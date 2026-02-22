Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!

Даша в пылу борьбы заехала в бокс соперницы и забрала её инвентарь. Странная история в последней гонке Игр-2026.

Самая яркая история женского лыжного марафона на Олимпиаде-2026 случилась задолго до финиша! Россиянка Дарья Непряева после третьего круга взяла чужие лыжи и продолжила борьбу на них.

Судьи не дисквалифицировали Дарью сразу. Но сделали это после гонки.

Что сделала Дарья Непряева?

Дарья выключилась из борьбы за медали после первого круга – слишком круто рванули вперёд норвежка Хейди Венг и шведка Эбба Андерссон. Впрочем, отставание Непряевой было ожидаемым – всё-таки она не считалась претендентом на медали, в отличие от Савелия Коростелёва.

А после третьего круга россиянка совершила грубейшую ошибку: она решила сменить лыжи и забежала в чужой бокс! Видимо, в борьбе с финкой Юханной Матинтало Дарья просто машинально хотела быть рядом с соперницей и заехала в бокс номер 12, где лежал инвентарь Катарины Хенниг. Тогда как у неё был 14-й – чуть левее!

Непряева взяла лыжи соперницы Фото: Кадр из трансляции Okko

По чистой случайности у немки была та же марка лыж, что и у Непряевой. Дарья в запаре быстро переобулась и убежала в гонку. Судьи заметили это сразу, но решение по горячим следам принимать не стали. Непряеву не сняли с гонки, а Хенниг спустя круг заехала в свой бокс, где уже лежала другая пара лыж, которую успели подготовить немецкие сервисёры.

Каким было решение судей?

Подобное было в 2023 году на чемпионате России. Во время классического масс-старта на 30 км в Тюмени Евгения Крупицкая забежала в бокс Майи Якуниной и надела её лыжи. Якунина заехала в свой бокс на этом же круге, однако лыж там не оказалось. Майя продолжила борьбу и финишировала 10-й.

Крупицкая тогда финишировала шестой (судьи по ходу гонки снимать её не стали), но после окончания гонки жюри соревнований приняло решение о её дисквалификации на основании пункта правил 35.7 вида спорта «Лыжные гонки». Ситуация с Дарьей Непряевой на ОИ – точное повторение.

Предполагалось, что и на Олимпийских играх судьи тоже вынесут решение о дисквалификации. Однако поскольку на очередном круге Дарью не сняли, верилось, что жюри примет во внимание, что россиянка не получила преимущества, а немка (почти) не пострадала от действий соперницы.

Но, несмотря на то что Хенниг закончила гонку девятой, а Непряева — 11-й, решение судей было предсказуемым: дисквалификация. Дарья дотерпела, преодолела свои 50 км, однако взамен получила «баранку» в протоколе.

Наверное, произошедшее — следствие недостатка опыта напряжённой борьбы на высочайшем уровне. А как говорил классик, опыт — это сын ошибок трудных.