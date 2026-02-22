Скидки
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 22 февраля 2026

Тяжелейшее испытание для Дарьи Непряевой. Полное расписание 16-го дня Олимпиады
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 22 февраля 2026 года
Комментарии
В последние мгновения Игр-2026 будет много поводов для переживаний. Но самый главный для нас — выступление россиянки в лыжах.

22 февраля пройдут последние соревнования XXV зимних Олимпийских игр. В 16-й день все мы увидим, как за награды бьются в лыжных гонках, бобслее, кёрлинге и хоккее. А закончится всё торжественной церемонией закрытия.

Конечно, российские поклонники спорта в первую очередь будут следить за лыжными гонками. Там в марафоне побежит Дарья Непряева!

Что и во сколько пройдёт в воскресенье? Остался один день!

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 22 февраля

Бобслей

12:00. Мужчины. Четвёрки. Третья попытка.
14:15. 🥇 Мужчины. Четвёрки. Четвёртая попытка.

Лыжные гонки

12:00. 🥇 Женщины. Классический стиль. Масс-старт. 50 км.

Фристайл

12:40. 🥇 Женщины. Хафпайп. Финал.

Кёрлинг

13:05. 🥇 Женщины. Финал. Швейцария — Швеция.

Хоккей

16:10. 🥇 Мужчины. Финал. Канада — США.

22:30. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ОИ-2026.

