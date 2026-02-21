Последняя гонка Доротеи Вирер! Легендарная итальянка возьмёт медаль Олимпиады-2026? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В субботу, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны последние медали биатлонного турнира. На стадионе в Антхольце состоится женский масс-старт.
И эта гонка с ноткой грусти. Сразу для двух титулованных биатлонисток эта гонка станет последней в карьере. Лыжи на гвоздь повесят Доротея Вирер (Италия) и Франциска Пройс (Германия). Для итальянки это событие вдвойне символичное: мало того, что она уходит из спорта на домашней Олимпиаде, так ещё и делает это в месте, где начинала свои шаги в биатлоне.
Но сумеют ли Вирер и Пройс попасть на подиум в заключительной гонке? Соперницы точно не будут делать исключений из-за важности момента. Лу Жанмонно и Ко готовы биться за золото Игр.
🔔 Старт-лист на гонку
Изучаем стартовый протокол женского масс-старта. Вот номера лидеров сезона:
1. Жулия Симон 🇫🇷
2. Марен Киркейэде 🇳🇴
3. Лиза Виттоцци 🇮🇹
4. Лу Жанмонно 🇫🇷
5. Осеан Мишлон 🇫🇷
6. Лора Христова 🇧🇬
7. Суви Минккинен 🇫🇮
8. Анна Магнуссон 🇸🇪
9. Ханна Эберг 🇸🇪
10. Эльвира Эберг 🇸🇪
11. Камиль Бене 🇫🇷
12. Доротея Вирер 🇮🇹
13. Франциска Пройс 🇩🇪
Доротея Вирер уже побеждала в масс-старте, но это было на чемпионате мира и целых семь лет назад. В 2019-м она разобралась с соперницами в Эстерсунде, а в 2020-м в Антхольце была второй.
Результаты в этой дисциплине на ОИ куда скромнее: 26-е место в Сочи-2014, 6-е в Пхёнчхане-2018 и 22-е в Пекине-2022.
Вирер на домашней Олимпиаде взяла серебро в смешанной эстафете. Успеха в личных гонках не было, но итальянка была близка попаданию на подиум:
🥈 — смешанная эстафета;
5-е место — индивидуальная гонка;
44 — спринт;
9 — гонка преследования;
11 — эстафета;
🔜 — масс-старт.
Публикацию в соцсетях немецкая биатлонистка сопроводила фотографиями из прошлого. Сочи-2014 — один из самых ярких моментов в её жизни.
Фото: из личного архива Франциски Пройс
💔 «В последний раз отдам всё». Пост Франциски Пройс
Смотрите, как трогательно попрощалась с биатлоном Франци:
Завтра я в последний раз надену стартовый номер на самой большой сцене. В последний раз почувствую это покалывание, это напряжение и особую нервозность, которую приносит соревнование. Столько лет этот спорт был со мной. Он сформировал меня, бросил вызов и дал мне бесконечно многое. Моменты триумфа. Слёзы разочарования. Дружбу на всю жизнь. Бесчисленные часы тренировок, множество лишений и прежде всего амбиции, дисциплину и неукротимую волю всегда жать на газ.
Я достигла большего, чем когда-либо могла мечтать. Мне пришлось пережить и неудачи, но я всегда возвращалась в бой, и этот путь сделал меня той спортсменкой, которая теперь с гордостью прощается с миром биатлона. От всего сердца хочу сказать спасибо всем людям, которые сопровождали меня на этом пути. И, конечно, вам, дорогие фанаты, которые переживали, страдали и радовались вместе со мной.
Теперь пришло время сказать биатлону «прощай». Этот прощальный момент ощущается именно правильным.
Завтра не будет важно время или место. Завтра будет о благодарности. В последний раз отдам всё», — написала Пройс в социальных сетях.
Последнюю гонку в карьере проведут 🇩🇪 Франциска Пройс и 🇮🇹 Доротея Вирер. Для итальянки это вообще символический момент — Олимпиада, родные места и любимейший биатлон. Ну как ещё круче закончить со спортом?
Всем привет! Это наш последний биатлонный лайв с Олимпиады-2026. Сегодня будем вместе следить за женским масс-стартом.
Готовьте платочки! Будет очень трогательно 🤧