Дарья все Игры готовилась именно к этому старту.

Последняя гонка Непряевой на Олимпиаде! Что покажет россиянка в марафоне? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 февраля, на Олимпиаде пройдёт заключительная лыжная гонка. Женщины побегут масс-старт на 50 км.

Эта гонка будет уникальной, ведь впервые в истории медали разыграют на новой дистанции. Ранее женщины бегали марафон на 30 км, а теперь — на 50 км.

Конечно, особое внимание будет привлекать Дарья Непряева. Россиянка хороша в дистанционных гонках и может прекрасно проявить себя. Главное — справиться с непобедимыми шведками и мощными норвежками. Если всё получится, можно рассчитывать на место в топ-6!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всех важных событиях, которые происходят в Италии.