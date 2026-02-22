Шведская лыжница опять упала лицом в снег. Но встала и выиграла марафон на Олимпиаде!

Шведка Эбба Андерссон стала победительницей классического лыжного масс-старта на 50 км на Олимпиаде-2026. По ходу гонки сразу несколько спортсменок упали сразу после смены лыж, в том числе и шведская лыжница. А россиянка Дарья Непряева вообще финишировала на чужой паре.

Странности начались ещё до старта полтинника. Мощнейшая сборная Швеции выставила на последнюю гонку олимпийской программы всего двух участниц! Как же так, ведь именно шведки громче всех выступали за уравнивание дистанции с мужчинами? Фрида Карлссон заболела за несколько дней до старта. Йонна Сундлинг – прямо в день старта. Линн Сван обиделась на тренерский штаб и отказалась возвращаться в Италию.

Но одна из тех шведок, что вышла на старт, всё равно была главным фаворитом. А вторая – Эмма Рибом – вышла на старт просто для количества.

Зато все остальные претендентки на высокие места были на старте. Правда, не все добрались до финиша. Как финка Юханна Матинтало, которая показала на то, что у неё проблемы со спиной, и завершила борьбу. И как норвежка Астрид Слинн, мастер марафонов.

За золото боролись две спортсменки. Андерссон и норвежка Хейди Венг начали натягивать темп с первого круга и очень скоро остались один на один. Решающей в этой борьбе стала смена лыж после пятого круга. Венг убежала из бокса без проблем, а вот Андерссон упала лицом в снег из-за того, что на колодку чуть налип снег, и лыжи просто «дёрнуло».

Однако, в отличие от эстафетной гонки, где Андерссон совершила кульбит через голову, а с одной из лыж была даже вырвана платформа для установки крепления, на этот раз с инвентарём ничего не случилось. Эбба встала и побежала дальше.

Она мгновенно догнала Венг, а потом и стала уходить от норвежки, которой смена инвентаря ничего не дала. Возможно, в этот момент норвежка вспомнила, что в мужском марафоне её соотечественники вообще обошлись без смены лыж. Уже к окончанию шестого круга Андерссон оторвалась на 30 секунд, а далее её преимущество только увеличивалось. Она стала первой в истории олимпийской чемпионкой в женской гонке на 50 км. Венг – вторая.

А за третье место состоялась очень жёсткая борьба. Долгое время следом за двумя лидерами шла австрийка Тереза Штадлобер, но в итоге разборки проходили между шестью спортсменками. В их числе была и Джессика Диггинс – американка вообще первой сменила лыжи после двух кругов и, как только попыталась рвануть из бокса на трассу, лыжи «цепанули» снег. Она сначала устояла, однако затем с криком упала.

Диггинс смогла раскатить инвентарь и вмешалась в борьбу за медали, но всё-таки осталась только пятой. Бронзовую награду на последнем подъёме перед выкатом на стадион гарантировала себе швейцарка Надя Келин, чемпионка мира среди юниоров, которая всего на год старше россиянки Дарьи Непряевой.

Келин на Олимпиаде-2026 выступила великолепно – помимо бронзы в марафоне, у неё и серебро в командном спринте вместе с Надине Фендрих.

А что же Непряева? Россиянка после третьего круга заехала в чужой бокс и надела лыжи немки Катарины Хенниг. Это было грубое нарушение правил, и судьи поступили максимально жёстко: дали Дарье пробежать все 50 км, а затем дисквалифицировали.