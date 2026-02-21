Доротея Вирер ушла из спорта! Главная красотка биатлона поставила точку на Олимпиаде-2026

Без Доро будет уже не так весело и интересно.

Мы влюбляемся, привыкаем, вместе переживаем моменты грусти и радости, а потом они берут и уходят… Эх, спортсмены. А вы о чём подумали?

Подобное ощущение разрыва сейчас испытывают многие поклонники биатлона. 21 февраля 2026 года провела последнюю гонку в карьере и ушла из биатлона Доротея Вирер. Вечный энерджайзер уже не появится в телевизионных трансляциях в качестве спортсмена. Как это грустно!

Достойный конец карьеры

Вирер была весьма сосредоточена перед началом масс-старта. Режиссёр трансляции то и дело ловил её в кадре и показывал всему миру.

Итальянка стартовала под 12-м номером, но огневой рубеж после первой стрельбы покидала в 4,2 секунды от Жулии Симон. Правда, потом она достала француженку на дистанции и возглавила гонку.

На второй стрельбе Вирер допустила один промах и была отброшена на 16-е место. К тому моменту она уступала 24,5. Однако чувствовала в себе силы и вдвое сократила отставание, а на третьем огневом вновь ошиблась один раз.

Доротея Вирер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Любимица публики собралась на заключительной стрельбе в своей жизни и уходила на финальный круг лишь в 11,3 от лидера. К сожалению, от свежести движений в начале гонки не осталось и следа, и на последнем круге она не смогла побороться за медаль. А финишную черту пересекла пятой.

Красивые проводы легенды

А затем Вирер тепло приветствовала публика. Вообще, в этот день в Антхольце было очень много народу – как на трибунах, так и вдоль трассы. Некоторые болельщики пришли с плакатами, на которых была изображена Доротея, а организаторы вывесили после гонки баннер, на котором на итальянском, немецком и английском языках было написано слово «спасибо».

Почему на немецком? Просто в этот день из спорта также ушла Франциска Пройс. Как раз с ней итальянка обнималась после гонки, а потом ещё раз с почестями прошла финишную прямую и пересекла черту. Это было красиво.

Доротея Вирер и Франциска Пройс на финише масс-старта Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Карьера Доротеи Вирер полна самых разных событий. Вот список самых главных достижений в её спортивной жизни:

— серебряный призёр Олимпиады-2026 и трёхкратный бронзовый призёр Игр (2014, 2018, 2020);

— четырёхкратная чемпионка мира (2019, 2020, 2023);

— победительница общего зачёта Кубка мира (сезон-2018/2019 и сезон-2019/2020);

— четырёхкратная победительница малых зачётов КМ: индивидуальные гонки (сезон-2015/2016, сезон-2020/2021), гонки преследования (сезон-2019/2020) и масс-старты (сезон-2019/2020).

В списке этого нет, но Доро за 17 лет и 440 гонок на Кубке мира никогда не теряла лицо. А это порой важнее всех наград. И даже непростые отношения с Лизой Виттоцци на её последнем турнире, кажется, остались в прошлом. Да и какая разница, что Вирер не стала олимпийской чемпионкой. Она была душой биатлона, и писать о её победах было по-настоящему увлекательно.

Доро, спасибо за всё!