Онлайн предпоследнего дня Олимпиады-2026. Сможет ли Коростелёв остановить Клебо? LIVE

В субботу, 21 февраля, в Италии пройдут соревнования 15-го дня Олимпиады-2026. Будет разыграно 10 комплектов наград в семи различных видах спорта. На пьедестал поднимутся представители биатлона, лыжных гонок, бобслея, кёрлинга, фристайла, ски-альпинизма и конькобежного спорта. Также зрители увидят матч за бронзу мужского хоккейного турнира и показательные выступления фигуристов с участием Аделии Петросян.

Самым ярким событием предпоследнего дня Игр, вероятнее всего, станет лыжный марафон на 50 км, в котором норвежец Йоханнес Клебо попытается установить «вечный» рекорд, выиграв шестое золото Олимпиады из шести возможных. Помешать ему постарается россиянин Савелий Коростелёв — для него это реальный шанс на медаль Олимпийских игр — 2026.

Также в масс-старте выступит наша конькобежка Анастасия Семёнова.