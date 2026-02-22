«Пришло время прощаться». Одна из лучших биатлонисток в истории Германии завершила карьеру

Франциска Пройс приняла взвешенное решение. Свои главные победы она добыла ещё в прошлом году.

Олимпиада-2026 заканчивается на грустной ноте. Помимо того, что из спорта ушла Доротея Вирер, так ещё лыжи в угол поставила и Франциска Пройс!

Они сговорились, что ли?

Конец эпохи

Немецкая биатлонистка завершила карьеру после олимпийского масс-старта. В последней гонке она заняла скромное 28-е место, допустив семь промахов.

Но Франци изначально заявила, что для неё не важно итоговое место в протоколе. Самое главное – в последний раз прочувствовать то напряжение, которое она испытывала на протяжении 17 лет в биатлоне. А накануне проводов Пройс опубликовала трогательный пост, сопроводив его фотографиями из Сочи-2014. Кстати, именно там она и дебютировала на Играх.

Франциска Пройс в Сочи-2014 Фото: Из личного архива спортсменки

«Я в последний раз надену стартовый номер на самой большой арене. В последний раз почувствую это покалывание, это напряжение и особую нервозность, которую приносит соревнование. Столько лет этот спорт был со мной. Он сформировал меня, бросил вызов и дал мне бесконечно многое. Моменты триумфа. Слёзы разочарования. Дружбу на всю жизнь. Бесчисленные часы тренировок, множество лишений и прежде всего – амбиции, дисциплину и неукротимую волю всегда жать на газ.

Я достигла большего, чем когда-либо могла мечтать. Мне пришлось пережить и неудачи, но я всегда возвращалась в бой, и этот путь сделал меня той спортсменкой, которая теперь с гордостью прощается с миром биатлона.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

От всего сердца хочу сказать спасибо всем людям, которые сопровождали меня на этом пути… И, конечно, вам, дорогие фанаты, которые переживали, страдали и радовались вместе со мной.

Теперь пришло время сказать биатлону «прощай». Завтра не будет важно время или место. Завтра будет о благодарности. В последний раз отдам всё», — написала Пройс в социальных сетях.

На финише масс-старта она была с шампанским в руках, ей на голову надевали корону. Всё, как и полагается спортсменке топ-уровня.

Пройс взяла главную высоту

У Пройс, как и у Вирер, так и нет личного золота Олимпиады. В активе немки только две бронзы в смешанной и классической эстафетах.

Зато есть личная победа на чемпионате мира. К ней Франци шла долго! Золото она добыла только на последнем для себя ЧМ-2025 в гонке преследования.

В том кубковом сезоне-2024/2025 она выиграла «Большой хрустальный глобус» в эпическом сражении с Лу Жанмонно. Закрыла личный гештальт и так же, как Нойнер с Дальмайер, вошла в историю немецкого биатлона.

Франциска Пройс провела в общей сложности 297 гонок на Кубке мира. Ей удалось 70 раз попасть на пьедестал почёта. В её активе 17 золотых, 25 серебряных и 28 бронзовых медалей. Ровно столько, кстати, и у прославленной немки Мартины Бек (Глагов). У Лауры Дальмайер – лишь на одну больше.

Мысли об уходе из спорта у Пройс появились только в текущем сезоне. В декабре немка подчёркивала, что проигрывает соперницам на лыжне. Возможно, она отдала всю себя для победы на КМ в прошлом году.

Главное – правильно расставить приоритеты. Своё на трассе Франци уже забрала. Теперь её ждут семейная жизнь и любимый Симон Шемпп.