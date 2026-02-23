«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии завершились. 22 февраля на древнеримском стадионе в Вероне прошла церемония закрытия.
Это было по-настоящему ярко, символично и трогательно. Мир почувствовал итальянское тепло.
Красота в действии
Началось всё с исполнения отрывка из оперы «Травиата». А продолжилось сценой под названием «Лица Италии». В рамках представления в амфитеатре показали простых итальянцев. Кадр сменился, и на сцене появился итальянский флаг, который вынесли обычные люди — почётные жители городов-хозяев, где проходили соревнования. Затем вышли и призёры Олимпиады из Италии: Лиза Виттоцци, Арианна Фонтана, Франческа Лоллобриджида и многие другие.
Поднятие итальянского флага
Фото: Li Ming — Pool/Getty Images
Все они исполнили гимн своей страны. Был поднят национальный флаг.
Российских спортсменов позвали на шоу
Зрителей не стали томить, и дальше прошёл парад спортсменов, только не такой масштабный, как во время открытия, а более сжатый во времени.
Сначала появились знаменосцы каждой из стран. Среди них были такие люди, как Йоханнес Клебо (лыжи, Норвегия), Михаил Шайдоров (фигурное катание, Казахстан), Лу Жанмонно (биатлон) и Матис Делож (лыжи, оба — Франция), Лиза Виттоцци (биатлон) и Давиде Гьотто (коньки, Италия). А за флагами вошла большая группа из спортсменов под итальянские хиты.
Были там и наши ребята: Аделия Петросян, Никита Филиппов, Пётр Гуменник, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Анастасия Семёнова.
Российские спортсмены на параде атлетов
Фото: РИА Новости
После этого в Вероне началась хореографическая часть, которая несла в себе смысл преодоления человеком его жизненных трудностей. На сцене появились образы из «Божественной комедии» Данте.
Клебо вручили 11-е золото Игр
Всё это предваряло торжественный момент — церемонию чествования победителей и призёров лыжных марафонов у мужчин и женщин.
Золотую медаль из рук президента МОК получила Эбба Андерссон (Швеция), серебро — Хейди Венг (Норвегия), а бронзу — Надя Келин (Швейцария). У мужчин на вершину поднялись непобедимый Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эмиль Иверсен (все — Норвегия).
Церемония награждения Клебо на закрытии Игр
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Затем зазвучал олимпийский гимн и спустили знамя движения для того, чтобы передать его стране-хозяйке следующих соревнований — Франции. Всё это тоже проходило под музыку — «Марсельеза» исполнена артистами в техноверсии.
«Олимпийские игры — место для всех»
С речью выступили президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и глава оргкомитета соревнований Джованни Малаго.
Президент МОК объявила Олимпиаду закрытой.
«Вы отдали всё и поделились с нами. Это и есть истинный олимпийский дух. Вы показали нам, что такое поддержка и дружба в мире, который зачастую об этом забывает. Вы показали, что Олимпийские игры — это место для всех. Спасибо, что сделали эти Игры воистину волшебными.
Кирсти Ковентри во время речи на закрытии Игр
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Спасибо гостеприимным хозяевам за то, что открыли свои сердца. Вы чествовали своих чемпионов и поддерживали спортсменов всех стран, показывая, что страсть и уважение могут сосуществовать. Спасибо, Италия, за эти волшебные Игры.
Я объявляю Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо закрытыми», — сказала Ковентри.
Спустя несколько секунд на сцене появилась итальянская пианистка, исполнившая известное во всём мире произведение Людовико Эйнауди Experience. В конце композиции и в Милане, и в Кортине потух олимпийский огонь. Это была красивая кульминация Олимпиады.
Потухший олимпийский огонь
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Игры 2026 года закончились трогательно. Они были непохожими на предыдущие из-за отсутствия российской сборной в её полном составе. Но Олимпиада в Италии дала нам надежду, что скоро на этом празднике жизни точно будут наши лучшие спортсмены.
Мы их должны увидеть во Французских Альпах в 2030 году.