На этих Играх осталось всего пять финалов. Зато каких!

Грандиозный хоккей и Непряева в лыжном марафоне. Последний день Олимпиады-2026. LIVE

В воскресенье, 22 февраля, в Италии пройдут соревнования последнего, 16-го дня Олимпиады. Разыгрывать пять оставшихся комплектов наград будут хоккеисты, бобслеисты, лыжницы, фристайлистки и кёрлингистки.

Главным событием финального дня Игр, безусловно, станет финал олимпийского хоккейного турнира, в котором впервые с 2010 года сойдутся две североамериканские сборные — США и Канада. Российских болельщиков наверняка заинтересует и женский лыжный марафон, в котором наша Дарья Непряева претендует на высокое место из-за массового снятия лидеров. Главное — дотерпеть и просто финишировать в этой изнурительной гонке.