: РИА Новости

«Над российскими спортсменами происходят издевательства»

— Следили за Олимпийскими играми и соревнованиями по фигурному катанию?

— Да, конечно. Аделия и Пётр, и все наши спортсмены, для меня это всё, конечно, святое. Я считаю, что олимпийская медаль должна быть у Аделии. А Пётр оставил вообще незабываемые впечатления, он уникальный человек, он выполняет такие вещи, которые неподвластны никаким мировым спортсменам.

— Наши ребята выступали в нейтральном статусе, без рейтинга, стартовали с первых разминок…

— Я считаю, что наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. Я смотрю на это как профессионал, я знаю, что такое коньки. Мне как балерине это всё противопоказано, но я участвовала в двух сезонах шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Я каталась с олимпийскими чемпионами — с Антом Сихарулидзе, который сейчас занимает высокую должность в Федерации фигурного катания России, с Максимом Марининым. Поэтому я знаю, о чём говорю. То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, что бы с ними ни случалось, они всё равно всегда остаются лучшими в мире. Они своим профессионализмом создают эту угрозу для всего остального мира.

Анастасия Волочкова и Антон Сихарулидзе Фото: РИА Новости

— Ну вот судьи с вами не согласны, что наши ребята лучшие в мире, американский арбитр в короткой программе поставил Аделию аж на 11-е место…

— Ну пусть будет так, нормальные люди всё понимают и всё видят. Мы все наблюдаем, как Пётр совершает уникальные трюки, как Аделия каталась, её Майкл Джексон просто превосходен. А номер в красном платье, танго — да это вообще шедевр! Эта программа достойна попадания в золотой фонд фигурного катания. Я не спала сегодня всю ночь, я смотрела её выступление, с утра еле-еле пришла в себя.

«Эти судьи — просто нелюди»

— Как вы считаете, без россиян фигурное катание, в частности виды, где наших ребят не допустили – пары и танцы на льду – много потеряло?

— Я считаю, что русские спортсмены и в парном катании, и танцах на льду, и в одиночном катании, да и любой спортсмен нашей великой страны России представляет угрозу для мирового общественного спорта, потому что наши ребята самые лучшие.

— Многие спортсмены из других стран тренируются в России, вы это заметили?

— Потому что у нас лучшие тренеры — это и Татьяна Анатольевна Тарасова, которая воспитала множество олимпийских чемпионов, и Тамара Николаевна Москвина — мы с ней знакомы, мудрейший тренер парного катания. Она тренировала Антона Сихарулидзе и не только. Конечно, это всё угроза. Получается так, что профессионализм становится угрозой. Я понимаю, насколько спортсменам сложно, я сама недавно сделала операцию в Германии, восстанавливаться после травм очень тяжело.

Татьяна Тарасова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы оцените судейство на этих Олимпийских играх? Всё было честно или наши ребята достойны большего?

— Ничего честного не может быть в этих судьях. Когда они начинают производить все эти махинации, они просто не понимают, через что приходится проходить нашим спортсменам. Я сама балерина: ничего не ем, кроме листьев салата и яиц всмятку. Когда нет энергии в организме от еды, но они всё равно выходят и делают свой максимум. Эти судьи — просто нелюди.