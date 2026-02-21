Последняя гонка Доротеи Вирер! Легендарная итальянка возьмёт медаль Олимпиады-2026? LIVE

Личной награды с этих Игр у Доро пока нет. Но её нужно добыть перед тем, как уйти!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны последние медали биатлонного турнира. На стадионе в Антхольце состоится женский масс-старт.

И эта гонка с ноткой грусти. Сразу для двух титулованных биатлонисток эта гонка станет последней в карьере. Лыжи на гвоздь повесят Доротея Вирер (Италия) и Франциска Пройс (Германия). Для итальянки это событие вдвойне символичное: мало того, что она уходит из спорта на домашней Олимпиаде, так ещё и делает это в месте, где начинала свои шаги в биатлоне.

Но сумеют ли Вирер и Пройс попасть на подиум в заключительной гонке? Соперницы точно не будут делать исключений из-за важности момента. Лу Жанмонно и Ко готовы биться за золото Игр.