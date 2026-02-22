Тяжелейшее испытание для Дарьи Непряевой. Полное расписание 16-го дня Олимпиады

22 февраля пройдут последние соревнования XXV зимних Олимпийских игр. В 16-й день все мы увидим, как за награды бьются в лыжных гонках, бобслее, кёрлинге и хоккее. А закончится всё торжественной церемонией закрытия.
Конечно, российские поклонники спорта в первую очередь будут следить за лыжными гонками. Там в марафоне побежит Дарья Непряева!
Что и во сколько пройдёт в воскресенье? Остался один день!
Олимпиада-2026: расписание на 22 февраля
Бобслей
12:00. Мужчины. Четвёрки. Третья попытка.
14:15. 🥇 Мужчины. Четвёрки. Четвёртая попытка.
Лыжные гонки
12:00. 🥇 Женщины. Классический стиль. Масс-старт. 50 км.
Фристайл
12:40. 🥇 Женщины. Хафпайп. Финал.
Кёрлинг
13:05. 🥇 Женщины. Финал. Швейцария — Швеция.
Хоккей
16:10. 🥇 Мужчины. Финал. Канада — США.
22:30. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ОИ-2026.