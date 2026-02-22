Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Церемония закрытия Олимпиады-2026 в Милане — онлайн-трансляция, где смотреть онлайн церемонию закрытия Олимпийских игр

Шоу в древнеримском амфитеатре. Какой будет церемония закрытия Олимпиады-2026? LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2026
Комментарии
Итальянцы обещают устроить очень красивое мероприятие!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 февраля, в Италии прошёл последний день Олимпиады-2026. За время Игр было разыграно 116 комплектов наград. А теперь пришло время церемонии закрытия.

Всё шоу пройдёт в Вероне — на арене древнеримского амфитеатра. Название церемонии — «Красота в действии». А значит, итальянцы устроят что-то грандиозное!

Важно: в церемонии примут участие российские атлеты. Будем смотреть за нашими!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии закрытия. Будем вместе с вами смотреть финальное шоу и делиться самыми яркими моментами!

Начало церемонии — в 22:30 мск.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Татьяна Постникова

Несмотря на это то шоу вызвало неоднозначную реакцию в мире. Почему?

Что же не понравилось зрителям?
«Худшая из всех». Церемония открытия ОИ-2026 вызвала неоднозначную реакцию
«Худшая из всех». Церемония открытия ОИ-2026 вызвала неоднозначную реакцию
11:33 Татьяна Постникова

Церемония открытия Игр у итальянцев была очень красивой и элегантной. Давайте вспомним, как это было.

Обзор церемонии открытия Игр
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
11:32 Татьяна Постникова

Приветствуем вас, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады-2026. Начало шоу запланировано на 22:30 мск.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android