Game Over. Йоханнес Клебо полностью прошёл лыжные гонки

Йоханнес Клебо сделал то, что уже невозможно превзойти. Да и повторить такое будет нереально даже ему самому. Норвежский лыжник взял шесть золотых медалей в шести гонках на Олимпиаде-2026. А с учётом абсолютного триумфа на ЧМ-2025 уникальный спортсмен выиграл все гонки на двух главных стартах. 12 побед подряд.

Последним шагом к абсолютному триумфу стала победа Клебо в классическом масс-старте на 50 км. Три норвежца своим темпом задёргали всех соперников, чтобы не мешались в медальных разборках. Последним сдался Савелий Коростелёв, который после финиша заявил: «Я просто умер».

Удивительно, но норвежцы провели гонку без смены лыж. Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет и Йоханнес Клебо бежали очень быстро. Однако на второй половине последнего круга они понеслись, а у Клебо хватило сил ещё и на то, чтобы на подъёме Дзордзи сделать максимальное ускорение и решить всё в свою пользу.

Потрясающее, невообразимое достижение. Клебо ведь пробежал шесть гонок. Шесть. И лишь только в эстафете позволил себе бежать расслабленно, с огромным запасом, но при этом всё равно очень быстро.

Нюэнгет, который бросил Йоханнесу вызов на полтиннике, но остался вторым, не бежал личный и командный спринты.

Иверсен пробежал только эстафету.

Савелий Коростелёв готовился к последней гонке 10 дней. А Йоханнес бежал всё.

Он прошёл игру под названием «лыжные гонки» на максимальный уровень. Game Over.

Что ещё Клебо может сделать в этой игре? Норвежец уже не сможет превзойти свой рекорд – только повторить. Хотя… Клебо может объявить о завершении карьеры, но вернуться, если допустят российских лыжников. Тогда ему вновь может стать интересно.