Россиянка две недели ждала шанса показать себя на Олимпиаде. А выбыла через 10 минут

В первый (и в последний) раз российская конькобежка Анастасия Семёнова вышла на старт Олимпиады-2026 буквально за день до её завершения. У наших болельщиков было лишь несколько минут, чтобы поболеть за спортсменку, которая так долго ждала дебюта и так быстро попрощалась с Играми.

Дебют Семёновой

Как и для всех российских спортсменов (кроме горнолыжницы Юлии Плешковой), Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали для 21-летней Анастасии Семёновой первыми в карьере. До старта Игр конькобежка успела выступить на нескольких этапах Кубка мира, по результатам которых и отобралась в олимпийский масс-старт. В Италию она приехала вместе с Ксенией Коржовой и всё это время ждала своей дисциплины.

Семёнова попала во второй полуфинал с 13 сильными соперницами, среди которых были и итальянка Франческа Лоллобриджида, и нидерландка Марейке Груневауд, и канадка Ивани Блонден.

Россиянка очень уверенно начала забег и долгое время шла третьей. Она даже взяла одно очко на первой промежуточной отсечке. После этого в лидеры вырвалась американка Грета Майерс, а Семёнова тянула за собой пелотон преследовательниц. Но уже перед второй отсечкой россиянке не хватило тактической сноровки, и её постепенно оттеснили вглубь толпы. Финишировала Анастасия только на девятом месте, в шаге от попадания в финал.

А кто победил?

Победительницей в женском масс-старте оказалась нидерландская конькобежка Марейке Груневауд, которая стала олимпийской чемпионкой впервые. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден, бронзу – американка Миа Килбург-Манганелло.

Кстати, у мужчин масс-старт тоже выиграл представитель Нидерландов. Сенсационно победителем стал 40-летний Йоррит Бергсма, который завоевал своё первое золото Игр ещё в Сочи-2014. Долгожданное серебро взял датчанин Виктор Хальд Торуп – супруг экс-россиянки Софьи Просвирновой. Замкнул призовую тройку итальянец Андреа Джованини.