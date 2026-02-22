Италия обещает подарить миру единство. Россияне в этом празднике тоже поучаствуют.

Тысячелетняя связь с историей. Где и как пройдёт церемония закрытия Олимпиады-2026?

Сегодня, 22 февраля, потухнет огонь Олимпийских игр – 2026 в Милане. Но до этого момента состоятся заключительные соревнования, а вечером пройдёт церемония закрытия.

Рассказываем всю важную информацию о торжественном мероприятии.

Во сколько начало?

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года начнётся в 22:30 мск.

Где пройдёт?

Торжественное шоу состоится на древнеримском стадионе Арена ди Верона, который на время Игр получил статус олимпийского. Он был построен ещё в I веке нашей эры. Современная вместительность арены – 15 тыс. зрителей.

Почему закрытие пройдёт именно там? Этим шагом организаторы показывают всё богатство итальянской истории и культуры.

Арена ди Верона Фото: Maja Hitij/Getty Images

Известны и некоторые детали действа: мир вернётся к истокам олимпийского движения и заглянет в его будущее. Музыка, искусство и спорт вновь сольются в единое целое, а спортсмены и страны станут ближе друг к другу. Чувство единства – вот ожидаемый итог грандиозного представления.

Где смотреть трансляцию?

Показывать церемонию закрытия Олимпиады-2026 по телевидению в России не будут. Но официальные права на трансляцию Игр есть у сервиса Okko Sport.

Онлайн-платформа объявила, что провожать зимние Олимпийские игры – 2026 вместе со зрителями станут комментаторы Владимир Стогниенко, Яна Чурикова и Отар Мамучашвили.

«Олимпийские церемонии – это всегда на стыке спорта, музыки и шоу. Я – по музыкально-культурной части, коллеги – по спортивной. Объединим наши «экспертные ниши», чтобы ваш вечер воскресенья стал максимально наполненным! Присоединяйтесь, будем раздавать, как мы любим», – написала Чурикова в своём телеграм-канале.

Кто примет участие в церемонии?

В церемонии закрытия традиционно примут участие официальные лица, среди которых и президент МОК Кирсти Ковентри. Организаторы Милана-2026 передадут эстафету зимних Игр Французским Альпам – 2030.

Состоятся и парады спортсменов. Известно, что знамя Японии пронесёт фигуристка Каори Сакамото, а флаг Казахстана – Михаил Шайдоров. Американскую делегацию с флагами представят Хилари Найт (хоккей) и Эван Бэйтс (фигурное катание). А Йоханнес Клебо, разумеется, понесёт норвежский флаг.

На церемонию закрытия пригласили и российских спортсменов, которые всё ещё находятся на территории Италии. Среди них Никита Филиппов, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Надо отдать должно оргкомитету Игр – церемония открытия получилась сдержанной, со вкусом. Хочется верить, что и закрытие не оставит публику в смешанных чувствах.