Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 21 февраля 2026

Норвегия выиграла медальный зачёт Олимпиады-2026. Так много золота ни у кого ещё не было!
Михаил Чесалин
Норвегия выиграла медальный зачёт Олимпиады-2026
Впереди ещё один день Игр, но догнать скандинавов нереально.

Позади 15-й медальный день Олимпиады-2026 из 16 запланированных, однако уже сейчас можно объявить страну-победительницу медального зачёта Игр. Вряд ли для кого-то это будет сюрпризом: первое место заняла сборная Норвегии.

Норвежцы не просто досрочно гарантировали себе первое место, но и собрали рекордную коллекцию золотых наград. Всего у скандинавских атлетов аж 18 побед! Столько раньше ни у кого и никогда не было. Предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежал норвежцам. В Пекине-2022 у них было 16 золотых.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Отдельно стоит отметить вклад Йоханнеса Клебо в медальную копилку. Блистательный лыжник в Валь-ди-Фьемме добыл сразу шесть золотых наград. Если бы он выступал в медальном зачёте в одиночку, то обгонял бы целые сборные таких стран, как Австрия, Япония, Канада или Южная Корея.

Клебо выиграл вообще всё:
Game Over. Йоханнес Клебо полностью прошёл лыжные гонки
Game Over. Йоханнес Клебо полностью прошёл лыжные гонки

На второй строчке с 11 победами обосновалась сборная США. Однако американцы до последнего дня Игр не могут чувствовать себя спокойно, ведь у Нидерландов и Италии по 10 побед, и всякое может случиться в финальное воскресенье.

Феномен «оранжевых» вообще стоит отметить отдельно. У них в общей сложности 20 наград (10 – 7 – 3), но добыты они были только в двух видах спорта: шорт-треке и конькобежном спорте. И при этом нидерландцы прямо сейчас держатся на третьем месте и могут сохранить его за собой!

Чем ещё запомнится предпоследний день Игр?
Финляндия взяла бронзу в хоккее, Клебо установил рекорд. Итоги 15-го дня ОИ-2026
Live
Финляндия взяла бронзу в хоккее, Клебо установил рекорд. Итоги 15-го дня ОИ-2026

Россия, если бы она была представлена в медальном зачёте, занимала бы 25-е место, рядом с Данией, Эстонией и Грузией. За 15 дней наши спортсмены добыли одно серебро – усилиями Никиты в ски-альпинизме. И единственный шанс изменить ситуацию остался у Дарьи Непряевой в марафоне.

