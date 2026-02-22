Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция женского марафона с Дарьей Непряевой 22 февраля 2026

Последняя гонка Непряевой на Олимпиаде! Что покажет россиянка в марафоне? LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2026
Комментарии
Дарья все Игры готовилась именно к этому старту.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 февраля, на Олимпиаде пройдёт заключительная лыжная гонка. Женщины побегут масс-старт на 50 км.

Эта гонка будет уникальной, ведь впервые в истории медали разыграют на новой дистанции. Ранее женщины бегали марафон на 30 км, а теперь — на 50 км.

Конечно, особое внимание будет привлекать Дарья Непряева. Россиянка хороша в дистанционных гонках и может прекрасно проявить себя. Главное — справиться с непобедимыми шведками и мощными норвежками. Если всё получится, можно рассчитывать на место в топ-6!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всех важных событиях, которые происходят в Италии.

Старт марафона — в 12.00 мск.

Расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
✨ Под каким номером Непряева выйдет на старт?
Live Татьяна Постникова

На официальных турнирах Непряева последний раз бежала марафон в феврале 2024-го. Тогда в гонке на 50 км на Спартакиаде она заняла восьмое место.

11:27 Татьяна Постникова

На Кубке мира Непряевой ещё не приходилось бегать марафоны. Единственной похожей гонкой был скиатлон на Олимпиаде. Там после падения россиянка стала 17-й.

Как это было?
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
11:17 Татьяна Постникова

✨ Под каким номером Непряева выйдет на старт?

Дарья Непряева побежит под 14-м номером. Рядом с россиянкой стартуют Эмма Рибом и Надя Келин.

11:16 Татьяна Постникова

На старт сегодня не выйдет и Фрида Карлссон. Шведка тоже заболела и, увы, пропустит марафон.

10:48 Татьяна Постникова

И сразу к важным новостям: Йонна Сундлинг не примет участие в марафоне из-за болезни.

У Йонны Сундлинг в субботу усилились симптомы простуды, поэтому она снимается с сегодняшнего 50-километрового масс-старта в Валь-ди-Фьемме, — заявили в Федерации лыжных гонок Швеции.
10:47 Татьяна Постникова

В сегодняшней гонке у нас побежит Дарья Непряева. Если вдруг вы всё ещё не знакомы с нашей лыжницей, предлагаем исправить это дело!

Биография Непряевой
«Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду?
«Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду?
10:46 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию заключительной женской гонки на Олимпиаде. Старт марафона — 12:00 мск.

