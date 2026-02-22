«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады

Единственный призёр ОИ-2026 из России специально для «Чемпионата» разобрал тот самый — пока главный — день в своей жизни.

Наверняка вы хоть раз в жизни задавались вопросом: «О чём вообще думает спортсмен, выступающий на Олимпиаде? Это же такое давление, такая ответственность! А круто ли ощущать себя призёром Игр?»

Сегодня у вас есть уникальная возможность – «залезть» в голову призёра Олимпиады-2026. Ски-альпинист Никита Филиппов специально для «Чемпионата» описал тот день, когда он выиграл серебряную медаль. Сделал это подробно и без купюр. Вспомнил, о чём думал до забегов и во время финала. А также рассказал, почему боялся, что медаль у него отберут.

Итак, финал Олимпиады глазами Никиты.

7:15. Проснулся. Позавтракал

В день гонки я старался проспать как можно дольше. Но уже в 7:45 нужно было выезжать из гостиницы, ехать получать номер и чип. Я проснулся, умылся – и на завтрак. Поел, как всегда, кашу на воде, добавил чуть-чуть мёда. Посмотрел, как другие «Нутеллу» наворачивают, облизнулся и быстро кашу доел.

Услышал, как за другим столом спортсмены обсуждали, что они будут делать после Олимпиады. Один парень, словно уже пробежал финал, рассказывал, что он точно завершит сезон и не будет участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. Типа, после этого уже можно готовиться к соревнованиям по горному бегу.

Я только чуть улыбнулся про себя – посмотрим, что ты сегодня покажешь. Забегая вперёд – в финал он не прошёл, хотя мог.

8:00. Включил рэп с матерком. Прошёл трассу

После завтрака я быстро оделся, и мы поехали на стадион. Получил номер, чип и пошёл в свой бокс отдыхать. Честно говоря, там шумновато было – роторные щётки работали, лыжи готовили, народ в других боксах громко разговаривал. В общем, врубил я в наушниках жёсткий рэп с матерком. Заслушался и даже чуть-чуть опоздал к просмотру трассы. Пришёл последним.

На просмотр давалось 15 минут, я спокойно размялся и дважды успел пройти. При желании можно было и трижды, но у меня такого желания не было. День предстоял очень длинный, с большими перерывами между забегами. В общем, я трассу посмотрел, а потом сделал небольшие «интервальчики».

Я делал ровно то, что мы отрабатывали на контрольной тренировке за девять дней до старта. Там мы бежали с точно таким же таймингом, который был и в день финала на Олимпиаде. Для нас это было непривычно по сравнению с Кубком мира, где ты бежишь квалификацию, а потом – сразу забеги в более сжатые временны́е интервалы. Нужно было к этому подготовиться.

Никита Филиппов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

После просмотра мне сделали лёгкий массаж – по сути, мышцы ног встряхнули за пять минут, и всё. Тактику массажа мы тоже пробовали разную. Был вариант, при котором за 10 минут до старта тебе в течение двух-трёх минут очень жёстко проминают мышцы буквально до кости. И потом уже в гонке должно быть лучше. Кому-то такое заходит. Мне не зашло. Поэтому физиотерапевт Ашот Малхасян сделал мне суперлёгкий массаж – похлопывание, встряхивание.

10:40. Прошёл четвертьфинал. Послушал рыдания

Я вышел на четвертьфинал с пониманием, что всё равно размялся не так, как обычно. Было немного опасно выходить на забег в таком состоянии, но я хотел сохранить все силы на полуфинал и финал, а первый забег сделать частью разминки, чтобы привести мышцы в тонус. К счастью, я избежал такого форс-мажора, который был у Тибо Ансельме, и спокойно прошёл дальше.

Единственный момент, который мог мне помешать – я отказался парафинить камусы. Это был риск, поскольку снег был мокрым и мог подлипнуть к камусам, как на разминке. Но я предпочитаю уверенное держание, поэтому решил бежать именно так, как есть. Прошёл дальше, в своём боксе покрутил велостанок, встряхнул мышцы массажем и далее отдыхал.

Из соседнего бокса слышны были громкие рыдания. Кажется, это была спортсменка из Польши, которая в своём забеге осталась только шестой. Потом я видел в соцсетях её грустный пост о том, что она потратила столько времени на тренировки, жертвовала общением со своим сыном, а толку никакого нет.

12:45. Пришёл в себя. Прошёл полуфинал

Вроде бы между «четвертью» и полуфиналом почти три часа, но это только кажется, что много. На самом деле, пока в себя придёшь, пока переоденешься, пока массаж сделаешь, пересмотришь и проанализируешь забег, полежишь – нужно уже вновь на разминку идти. Я вышел за 50 минут до старта, хорошенько размялся, вновь сделал интервалы, и на самом забеге было намного легче.

Перед полуфиналом убеждал себя, что я не хуже других ребят, хоть они все и были предельно заряженными. Это на Кубке мира многие к финалу уже никакие, а тут с таким таймингом все успевали восстановиться. «Давай, Никитос, потерпи две минутки – и вот он, финал, твоя мечта», – говорил себе.

Никита Филиппов Фото: Getty Images

14:10. Настроился. Вышел на финал

Перед финалом я был предельно сконцентрирован и настроен, отключился от всех внешних раздражителей. Подумал только, что я не имею права упустить шанс, которого может больше и не быть. Нужно выложиться так, чтобы потом самому не жалеть – вот, я мог, но не сделал. Выходил биться до конца.

Хочу сказать спасибо своему психологу – работа с ней дала свои результаты. Психологически я стал намного более устойчивым. Кстати, за два дня до старта мы с ней визуализировали то, что я буду делать в гонке – прохождение каждого участка, все перестёжки. Это было очень полезно.

14:16. Всё пошло не так… Или нет?

Моя тактика на забеги не сработала. Но если в 1/4 и 1/2 финала это было не так критично, то в финале это меня сильно напрягло. Я же обычно выдаю максимальное ускорение на стартовой поляне и стараюсь первым-вторым заходить в ромбы. А тут мне просто не хватило скорости, другие ребята были быстрее. Они ведь тоже не из библиотеки на финал вышли.

И я четвертый-пятый в ромбах! Без шансов обойти соперников! Они при огибании ромбов береглись, а между ромбами по прямой фигачили, чтобы позицию не отдать. Моя же сила – душить соперников темпом, и это не сработало. Поэтому пришлось действовать по ситуации.

Перед перестёжкой у лестницы мелькнула мысль – я что, без медали?! Да нифига! Давай, Никитос, сделай всё по красоте. Перестёжку сделал чётко и рванул вверх по лестнице. Краем глаза заметил, что швейцарец поскользнулся, и сам из-за этого немного сбился. Но это вообще не помешало. После лестницы выиграл секундочку, которая в итоге оказалась решающей.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

14:18. Что-то кричал. Получил медаль

Я финишировал вторым после Ориоля, упал на снег, потом что-то кричал. Потом получил медаль на награждении, помню только, что очень сильно радовался.

19:30. Психанул. Успокоился. Заснул

Вечером после гонки меня жёстко накрыло. Я не мог осознать, что это моя медаль. Мне казалось, что вот сейчас придут и заберут эту медаль из-за того, что я что-то не так сказал или сделал. Было ощущение, как будто я украл эту медаль или на время взял у кого-то. Будто я не на своём месте.

Вот такие дурные мысли в голову лезли.

На следующий день у меня было совершенно другое настроение с утра, начало приходить осознание того, что я сделал. Но потом вновь что-то случилось, и мне внезапно стало невероятно грустно. В тот день были настоящие качели в плане настроения. Отпустило меня только ближе к ночи, и заснул я с полным осознанием того, что теперь я – серебряный призёр Олимпийских игр.

***

Медаль всегда со мной – я ношу её либо на шее, либо в кармане. Вообще не расстаюсь! Это моя медаль, ради которой я стольким жертвовал! Многие рассказывают, что после завоевания медали не понимали, что делать дальше, где искать мотивацию. У меня такого нет. Во всяком случае, пока.

Сезон у нас продолжается, я буду выступать везде – зря, что ли, столько готовился и летом столько пахал? Жизнь не останавливается. Чемпионат Европы в начале марта в Азербайджане – я постараюсь и там показать себя.

Ну и нужно использовать момент для собственной раскрутки. У меня резко прибавилось количество подписчиков в соцсетях, было круто и приятно видеть, что едва ли не каждый второй пост был про меня. Честно говоря, не думал, что ски-альпинизм вызовет такой ажиотаж. Это действительно здорово.

Одной цели я достиг. Но моя мечта – стать олимпийским чемпионом, и вот для этого я готов пахать ещё больше. И, знаете, очень хотелось бы на следующей Олимпиаде выступить в двух видах спорта – скимо и биатлоне.

Почему бы и нет?