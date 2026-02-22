Шоу в древнеримском амфитеатре. Какой будет церемония закрытия Олимпиады-2026? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 22 февраля, в Италии прошёл последний день Олимпиады-2026. За время Игр было разыграно 116 комплектов наград. А теперь пришло время церемонии закрытия.
Всё шоу пройдёт в Вероне — на арене древнеримского амфитеатра. Название церемонии — «Красота в действии». А значит, итальянцы устроят что-то грандиозное!
Важно: в церемонии примут участие российские атлеты. Будем смотреть за нашими!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии закрытия. Будем вместе с вами смотреть финальное шоу и делиться самыми яркими моментами!
Начало церемонии — в 22:30 мск.
Несмотря на это то шоу вызвало неоднозначную реакцию в мире. Почему?
Церемония открытия Игр у итальянцев была очень красивой и элегантной. Давайте вспомним, как это было.
Приветствуем вас, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады-2026. Начало шоу запланировано на 22:30 мск.