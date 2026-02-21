Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 21 февраля 2026

Онлайн предпоследнего дня Олимпиады-2026. Сможет ли Коростелёв остановить Клебо? LIVE
Сергей Емельянов Андрей Шитихин
,
Олимпиада-2026
Комментарии
Главное событие 15-го дня — мужской лыжный марафон. Следим вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 21 февраля, в Италии пройдут соревнования 15-го дня Олимпиады-2026. Будет разыграно 10 комплектов наград в семи различных видах спорта. На пьедестал поднимутся представители биатлона, лыжных гонок, бобслея, кёрлинга, фристайла, ски-альпинизма и конькобежного спорта. Также зрители увидят матч за бронзу мужского хоккейного турнира и показательные выступления фигуристов с участием Аделии Петросян.

Главные события 15-го дня Олимпиады:
Последний шанс Коростелёва на медаль в Италии. Что смотреть 21 февраля на Олимпиаде-2026?
Самым ярким событием предпоследнего дня Игр, вероятнее всего, станет лыжный марафон на 50 км, в котором норвежец Йоханнес Клебо попытается установить «вечный» рекорд, выиграв шестое золото Олимпиады из шести возможных. Помешать ему постарается россиянин Савелий Коростелёв — для него это реальный шанс на медаль Олимпийских игр — 2026.

Также в масс-старте выступит наша конькобежка Анастасия Семёнова.

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Где выступят россияне? Расписание на 21 февраля
Live Никита Паглазов

Наш серебряный призёр Никита Филиппов расслабляется вместе с медалью:

11:59 Никита Паглазов

В 12:00 мск стартует квалификация у мужчин в ски-кроссе (фристайл), а также первая попытка у мужчин в четвёрке (бобслей).

11:33 Никита Паглазов

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Коростелёва на завоевание медали в марафоне.

«Ожидания — непростые, что Коростелёв будет бороться за медали. Может быть, Савелий помешает Эмилю Иверсену стать олимпийским чемпионом, сделать джекпот Йоханнесу Клебо и поднимется на пьедестал. Как сложится гонка? Сложно прогнозировать. Но в том, что Коростелёв будет один из фаворитов в борьбе за медали, я не сомневаюсь».
11:31 Никита Паглазов

Вот как выглядит топ-10 медального зачёта перед последними двумя днями ОИ-2026. До Норвегии уже не дотянуться, а вот борьба за второе и третье места ещё возможна!

11:29 Никита Паглазов

Коростелёв выйдет на лыжный марафон под 12-м номером. Станет ли он счастливым для Савелия?

11:08 Никита Паглазов

Где выступят россияне?

В 13:00 мск Савелий Коростелёв стартует в классическом марафоне на 50 км. У нашего лыжника неплохие шансы на медаль!

А в 17:50 мск стартуют полуфиналы масс-старта в женском конькобежном спорте. На лёд выйдет Анастасия Семёнова.

11:06 Никита Паглазов

Расписание на 21 февраля

Бобслей
12:00. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка.
13:57. Мужчины. Четвёрки. Вторая попытка.
21:00 Женщины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Женщины. Двойки. Четвёртая попытка.

Фристайл
12:00. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12:45. Микст. Акробатика. Финал 1.
13:45. 🥇 Микст. Акробатика. Финал 2.
14:00. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Женщины. Ски-хафпайп. Финал.

Лыжные гонки
13:00. 🥇 Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.

Ски-альпинизм
15:30. 🥇 Смешанная эстафета.

Кёрлинг
16:05. 🥉 Женщины. Матч за третье место. Канада — США.
21:05. 🥇 Мужчины. Финал. Великобритания — Канада.

Биатлон
16:15. 🥇 Женщины. 12,5 км масс-старт.

Конькобежный спорт
17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала.
17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала.
18:40. 🥇 Мужчины. Масс-старт. Финал.
19:15. 🥇 Женщины. Масс-старт. Финал.

Хоккей
22:40. 🥉 Мужчины. Матч за третье место. Финляндия — Словакия.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

