Шоу в древнеримском амфитеатре. Какой будет церемония закрытия Олимпиады-2026? LIVE

Шоу в древнеримском амфитеатре. Какой будет церемония закрытия Олимпиады-2026?

Сегодня, 22 февраля, в Италии прошёл последний день Олимпиады-2026. За время Игр было разыграно 116 комплектов наград. А теперь пришло время церемонии закрытия.

Всё шоу пройдёт в Вероне — на арене древнеримского амфитеатра. Название церемонии — «Красота в действии». А значит, итальянцы устроят что-то грандиозное!

Важно: в церемонии примут участие российские атлеты. Будем смотреть за нашими!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии закрытия. Будем вместе с вами смотреть финальное шоу и делиться самыми яркими моментами!