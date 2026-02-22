Хоккеисты устроят грандиозную битву за золото. А вечером в Вероне пройдёт церемония закрытия.

Главное шоу всей Олимпиады: Канада против США. Что смотреть в последний день Игр-2026?

Вот и настал финальный день Олимпиады-2026. В воскресенье, 22 февраля, на олимпийских аренах разыграют последние пять комплектов наград.

Любителей спорта по всей планете ждут два финала в командных видах и три заключительных старта – в личных. На десерт осталось самое интересное!

Болеем за Дарью Непряеву

Российская лыжница Дарья Непряева последней из наших примет участие в розыгрыше медалей Олимпиады-2026. Она пробежит марафон классическим стилем на 50 км. Если россиянке удастся попасть в топ-10, то это можно будет считать успехом. Но и о медали мы будем мечтать до последнего.

Дарья Непряева Фото: Lars Baron/Getty Images

Золотую медаль, наверное, заберёт кто-то из сборной Швеции – лучшей женской сборной на лыжном турнире. Но марафон – то ещё испытание, никто не удивится, если эта гонка завершится с каким-либо сенсационным результатом.

Дата и время: 22 февраля в 12:00 мск.

Хоккей. Финал США — Канада

Вы готовы к настоящей битве на льду? Тогда устраивайтесь поудобнее, ибо канадцы и американцы в последний день Игр поспорят за золото.

Главным фаворитом противостояния, безусловно, является Канада. Но хоккеистам из Страны кленового листа будет непросто. «Звёздно-полосатые» уверенно двигались в групповом этапе и плей-офф, где испытали сложности только в игре со Швецией. А их оппоненты в 1/4 финала в овертайме прошли Чехию и в полуфинале с разницей в одну шайбу одолели Финляндию.

Сборная Канады по хоккею Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Однако статистика личных встреч в финалах Олимпиады такая: семь из восьми в пользу Канады. Последнее сражение за золото Игр было в Ванкувере-2010.

Это должен быть финал мечты. Не пропустите!

Дата и время: 22 февраля в 16:10 мск.

Вечер в Вероне

Ещё после 12:00 в бобслее будут определяться олимпийские чемпионы в заездах мужских четвёрок и сильнейшая фристайлистка в хафпайпе. А в кёрлинге в 13:05 начнётся женский финал – Швеция против Швейцарии.

А вечером Олимпийские игры – 2026 торжественно завершатся на древнем стадионе в Вероне. В чаше Арены ди Верона уже ведутся последние приготовления к торжеству. Туда прибудут официальные лица, делегации спортсменов и зрители.

Арена ди Верона Фото: Maja Hitij/Getty Images

Организаторы обещают, что в этот вечер мир вновь соприкоснётся с богатой итальянской культурой, вернётся к истокам олимпийского движения и заглянет в его будущее. Одним словом, должно быть красочно и интересно.

Дата и время: 21 февраля в 22:30 мск.