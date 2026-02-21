Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Анастасия Семёнова на Олимпийских играх — 2026: результаты масс-старта в конькобежном спорте

Россиянка две недели ждала шанса показать себя на Олимпиаде. А выбыла через 10 минут
Юлия Сидорова
Анастасия Семёнова
Комментарии
Анастасия Семёнова начала уверенно. Но опыта ей не хватило.

В первый (и в последний) раз российская конькобежка Анастасия Семёнова вышла на старт Олимпиады-2026 буквально за день до её завершения. У наших болельщиков было лишь несколько минут, чтобы поболеть за спортсменку, которая так долго ждала дебюта и так быстро попрощалась с Играми.

Полное расписание Олимпиады-2026

Дебют Семёновой

Как и для всех российских спортсменов (кроме горнолыжницы Юлии Плешковой), Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали для 21-летней Анастасии Семёновой первыми в карьере. До старта Игр конькобежка успела выступить на нескольких этапах Кубка мира, по результатам которых и отобралась в олимпийский масс-старт. В Италию она приехала вместе с Ксенией Коржовой и всё это время ждала своей дисциплины.

Как выступила Коржова?
Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку
Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку

Семёнова попала во второй полуфинал с 13 сильными соперницами, среди которых были и итальянка Франческа Лоллобриджида, и нидерландка Марейке Груневауд, и канадка Ивани Блонден.

Россиянка очень уверенно начала забег и долгое время шла третьей. Она даже взяла одно очко на первой промежуточной отсечке. После этого в лидеры вырвалась американка Грета Майерс, а Семёнова тянула за собой пелотон преследовательниц. Но уже перед второй отсечкой россиянке не хватило тактической сноровки, и её постепенно оттеснили вглубь толпы. Финишировала Анастасия только на девятом месте, в шаге от попадания в финал.

Биография Анастасии Семёновой:
«Уже знала, что прохожу на Игры». Российская конькобежка дерзко пробилась на ОИ-2026
«Уже знала, что прохожу на Игры». Российская конькобежка дерзко пробилась на ОИ-2026

А кто победил?

Победительницей в женском масс-старте оказалась нидерландская конькобежка Марейке Груневауд, которая стала олимпийской чемпионкой впервые. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден, бронзу – американка Миа Килбург-Манганелло.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
21 февраля 2026, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Марейке Груневауд
Нидерланды
2
Ивани Блонден
Канада
3
Миа Килбург-Манганелло
США

Кстати, у мужчин масс-старт тоже выиграл представитель Нидерландов. Сенсационно победителем стал 40-летний Йоррит Бергсма, который завоевал своё первое золото Игр ещё в Сочи-2014. Долгожданное серебро взял датчанин Виктор Хальд Торуп – супруг экс-россиянки Софьи Просвирновой. Замкнул призовую тройку итальянец Андреа Джованини.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android