«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026

На параде появились и российские спортсмены. А олимпийский огонь потух под музыку Людовико Эйнауди.

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии завершились. 22 февраля на древнеримском стадионе в Вероне прошла церемония закрытия.

Это было по-настоящему ярко, символично и трогательно. Мир почувствовал итальянское тепло.

Красота в действии

Началось всё с исполнения отрывка из оперы «Травиата». А продолжилось сценой под названием «Лица Италии». В рамках представления в амфитеатре показали простых итальянцев. Кадр сменился, и на сцене появился итальянский флаг, который вынесли обычные люди — почётные жители городов-хозяев, где проходили соревнования. Затем вышли и призёры Олимпиады из Италии: Лиза Виттоцци, Арианна Фонтана, Франческа Лоллобриджида и многие другие.

Поднятие итальянского флага Фото: Li Ming — Pool/Getty Images

Все они исполнили гимн своей страны. Был поднят национальный флаг.

Российских спортсменов позвали на шоу

Зрителей не стали томить, и дальше прошёл парад спортсменов, только не такой масштабный, как во время открытия, а более сжатый во времени.

Сначала появились знаменосцы каждой из стран. Среди них были такие люди, как Йоханнес Клебо (лыжи, Норвегия), Михаил Шайдоров (фигурное катание, Казахстан), Лу Жанмонно (биатлон) и Матис Делож (лыжи, оба — Франция), Лиза Виттоцци (биатлон) и Давиде Гьотто (коньки, Италия). А за флагами вошла большая группа из спортсменов под итальянские хиты.

Были там и наши ребята: Аделия Петросян, Никита Филиппов, Пётр Гуменник, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Анастасия Семёнова.

Российские спортсмены на параде атлетов Фото: РИА Новости

После этого в Вероне началась хореографическая часть, которая несла в себе смысл преодоления человеком его жизненных трудностей. На сцене появились образы из «Божественной комедии» Данте.

Клебо вручили 11-е золото Игр

Всё это предваряло торжественный момент — церемонию чествования победителей и призёров лыжных марафонов у мужчин и женщин.

Золотую медаль из рук президента МОК получила Эбба Андерссон (Швеция), серебро — Хейди Венг (Норвегия), а бронзу — Надя Келин (Швейцария). У мужчин на вершину поднялись непобедимый Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эмиль Иверсен (все — Норвегия).

Церемония награждения Клебо на закрытии Игр Фото: Sarah Stier/Getty Images

Затем зазвучал олимпийский гимн и спустили знамя движения для того, чтобы передать его стране-хозяйке следующих соревнований — Франции. Всё это тоже проходило под музыку — «Марсельеза» исполнена артистами в техноверсии.

«Олимпийские игры — место для всех»

С речью выступили президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и глава оргкомитета соревнований Джованни Малаго.

Президент МОК объявила Олимпиаду закрытой.

«Вы отдали всё и поделились с нами. Это и есть истинный олимпийский дух. Вы показали нам, что такое поддержка и дружба в мире, который зачастую об этом забывает. Вы показали, что Олимпийские игры — это место для всех. Спасибо, что сделали эти Игры воистину волшебными.

Кирсти Ковентри во время речи на закрытии Игр Фото: Sarah Stier/Getty Images

Спасибо гостеприимным хозяевам за то, что открыли свои сердца. Вы чествовали своих чемпионов и поддерживали спортсменов всех стран, показывая, что страсть и уважение могут сосуществовать. Спасибо, Италия, за эти волшебные Игры.

Я объявляю Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо закрытыми», — сказала Ковентри.

Спустя несколько секунд на сцене появилась итальянская пианистка, исполнившая известное во всём мире произведение Людовико Эйнауди Experience. В конце композиции и в Милане, и в Кортине потух олимпийский огонь. Это была красивая кульминация Олимпиады.

Потухший олимпийский огонь Фото: Maja Hitij/Getty Images

Игры 2026 года закончились трогательно. Они были непохожими на предыдущие из-за отсутствия российской сборной в её полном составе. Но Олимпиада в Италии дала нам надежду, что скоро на этом празднике жизни точно будут наши лучшие спортсмены.

Мы их должны увидеть во Французских Альпах в 2030 году.