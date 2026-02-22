Олимпиада сделала нам больно. Но это мощный толчок для всего российского спорта!

Олимпийские игры – 2026 закончились. Все 116 комплектов наград были разыграны. Медали получили представители 30 стран, и Россия – одна из них. Наши спортсмены взяли одно скромное серебро.

Как вообще оценивать этот результат? Почему всё так грустно?

Россияне — в самых суровых условиях

Прежде чем анализировать итог, давайте ещё раз вспомним, что российские спортсмены выступали на Играх в условиях драконовских ограничений.

Скромная команда из 13 человек – это точно не весь свет российского спорта. В Милан не пустили ни опытных лидеров, ни молодых звёзд в отдельных видах. Как будто надёргали кого-то для приличия, чтобы совсем пусто не было.

Обслуживающего и вспомогательного персонала – минимум. Над победами Клебо работали десятки человек: массажисты, сервисёры, доктора, повара и так далее. Коростелёву помогали единицы. Иногда, прямо скажем, на полставки.

Эмоциональное и психологическое давление на россиян тоже оказывалось мощнейшее. Ты без флага, гимна, поддержки, лишнего не скажи, косо не посмотри – тут любой задёргается. А давление же не только от иностранцев, но и от россиян: одни ждут медалей любой ценой, другие считают предателями.

Да никакой Йоханнес Клебо, решая в Милане задачку с такими суровыми условиями, не получил бы в ответе искомые золотые медали. Поэтому и к результатам наших атлетов нужно подходить с иной шкалой оценок, а не с той, к которой мы так привыкли, мол, нет медалей – зачем вообще ездили?

Всё происходит в первый раз

Громких слов за последние четыре года было сказано много, но очевидно одно: России придётся договариваться с оппонентами и возвращаться в мировой спорт. В текущих геополитических реалиях отколоть большой блок с Китаем, Индией и Бразилией не получится, а самоизоляция бессмысленна. Очевидно, что это понимают и в руководстве страны. По крайней мере, такую позицию открыто и прямо обозначает министр спорта Михаил Дегтярёв.

Всё это значит, что российские спортсмены так или иначе будут возвращаться и выступать на мировой арене. Может быть, не во всех видах спорта сразу. Может быть, ещё какое-то время – без флага и гимна. Но само соревнование уже будет. И в этом смысле не самые приятные итоги Олимпиады дают нашему спорту мощный толчок. А если сказать жёстче – настоящий пинок.

За две недели многим стало понятно, что, какими бы сильными ни были российские национальные турниры, международный старт на самом высоком уровне – это совсем другое дело. Уровень соперников, эмоции, накал борьбы, процедурные моменты, внимание болельщиков – всё иначе!

Конькобежцы на Олимпиаде-2026 Фото: РИА Новости

У наших спортсменов, приехавших на Олимпиаду, банально нет опыта и понимания, как с этим справляться. В лучшем случае они выступали на мировой арене два месяца, а некоторые и вовсе приехали с листа. Единственное исключение – Никита Филиппов, который отобрался на Игры ещё год назад. Может быть, как раз опыт и оказался решающим в борьбе за медаль?

А тем, у кого такого опыта нет, пришлось туго.

Дарья Непряева перепутала номер бокса с лыжами. Немудрено, на фоне такого физического и эмоционального стресса, как первый марафон на мировом уровне. Ничего подобного в её карьере раньше просто не было.

Петра Гуменника судьи не оценили по достоинству. А что, могли?! Новичкам никогда не ставят высокие баллы – это всем в фигурке известно.

Аделия Петросян упала с четверного тулупа и сказала, что ей стыдно возвращаться домой. Но ничего страшного же не произошло! Просто все эти падения могли бы быть пройдены где-то на юниорских чемпионатах мира, этапах Гран-при и так далее. Тогда и не было бы в голове страха и стыда.

Тут и Коростелёв, у которого в глазах темнеет от темпа норвежцев.

Тут и конькобежка Семёнова, познающая жёсткую контактную борьбу.

Тут и саночники Олесик и Репилов… Да все, почти все российские участники Олимпиады столкнулись с тем, чего никогда в жизни не переживали. И оказались не настолько хороши, чтобы все эти препятствия преодолеть. Но это нормально – почти все великие чемпионы начинали с поражений.

Что будет с нашим спортом дальше?

Все промахи на Олимпиаде – ценнейший опыт для российских участников Игр в Милане и важный урок для всего нашего спорта. Да, у нас полно классных спортсменов, которые, вероятно, скоро смогут выступить на мировой арене. И им надо понимать, что международные старты – это совсем иной уровень.

Савелий Коростелёв против норвежцев на Олимпиаде-2026 Фото: РИА Новости

Победить норвежцев в лыжах или нидерландцев в коньках можно, только сражаясь с ними, изучая их слабые места, принимая правильные и ошибочные решения в самых разных гоночных ситуациях. Так всегда и было!

Понятно, что российские спортсмены не виноваты в том, что их отстранили в 2022 году. Однако раз уж начали возвращать – придётся зарубить на носу одно. Легко не будет никому. Приехать, увидеть и легко победить всех не получится.

Единственный путь – работать и набираться опыта. И локальная неудача на Олимпиаде в Милане для многих станет первым шагом на пути к успеху.