ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 22 февраля 2026

Грандиозный хоккей и Непряева в лыжном марафоне. Последний день Олимпиады-2026. LIVE
Кирилл Закатченко Батраз Томаев
,
Олимпиада-2026
Комментарии
На этих Играх осталось всего пять финалов. Зато каких!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 22 февраля, в Италии пройдут соревнования последнего, 16-го дня Олимпиады. Разыгрывать пять оставшихся комплектов наград будут хоккеисты, бобслеисты, лыжницы, фристайлистки и кёрлингистки.

Самые яркие события 16-го дня ОИ-2026:
Главное шоу всей Олимпиады: Канада против США. Что смотреть в последний день Игр-2026?

Главным событием финального дня Игр, безусловно, станет финал олимпийского хоккейного турнира, в котором впервые с 2010 года сойдутся две североамериканские сборные — США и Канада. Российских болельщиков наверняка заинтересует и женский лыжный марафон, в котором наша Дарья Непряева претендует на высокое место из-за массового снятия лидеров. Главное — дотерпеть и просто финишировать в этой изнурительной гонке.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
📌 Расписание заключительного дня Олимпиады-2026
Live Кирилл Закатченко

Давайте освежим в памяти события прошедшего дня Олимпиады. Там было много всего интересного. Очередное золото лыжника Йоханнеса Клебо, бронза финских хоккеистов, пятое место Савелия Коростелёва, неудачный дебют конькобежки Анастасии Семёновой.

Предпоследний день Игр в Италии получился насыщенным:
Финляндия взяла бронзу в хоккее, Клебо установил рекорд. Итоги 15-го дня ОИ-2026
11:16 Кирилл Закатченко

Единственный призёр ОИ-2026 из России специально для «Чемпионата» разобрал тот самый — пока главный — день в своей жизни. Такое обязательно нужно читать!

У вас есть уникальная возможность – «залезть» в голову призёра Игр:
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
11:13 Кирилл Закатченко

Уже известно, что лыжный марафон пропустят шведки Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг. Обе заболели. На этих Играх Фрида завоевала золото в скиатлоне и в разделке на 10 км свободным стилем, а Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в командном спринте.

Фрида Карлссон Подробнее
11:05 Кирилл Закатченко

📌 Расписание заключительного дня Олимпиады-2026

Привет, друзья! Для начала нужно ознакомиться с полным расписанием заключительного дня Олимпиады. Главные события — женский лыжный марафон (болеем за Дарью Непряеву) и мужской хоккейный финал (США против Канады).

Комментарии
