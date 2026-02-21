Скидки
Коростелёв на Олимпиаде-2026 занял пятое место в лыжном масс-старте на 50 км — результат битвы с норвежцами

Коростелёв — наш герой Олимпиады! Но норвежцы опять оставили его без медали
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв — наш герой Олимпиады
Комментарии
Савелий 10 дней готовился только к классическому полтиннику, однако в битве с титанами проиграл.

Российский лыжник Савелий Коростелёв завершил выступление на Олимпиаде-2026. У нашего парня пятое место в классическом масс-старте на 50 км. Безусловно, такие высокие результаты на скиатлоне и в марафоне – это успех. Коростелёв – наш герой. По большому счёту он проиграл только могучим норвежцам.

Подробности последней гонки Коростелёва:
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый

У Савелия на Олимпиаде в Италии было только четыре гонки. И после коньковой разделки российский лыжник получил возможность точечно подготовиться к классическому масс-старту, в котором Коростелёв действительно силён.

Он смело бросил вызов норвежцам – безоговорочным фаворитам. Норвежцы только на первом круге присматривались к остальным, а затем увеличили темп и растянули группу. Савелий уверенно держался практически три круга. Досрочно завершили борьбу олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине Ийво Нисканен и экс-обладатель Кубка мира Харальд Амундсен.

Как Коростелёв готовился к последней гонке:
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Эксклюзив
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде

Отвалились почти все. А Савелий Коростелёв держался. Как и француз Виктор Ловера. Но норвежские монстры – Йоханнес Клебо, Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен – задёргали нашего парня. Они чуть увеличивали темп, и Савелию приходилось очень сложно.

Россиянин отставал на спусках, догонял в подъёмы, однако словил большое отставание на выходе из подъёма. Не хватило сил Коростелёву доработать так, чтобы ещё и на спуск растолкаться. Этот момент стал критическим для Савелия. Как он ни старался, норвежцы втроём внешне очень легко убежали.

Казалось, что-то у Савелия с лыжами, потому что он даже начал разочарованно мотать головой, но и после смены пары ничего не изменилось. Коростелёв в любом случае сделал максимум, на который был способен. Он бился до тех пор, пока ещё оставались силы. Однако на второй половине заключительного круга россиянина догнал и опередил француз Тео Шели.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

На этот раз у Савелия Коростелёва не было ни единого шанса побороться за медали, но разве можно в чём-то упрекнуть российского лыжника? Он отлично провёл Олимпиаду, на высочайшем уровне. Олимпийские медали у Савелия Коростелёва ещё будут. И обязательно будут золотые.

Выиграл гений. Йоханнес Клебо выдал фантастическое ускорение после 49,5 км дистанции и одержал шестую победу в шести олимпийских гонках в Италии. Этот парень навсегда вписал своё имя в историю. Савелию Коростелёву это ещё предстоит.

Комментарии
