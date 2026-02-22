Фотомодель стала лучшей фристайлисткой в истории Олимпиад. Просто посмотрите на Эйлин Гу!

22-летняя спортсменка из Китая есть и в списке Forbes, и в книге олимпийских рекордов!

Думаете, что главный герой Олимпиады – лыжник Йоханнес Клебо? Как бы не так! Китаянка Эйлин Гу – теперь не только самая высокооплачиваемая спортсменка в зимних видах, но и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка в истории фристайла. И всё это в 22 года. Как?!

Уникальная чемпионка

На Игры в Милан и Кортина-д'Ампеццо Эйлин Гу приехала в статусе двукратной олимпийской чемпионки. На домашних Играх в Пекине Гу выкосила почти всё – взяла золото в биг-эйре и хафпайпе и серебро в слоупстайле. В Италии от спортсменки ждали примерно того же – по сути, полного величия, но у суперзвезды поначалу не получалось добраться до первого места.

Гу снова показала второй результат в слоупстайле, выиграла серебро и в биг-эйре. Надежда на золото оставалась. Как того требует хэппи-энд, последний вид программы с участием Эйлин – хафпайп – выпал на последний день Олимпийских игр. И Гу не подвела ни себя, ни страну – взяла золото и стала единственной трёхкратной чемпионкой в истории фристайла.

При этом между двумя Играми в Пекине и Милане китаянка почти не появлялась на этапах Кубка мира. За четыре года она приняла участие лишь в 16 заездах. Похоже, что всё её рабочее время, помимо тренировок, занимают обязанности по рекламным контрактам. Ведь она фотомодель!

Модель с обложки

По итогам 2025 года Эйлин Гу вошла в пятёрку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В рейтинге китаянка стала четвёртой, заработав $ 23,1 млн (это больше 1,7 млрд рублей) и уступив только теннисисткам – Кори Гауфф, Арине Соболенко и Иге Швёнтек. В этом списке есть ещё одна зимница – Линдси Вонн. Но она занимает лишь 18-ю строчку Forbes.

При этом на спорте Гу зарабатывает только $ 100 тыс. Всё остальное – рекламные съёмки, ведь Эйлин очень любят и в Америке, и в Китае.

Отец Эйлин – американец, мать – китаянка, что дало их дочери эффектную внешность. Девочка родилась в Сан-Франциско, а в 2019 году, перед Играми в Пекине, сменила спортивное гражданство. В США решения не поняли, а Гу лишь давала пространные комментарии: «Когда я в США, никто не может отрицать, что я американка. Когда я в Китае, никто не может отрицать, что я китаянка».

Главное, что в обеих странах спортсменка – настоящая модная дива и суперзвезда. В соцсетях на неё подписаны почти 3 млн человек, а в её послужном списке – контракты с Vogue, Porsche, Red Bull, Tiffany & Co., Louis Vuitton и многими другими известнейшими американскими и китайскими брендами.

Очередной триумф Эйлин на Олимпийских играх лишь повысит внимание к её персоне в модном мире. И это, кажется, вполне заслуженно.