Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 — почему рекорды Клебо нельзя воспринимать серьёзно без конкуренции с россиянами

Дутые рекорды. Почему достижения Клебо на Олимпиаде нельзя воспринимать всерьёз
Михаил Чесалин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Йоханнес оказался в тепличных условиях. Ещё бы ему не побеждать!

На Олимпиаде-2026 в Милане норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад. Перед заключительным марафоном у него уже 10 побед на Играх и, скорее всего, будет 11, при этом шесть из шести выигранных стартов в Италии.

Клебо одним махом обошёл прославленных лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, обскакал великого и ужасного Бьорндалена. Установил рекорды всех времён и народов, которые, дай бог, будут побиты лет через 20-30.

Но величайшим олимпийцем Клебо не стать:
Клебо никогда не станет самым титулованным олимпийцем в истории. Объясняем почему

Но восторги надо делить на два. По всем известной причине.

У Йоханнеса просто нет конкуренции. FIS проваливает развитие лыжных гонок – у неё есть более интересные и коммерчески успешные дисциплины вроде горнолыжного спорта. В последние 10 лет в мужских лыжах было только две страны – Норвегия и Россия. После отстранения России осталась одна. И гонки, в которых в топ-10 заезжают по шесть-восемь норвежцев, стали обыденностью.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Revierfoto/Imago/ТАСС

Безусловно, Клебо – крутой лыжник. Никто не говорит, что он плохой спортсмен. Всё-таки и на фоне сборной Норвегии надо суметь выделиться. Однако скандинавские лыжники – совсем не древние боги из «Старшей Эдды». Это показал Эйнар Хедегарт, который пришёл из биатлона и буквально за сезон в одной из дисциплин всех этих хвалёных норвежцев заткнул за пояс.

Клебо – круче их, да. Поэтому он так и выделяется. Поэтому побеждает.

Клебо крутой. С этим никто не спорит:
«Я и мечтать о таком не мог». Как Клебо превратился из аутсайдера в лучшего лыжника мира?

Но главных соперников на Играх у него нет. Он спокойно спит и играет в приставку, потому что знает – никто не будет вставлять палки ему в колёса.

Да, никто не знает, что и как было бы на самом деле, если бы не было четырёх лет отстранения и если хотя бы всех сильнейших российских лыжников без ограничений пустили на Игры в Милан. Но Клебо вряд ли чувствовал бы себя так спокойно и уверенно, зная, что где-то на дистанции той же разделки закипает от спортивной ярости Александр Большунов.

А если бы четыре года не сидел на российских стартах, а готовился к своему судьбоносному олимпийскому шансу спринтер Терентьев?

А если бы для Коростелёва скиатлон был бы не пятой гонкой на высочайшем международном уровне, а 55-й? Все шишки уже набиты, техника спусков отточена, опыт борьбы с тем же Клебо получен. Что тогда?

Савелий и так чуть медаль не зацепил:
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва

Клебо точно не мог бы чувствовать себя спокойно. Дёргался бы, переживал, вспоминал Олимпиаду-2022, Оберстдорф-2021 и многое-многое другое. Он, кстати, и так вспоминает Пекин, но с удовольствием. Говорит, что берёт за него реванш. Хочется спросить – у кого? У запертого дома Большунова?!

Если бы Клебо победил шесть раз в условиях жесточайшей конкуренции с русскими – был бы героем. И в России это признали бы – мы здесь тоже любим хорошую, честную драку! Однако можно сказать точно – русские лыжники точно не дали бы Йоханнесу совершить такую лыжную прогулку по лесу к золоту, какая была в эстафете, где соперники сами решили бороться только за серебро.

Для Клебо это было нетрудно:
Самая лёгкая победа Клебо на Олимпиадах. Разбор «золотой» прогулки норвежца

Увы, всё это досужие рассуждения. В историю войдёт только финишный протокол, и лет через 30 уже никто и не будет вспоминать, почему в Милане на первых строчках совсем нет русских имён. Все будут помнить только вечный рекорд норвежца, который реально силён и которому повезло с эпохой.

Оттого и обидно.

Комментарии
