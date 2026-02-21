Главный неудачник сборной Норвегии на Олимпиаде. Что не так со Стурлой Легрейдом?

Стурла Легрейд. Главный второй номер в биатлоне. Лучший, но только среди «обычных» спортсменов. Первый после Йоханнеса Бё. По крайней мере, именно так все говорили о норвежце последние пару лет.

Сам биатлонист ждал момента, когда Йоханнес завершит карьеру, ведь тогда он наконец-то получит шанс стать номером один в Норвегии и в мире.

И вот Бё ушёл. А Стурла… Так и остался вечно вторым.

Перегорел?

Нынешний сезон Кубка мира Легрейд однозначно провалил. Он ни разу не попал на подиум, хотя периодически и заезжал в «цветы».

Быть может, для кого-то этот результат был бы шикарным, но не для норвежца. Всё-таки последние несколько лет он уверенно боролся за «Большой хрустальный глобус». Более того, в прошлом сезоне Стурла даже взял его!

Теперь же Легрейд довольствуется статусом четвёртого номера сборной и 11-м местом в тотале. Выше него в общем зачёте Кубка мира идут сразу три соотечественника: Ботн, Кристиансен и Дале-Шевдал. Да и Улдаль с Фреем, располагающиеся ниже Стурлы, уступают ему всего пару позиций.

Было непонятно, почему Легрейд вдруг стал показывать такие результаты. Точная стрельба по-прежнему на месте, да и ход в порядке. Норвежец должен был уверенно бороться за тройку, но почему-то у него не получалось.

Тут впору пенять на психологию. Похоже, Стурла оказался не готов к желанному статусу лидера, которого добивался долгие годы. Он просто перегорел этим желанием и сломался под натиском ожиданий. Главная сила лидера именно в психологической устойчивости – он берёт своё тогда, когда другие дрожат. У Легрейда этого умения не нашлось. А может, и не было никогда.

Медалей много. Золота нет

На Олимпиаде в Милане Стурла сделал всё, чтобы запомниться.

Увы, касается это не только и не столько ярких результатов. Несмотря на пять выигранных медалей, все вокруг говорят о биатлонисте как «о парне, который изменил». Соцсети заполнены роликами, где другие атлеты и люди, которые обычно не смотрят спорт, подстёбывают Легрейда, даже не называя его по имени. Для всех он не топовый биатлонист и обладатель «БХГ», а тот, кто изменил своей девушке. Стать мемом — странный способ войти в историю.

Кстати. про медали. Стурла не взял ни одного золота на этих Играх, в отличие от некоторых его соотечественников. Во всех гонках он был либо вторым, либо третьим. Ни о каком лидерстве и величии речи вообще не идёт.

Хотя, стоит честно сказать, от Легрейда не ждали и этого. После неудачного старта сезона Стурла не был явным претендентом на медали. Так что ситуация двоякая: медалей много, от исполнения своей мечты о лидерстве в сборной и мировом биатлоне Легрейд по-прежнему очень и очень далёк.

В целом есть ощущение, что мы уже больше не увидим того самого Стурлу, который дерзко и смело боролся с Йоханнесом. Время того парня, похоже, уже ушло, теперь на арене новые герои из Норвегии. И биться с ними Легрейд сейчас не в состоянии, причём не физически, а именно морально.

Уж слишком много Стурла отдал в противостоянии с Бё. Он просто оказался не готов к другой реальности. К той, где самому нужно быть лидером, иметь крепкий характер и стальные нервы. Справляться с давлением.

А пока он по-прежнему номер два.