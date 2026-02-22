Грандиозный хоккей и Непряева в лыжном марафоне. Последний день Олимпиады-2026. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 22 февраля, в Италии пройдут соревнования последнего, 16-го дня Олимпиады. Разыгрывать пять оставшихся комплектов наград будут хоккеисты, бобслеисты, лыжницы, фристайлистки и кёрлингистки.
Главным событием финального дня Игр, безусловно, станет финал олимпийского хоккейного турнира, в котором впервые с 2010 года сойдутся две североамериканские сборные — США и Канада. Российских болельщиков наверняка заинтересует и женский лыжный марафон, в котором наша Дарья Непряева претендует на высокое место из-за массового снятия лидеров. Главное — дотерпеть и просто финишировать в этой изнурительной гонке.
Давайте освежим в памяти события прошедшего дня Олимпиады. Там было много всего интересного. Очередное золото лыжника Йоханнеса Клебо, бронза финских хоккеистов, пятое место Савелия Коростелёва, неудачный дебют конькобежки Анастасии Семёновой.
Единственный призёр ОИ-2026 из России специально для «Чемпионата» разобрал тот самый — пока главный — день в своей жизни. Такое обязательно нужно читать!
Уже известно, что лыжный марафон пропустят шведки Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг. Обе заболели. На этих Играх Фрида завоевала золото в скиатлоне и в разделке на 10 км свободным стилем, а Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в командном спринте.
📌 Расписание заключительного дня Олимпиады-2026
Привет, друзья! Для начала нужно ознакомиться с полным расписанием заключительного дня Олимпиады. Главные события — женский лыжный марафон (болеем за Дарью Непряеву) и мужской хоккейный финал (США против Канады).