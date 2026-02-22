Последняя гонка Непряевой на Олимпиаде! Что покажет россиянка в марафоне? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 22 февраля, на Олимпиаде пройдёт заключительная лыжная гонка. Женщины побегут масс-старт на 50 км.
Эта гонка будет уникальной, ведь впервые в истории медали разыграют на новой дистанции. Ранее женщины бегали марафон на 30 км, а теперь — на 50 км.
Конечно, особое внимание будет привлекать Дарья Непряева. Россиянка хороша в дистанционных гонках и может прекрасно проявить себя. Главное — справиться с непобедимыми шведками и мощными норвежками. Если всё получится, можно рассчитывать на место в топ-6!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всех важных событиях, которые происходят в Италии.
Старт марафона — в 12.00 мск.
На официальных турнирах Непряева последний раз бежала марафон в феврале 2024-го. Тогда в гонке на 50 км на Спартакиаде она заняла восьмое место.
На Кубке мира Непряевой ещё не приходилось бегать марафоны. Единственной похожей гонкой был скиатлон на Олимпиаде. Там после падения россиянка стала 17-й.
✨ Под каким номером Непряева выйдет на старт?
Дарья Непряева побежит под 14-м номером. Рядом с россиянкой стартуют Эмма Рибом и Надя Келин.
На старт сегодня не выйдет и Фрида Карлссон. Шведка тоже заболела и, увы, пропустит марафон.
И сразу к важным новостям: Йонна Сундлинг не примет участие в марафоне из-за болезни.
У Йонны Сундлинг в субботу усилились симптомы простуды, поэтому она снимается с сегодняшнего 50-километрового масс-старта в Валь-ди-Фьемме, — заявили в Федерации лыжных гонок Швеции.
В сегодняшней гонке у нас побежит Дарья Непряева. Если вдруг вы всё ещё не знакомы с нашей лыжницей, предлагаем исправить это дело!
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию заключительной женской гонки на Олимпиаде. Старт марафона — 12:00 мск.