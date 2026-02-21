Топ-события воскресенья: финал Канада — США, закрытие Олимпиады, горячий футбол, НБА и UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 5:30: «Лос-Анджелес» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: как начнёт сезон команда Месси?

Новый регулярный сезон МЛС начинается. И в дело вступает действующий чемпион «Интер Майами». Команда с Лео Месси и Луисом Суаресом отправится в гости к «Лос-Анджелесу». Нас сразу же ждёт интересная вывеска. Напомним, за клуб из штата Калифорния выступают Сон Хын Мин и Уго Льорис. Вот это встреча топов в США!

👊 6:30*: Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес, UFC Fight Night 267

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: бывший чемпион уступит дорогу будущему?

Шон Стрикленд ещё относительно недавно был чемпионом UFC в среднем весе, однако сейчас не входит в число претендентов на пояс. Претендовать на титул может как раз Энтони Эрнандес, который попробует одолеть скандального американца. Стрикленд как следует разогрел противостояние: сравнил соперника с нелегальным иммигрантом, а себя — с сотрудником таможенной службы США. Но именно Эрнандес будет фаворитом поединка: кажется, Стрикленду не справиться с его борьбой и давлением.

🥇❄️🎿 12:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, женщины, классический стиль, 50 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: какое место займёт Дарья Непряева?

В заключительный день Олимпиады-2026 будет разыгран комплект наград в женском лыжном марафоне. На старт выйдет и россиянка Дарья Непряева. Отечественная лыжница показала характер во время сложного восхождения на гору Альп-де-Чермис в январе и была близка к медалям. На Играх в марафоне дистанция кратно больше — 50 км. Справится ли с ней Даша? Быть может, именно в этот раз она подойдёт вплотную к олимпийскому подиуму.

🏀 13:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: ждём такой же огненный матч, как прошлый?

Прошлый матч в Краснодаре между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ оказался знаменит благодаря тому самому пасу Курбанова и броску Жан-Шарля за 1,6 секунды. В овертайме армейцы дожали краснодарцев. Ждём такую же яркую борьбу от клубов?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервут ли москвичи серию неудач?

Столичный клуб откровенно проваливает текущий отрезок в регулярном чемпионате КХЛ. В последних шести матчах красно-белые добыли всего одну победу и потерпели уже пять поражений. Москвичи сейчас продолжают выступать без Алексея Жамнова, который сейчас не может руководить своей командой. В его отсутствие командой управляет Александр Барков. Смогут ли спартаковцы без своего главного тренера найти возможность выбраться из кризиса?

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, Суперлига, мужчины, 26-й тур

Интрига: сможет ли наконец Алекно победить в зенитовском дерби?

Казанская арена примет главный матч 26-го тура мужской Суперлиги. Каждое зенитовское дерби — принципиальное противостояние, в котором ещё ни разу не удалось победить Алекно. Сможет ли петербургская команда наконец прервать череду поражений от казанцев? И будет ли Владимир Романович снова пытаться надавить на всех авторитетом?

🥇❄️🏒 16:10: Канада — США, хоккей, Олимпийские игры — 2026, мужчины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет чемпионом Олимпиады?

Сборные Канады и США – две оставшиеся непобеждённые команды на хоккейном турнире Олимпийских игр – 2026. Кому-то из них суждено уступить в воскресенье, другие уедут из Милана с золотыми медалями. Американцы выиграли свой полуфинал у словаков за явным преимуществом, тогда как канадцы добыли победу лишь на последней минуте основного времени, забив спорный гол. Кто станет чемпионом Олимпиады?

⚽️ 17:00: «Аталанта» — «Наполи», Серия А, 26-й тур

Интрига: «Наполи» даст шанс преследователям?

«Наполи» — действующий чемпион Италии. Но уже почти наверняка команда Антонио Конте сложит полномочия. После 25 туров отставание от «Интера» составляет 11 очков. Тут бы удержаться в зоне Лиги чемпионов, а не думать о титуле. Ведь неаполитанцы всего на четыре очка опережают идущий пятым «Ювентус». А тут ещё и тяжёлый выезд к «Аталанте» наметился. Бергамаски не оставляют надежд попасть в еврокубки, поэтому также планируют набрать три очка.

⚽️ 17:00: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» не отстанет от зоны ЛЧ?

Основная задача «Ливерпуля» на конец сезона АПЛ — финишировать в зоне Лиги чемпионов. С учётом того, что пятое место наверняка также даст квалификацию, дела у мерсисайдцев не так и плохи. Команда Арне Слота отстаёт от идущего пятым «Челси» всего на два очка, от «Манчестер Юнайтед» — на три. Но самое главное — побеждать самим. В предстоящем туре «Ливерпуль» отправится в гости к кризисному «Ноттингем Форест». «Лесники» недавно сменили тренера (вместо Шона Дайча пришёл Витор Перейра). Поможет ли это обыграть действующего чемпиона?

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Леванте», Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барселона» исправится за поражение от «Жироны»?

«Барселона» потеряла первое место в Примере. В прошлом туре каталонцы уступили в дерби «Жироне» (1:2) и пропустили вперёд «Реал». Теперь важно не отпустить мадридцев. В следующем туре команда Ханс-Дитера Флика примет дома занимающий 19-е место «Леванте». Классная возможность исправиться за два провала: напомним, «Барса» ещё и уступила в первом полуфинале Кубка Испании «Атлетико» со счётом 0:4.

🏐 18:30: «Ленинградка» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 24-й тур

Интрига: дерби двух столиц

В 24-м туре состоится встреча двух столиц и соседей по турнирной таблице – «Ленинградки» и московского «Динамо». Клуб из Санкт-Петербурга сейчас находится в зоне турбулентности, проиграв три встречи. У бело-голубых, напротив, серия побед из трёх матчей. Поэтому московские волейболистки сделают всё, чтобы её продлить. В то время как «пчёлки» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками на домашней площадке и прервать серию неудач. Какой команде улыбнётся удача в Санкт-Петербурге?

⚽️ 19:00: «Црвена Звезда» — «Партизан», Сербия — Суперлига, 24-й тур

Интрига: ключевой матч в борьбе за золото в Сербии

«Црвена Звезда» после прихода Деяна Станковича расцвела. Команда забралась на первое место в чемпионате Сербии. Теперь нужно удержать его и добраться до очередного золота. И в воскресенье состоится ключевой матч сезона. «Црвена Звезда» примет заклятых врагов из «Партизана». Расстояние между командами составляет всего одно очко! Так что либо команда Станковича сделает большой шаг к титулу, либо упустит первую строчку. Интрига в Сербии может как сильно уменьшиться, так и сильно обостриться.

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Тоттенхэм» с новым тренером испортит настроение нестабильному «Арсеналу»?

«Арсенал» одержал всего две победы в последних семи турах АПЛ. По потерянным очкам лондонцы теперь всего на два опережают «Манчестер Сити». Если тенденция продолжится, то «Арсенал» потеряет и реальное первое место! Конечно, один из главных врагов клуба — «Тоттенхэм» — мечтает об этом. И команда под руководством нового тренера Игора Тудора может лично испортить жизнь «Арсеналу». Хотя «Тоттенхэм» не побеждал соперника с 2022 года. Прервётся ли затяжная серия?

⚽️ 20:00: «Милан» — «Парма», Серия А, 26-й тур

Интрига: «Милан» ещё останется в чемпионской гонке?

«Милан» уже на семь очков отстаёт от «Интера». Ситуация в борьбе за титул если не катастрофическая, то очень тяжёлая. Оступаться никак нельзя. Поэтому в следующем туре команда Массимилиано Аллегри обязана выдать идеальный матч с «Пармой». Хотя в первом круге клубы сыграли вничью (2:2). Возможно, и сейчас «Парма» найдёт подход к «Милану». В таком случае чемпионская интрига умрёт на 99%.

🏀 21:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпионы остановят Хардена и компанию?

«Кливленд» по сравнению с прошлым сезоном заметно сдал, но обмен Джеймса Хардена оживил команду. Подопечные Аткинсона одержали пять побед подряд после прихода Бороды. Однако «Оклахома» — другой уровень в целом. Чемпионы слишком хороши даже без MVP Гилджес-Александера. Кто проявит себя лучше в игре?

❄️ 22:30: Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

Интрига: мы прощаемся с Олимпиадой-2026!

Воскресным вечером на древнем стадионе в Вероне олимпийцы попрощаются с Играми-2026. Организаторы и участники шоу оттачивают последние штрихи в праздничном действе, а спортсмены и делегации съезжаются в этот итальянский город. Кстати, россияне тоже примут участие в церемонии. Будет очень интересно!

🏀 23:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лёгкая победа для Йокича?

Стефен Карри ещё не появится на паркете как минимум неделю. Поэтому «Голден Стэйт» будет очень сложно бороться с сильными командами за победы. А «Денвер» к их числу точно можно отнести, особенно с таким Николой Йокичем. Правда, в НБА всегда есть место неожиданностям. Это тот самый день или нет?