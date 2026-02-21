Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде-2026: итоги женского масс-старта, Осеан Мишлон выиграла золото, Воборникова сотворила сенсацию

Ей воздалось! Француженка получила золото Олимпиады, которого лишилась в спринте
Михаил Чесалин
Осеан Мишлон
Комментарии
Теперь никто не смог помешать Осеан Мишлон стать чемпионкой ОИ.

В субботу, 21 февраля, в Антхольце завершилась биатлонная программа Олимпиады-2026. Последний комплект наград разыгрывался в женском масс-старте. Тысячи итальянских болельщиков, конечно, ждали голливудской развязки – олимпийской победы Доротеи Вирер на домашнем стадионе. Однако биатлонные боги решили воздать за переживания другой спортсменке.

Масс-старт получился плотным и интригующим. Никому по ходу гонки не давали отрываться, да и группа лидеров постоянно менялась. После первого огневого рубежа гонку возглавляли Жулия Симон и Доротея Вирер. Симон удержалась и после второй стрельбы, однако уже на третьей допустила промах. После первой стойки топ-3 сформировали Осеан Мишлон, Эльвира Эберг и Лора Христова. Впрочем, группа преследователей была недалеко – в 10 секундах.

Будет неправильным сказать, что всё решила последняя стрельба. Хотя, безусловно, она добавила в гонку не просто перчинку, а целую смесь острых приправ. Мишлон перед рубежом рванула вперёд и оторвалась от соперниц. Это было верное решение, потому что она допустила промах, но в запасе у неё оставалось ещё семь-восемь секунд. А ещё – мазали и все, кто пришли на рубеж за ней: и Эберг, и Христова, и немка Фойгт. Вперёд вырвались Тереза Воборникова из Чехии и Анна Магнуссон из Швеции, которые были пятой и шестой.

Тереза Воборникова

Тереза Воборникова

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Магнуссон как-то быстро сдалась преследовательницам – вездесущим француженкам Мишлон и Симон. А Воборникова упиралась долго. В какой-то момент даже заставила поверить всех в то, что чемпионка сегодня будет сенсационной. Однако сил на последние виражи всё-таки не хватило. Сначала чешскую биатлонистку прошила Мишлон, а потом и Симон.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

Осеан взяла своё первое личное олимпийское золото. И как тут не вспомнить её расстройство в спринте, когда она уже чувствовала вкус золотого напыления, стоя на финише с лучшим результатом, но всё-таки проиграла невесть откуда выскочившей норвежке Киркеэйде. Теперь уже никто не выскочил – на финише Мишлон была безоговорочно первой.

А что касается Вирер, то она после четвёртой стрельбы была пятой. Но два штрафных круга её вымотали, и реализовать голливудский сценарий итальянской диве было не по силам. В своей последней гонке в карьере она заняла пятое место. Олимпийской чемпионкой, увы, так и не стала.

Комментарии
