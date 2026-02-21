Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад — за что болельщики в России его хейтят?

Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Йоханнес не виноват в том, что российских лыжников не допускают на соревнования.

Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр. Однако многие российские болельщики твердят как мантру, мол, всё это туфта, сильнейших соперников нет, Клебо – астматик, и даже трассы в Валь-ди-Фьемме под него сделаны.

Но, несмотря ни на что, именно Клебо – лицо современных лыжных гонок. Человек, который показывает, чего можно достичь.

Сколько теперь золотых медалей у Клебо?
Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!
Давайте разбираться с претензиями по порядку.

Нет россиян и все победы – туфта? Ну, во-первых, не Клебо отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и не позволяет им вернуться. Во-вторых, а если представить ситуацию наоборот: Большунов побеждает без норвежцев, которые почему-то не приехали. Что бы сейчас было в комментариях? Это не наши проблемы, что вас нет!

Дутые рекорды. Почему достижения Клебо на Олимпиаде нельзя воспринимать всерьёз
Клебо – астматик? Ну где же данные о том, что у него ТИ и именно по этой причине? Хватит уже голословно говорить то, что в своё время вдолбили в головы российским болельщикам и продолжают периодически повторять некоторые спикеры: норвежцы поголовно астматики, им верить нельзя.

Ради интереса задайте поисковый запрос «Елена Вяльбе рассказала о терапевтических исключениях у российских лыжников». Возможно, узнаете немало занимательного. Конкретно про Клебо же такого никто не говорил.

Вяльбе заявила о «легализованном допинге» у Большунова. Как это понимать?
Трассы сделаны под норвежца? Ну да, именно так всегда и происходит. В любом регионе и городе мира трассы перестраивают под него, да-да. Но представить, что это Клебо адаптирует свою технику под любую трассу, просто невозможно. Как и то, что Йоханнес – профессионал, для которого нет мелочей.

Почитайте его интервью – чем он пожертвовал ради абсолютной победы на ЧМ-2025 и почему на Олимпиаде-2026 он ведёт себя совершенно иначе.

«Я и мечтать о таком не мог». Как Клебо превратился из аутсайдера в лучшего лыжника мира?
Нет, Клебо не нуждается в защите от хейтеров. Но почему многие в России не хотят признать очевидного? Мы живём в эпоху сильнейшего лыжника современности, который довёл свой уровень до высочайшего и творит историю на наших глазах. Клебо начинал среди взрослых как чистый спринтер, а сейчас абсолютно лучший на всех дистанциях и во всех аспектах.

Можно лишь предполагать, как было бы, если бы на Игры пустили Большунова или если бы Коростелёв в последние годы накапливал опыт на международных стартах. Однако на деле есть лишь цифры в протоколах. И очень хочется, чтобы Клебо забрал все гонки на Олимпийских играх. Повторить такое будет практически невозможно, а мы все станем свидетелями невероятного достижения.

