На Олимпиаде в Милане чемпионами стали три 40-летних атлета. Как это вообще возможно?

Помните, как на Олимпиаде в Сочи-2014 всех удивлял возрастной уже Уле-Эйнар Бьорндален? Тогда в свои 40 лет 12 дней биатлонист взял золото спринта и установил возрастной рекорд среди победителей Игр.
Так вот, в Милане спустя 12 лет его достижение обновили аж три раза!
Победа спустя 12 лет
В предпоследний день Олимпийских игр в Италии рекорд Бьорндалена превзошёл нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма. На момент эффектной победы в масс-старте спортсмену было 40 лет 20 дней.
Ещё на второй минуте заезда Бергсма вместе с Виктором Торупом оторвался от основной группы. Пелотон так далеко их отпустил, что догнать не смог даже 21-летний уникум Джордан Штольц. Он остался только четвёртым. А Йоррит с огромным преимуществом стал двукратным олимпийским чемпионом.
Кстати, своё первое золото Бергсма выиграл 12 лет назад в Сочи на дистанции 10.000 м. Это случилось через 10 дней после победы Бьорндалена в спринте. Вот так интересно закольцевалась олимпийская история.
Йоррит Бергсма
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
А кто самый возрастной?
Но не один Йоррит переписывал возрастные рекорды.
Ещё 8 февраля в параллельном гигантском слаломе победу одержал австриец Беньямин Карл. В день завоевания статуса двукратного олимпийского чемпиона сноубордисту было 40 лет 115 дней. И это был рекорд!
Но достижение Карла продержалось недолго. 16 февраля его превзошла бобслеистка Элана Мейерс Тейлор. Её первые Игры были ещё в Ванкувере, однако до золота американка добралась только сейчас – в возрасте 41 года 129 дней.
Элана Мейерс Тейлор
Фото: Al Bello/Getty Images
Получается, что средний возраст спортсменов постепенно увеличивается. При этом они способны сохранять высочайший соревновательный уровень всё дольше. Когда победу в Сочи одержал Бьорндален, это казалось чем-то невероятным. А теперь 40-летние чемпионы – это практически норма.