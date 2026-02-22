Скидки
Олимпиада-2026 в Милане — итоговый медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 22 февраля 2026

Итоги медального зачёта Олимпиады-2026. Норвегия всех разгромила и растоптала!
Михаил Чесалин
Олимпиада-2026 в Милане — итоговый медальный зачёт
18 золотых наград. 41 медаль всего. И то и другое — рекорд зимних Игр!

Вот и всё. Все 116 комплектов наград Олимпиады-2026 в Милане разыграны, а потому пришло время подводить итоги общекомандного медального зачёта.

Хотя что там подводить – всё было ясно ещё неделю назад. Норвежцы заняли первое место, даже не подпустив к себе соперников. 18 золотых наград, 41 медаль всего – такого на зимних Олимпиадах ещё никогда не было. Скандинавы в очередной раз побили свои же рекорды 2022 и 2018 годов.

Да, у Норвегии есть Йоханнес Клебо с его шестью золотыми наградами. Но самый классный факт в том, что, если вычесть из общекомандного результата его шесть золотых медалей, норвежцы всё равно стали бы первыми!

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Второе место в последние дни Игр вырвали американцы. У них получилось поставить красивую золотую точку в финале мужского хоккейного турнира, однако и без этого вторая строчка никуда от них не ушла бы. У США – 12 побед.

На третьем месте (внезапно!) Нидерланды. У «оранжевых» надо поучиться выжимать всё из «своих» видов спорта. Нидерландцы поднимались на пьедестал только в двух видах спорта – конькобежном и шорт-треке, но делали это 20 раз. А золотых медалей – ровно половина – 10 штук! Для сравнения: американцы преуспели в 11 видах спорта. Итальянцы, оставшиеся на четвёртой строчке – в 10. А у Нидерландов, простите за каламбур, два «конька».

Итальянцы, хоть и упустили второе и даже третье место, всё равно выступили лучше, чем от них ожидали эксперты. 30 медалей, из которых золотых 10, – это реально круто. Хозяева Олимпиады в очередной раз смогли сполна воспользоваться своим преимуществом. Так бывает всегда.

«Я решила рискнуть». Юная итальянка на Олимпиаде сделала то, что не удалось Линдси Вонн!
Германия, Франция и Швеция собрали по восемь золотых и, кажется, в целом выступили в свою силу, пусть где-то и не использовали свои железные шансы. А вот от Канады и Южной Кореи ждали большего. Совсем недавно эти страны сражались за самые высокие места, а теперь едва цепляются за топ-10.

Для России это была, выражаясь лыжным языком, транзитная зона. Что-то между одной полноценной частью гонки и другой, которая наверняка наступит уже скоро. 13 человек в непростых условиях получили ценный опыт. Да и медаль всё-таки есть. Героем стал ски-альпинист Никита Филиппов.

Если бы наша команда с флагом была в общекомандном зачёте Игр в Милане, то занимала бы скромное 25-е место. Грустно? Да. Однако хочется верить, что через четыре года российские спортсмены вернутся. И всем ещё себя покажут!

«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
