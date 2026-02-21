Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер завершила карьеру на Олимпиаде-2026 в Милане — какое место заняла в масс-старте

Доротея Вирер ушла из спорта! Главная красотка биатлона поставила точку на Олимпиаде-2026
Батраз Томаев
Доротея Вирер
Комментарии
Без Доро будет уже не так весело и интересно.

Мы влюбляемся, привыкаем, вместе переживаем моменты грусти и радости, а потом они берут и уходят… Эх, спортсмены. А вы о чём подумали?

Подобное ощущение разрыва сейчас испытывают многие поклонники биатлона. 21 февраля 2026 года провела последнюю гонку в карьере и ушла из биатлона Доротея Вирер. Вечный энерджайзер уже не появится в телевизионных трансляциях в качестве спортсмена. Как это грустно!

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Достойный конец карьеры

Вирер была весьма сосредоточена перед началом масс-старта. Режиссёр трансляции то и дело ловил её в кадре и показывал всему миру.

Итальянка стартовала под 12-м номером, но огневой рубеж после первой стрельбы покидала в 4,2 секунды от Жулии Симон. Правда, потом она достала француженку на дистанции и возглавила гонку.

На второй стрельбе Вирер допустила один промах и была отброшена на 16-е место. К тому моменту она уступала 24,5. Однако чувствовала в себе силы и вдвое сократила отставание, а на третьем огневом вновь ошиблась один раз.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Любимица публики собралась на заключительной стрельбе в своей жизни и уходила на финальный круг лишь в 11,3 от лидера. К сожалению, от свежести движений в начале гонки не осталось и следа, и на последнем круге она не смогла побороться за медаль. А финишную черту пересекла пятой.

Красивые проводы легенды

А затем Вирер тепло приветствовала публика. Вообще, в этот день в Антхольце было очень много народу – как на трибунах, так и вдоль трассы. Некоторые болельщики пришли с плакатами, на которых была изображена Доротея, а организаторы вывесили после гонки баннер, на котором на итальянском, немецком и английском языках было написано слово «спасибо».

Почему на немецком? Просто в этот день из спорта также ушла Франциска Пройс. Как раз с ней итальянка обнималась после гонки, а потом ещё раз с почестями прошла финишную прямую и пересекла черту. Это было красиво.

Доротея Вирер и Франциска Пройс на финише масс-старта

Доротея Вирер и Франциска Пройс на финише масс-старта

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Карьера Доротеи Вирер полна самых разных событий. Вот список самых главных достижений в её спортивной жизни:

— серебряный призёр Олимпиады-2026 и трёхкратный бронзовый призёр Игр (2014, 2018, 2020);
— четырёхкратная чемпионка мира (2019, 2020, 2023);
— победительница общего зачёта Кубка мира (сезон-2018/2019 и сезон-2019/2020);
— четырёхкратная победительница малых зачётов КМ: индивидуальные гонки (сезон-2015/2016, сезон-2020/2021), гонки преследования (сезон-2019/2020) и масс-старты (сезон-2019/2020).

В списке этого нет, но Доро за 17 лет и 440 гонок на Кубке мира никогда не теряла лицо. А это порой важнее всех наград. И даже непростые отношения с Лизой Виттоцци на её последнем турнире, кажется, остались в прошлом. Да и какая разница, что Вирер не стала олимпийской чемпионкой. Она была душой биатлона, и писать о её победах было по-настоящему увлекательно.

Доро, спасибо за всё!

Непростая судьба Доротеи Вирер:
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android