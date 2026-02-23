Скидки
Лыжные гонки на Олимпиаде-2026, Россия впервые осталась без наград — что показало выступление Коростелёва и Непряевой

Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Андрей Шитихин
Итоги выступлений Непряевой и Коростелёва на ОИ
Комментарии
Российские лыжники впервые в истории остались на Олимпиаде без наград. Что это значит?

Впервые в истории отечественного спорта наши лыжники не смогли взять награды на Олимпийских играх. После того, что было в Пекине четыре года назад, этот факт звучит просто дико. И у подавляющего большинства болельщиков, которые послеживают за соревнованиями раз в пару лет и видят такую новость, возникает один-единственный вопрос. А зачем они вообще поехали?

Что делать с нашим спортом дальше?
Олимпиада сделала нам больно. Но это мощный толчок для всего российского спорта!
Олимпиада сделала нам больно. Но это мощный толчок для всего российского спорта!

Понятно, что далеко не вся страна знает о нюансах участия российских спортсменов в Олимпиаде и во все глаза следила за тем, что происходило в Италии. У людей масса своих проблем, чтобы ещё детально разбираться с тем, что им совершенно фиолетово. Однако в России всегда однозначное отношение к результатам на главных спортивных турнирах, где наши выступают против не наших: выиграл или завоевал медаль – герой; проиграл – неудачник.

И с этой точки зрения вопрос «зачем?» выглядит даже логичным. Ведь нам же всегда говорили, что самые сильные лыжники в мире выступают в России. И это даже не обсуждается. Вот только пусть выпустят, да мы им всем покажем. Выпустили, пусть и всего двоих. И? Что они показали?

Да много чего показали, на самом деле. Но только не слабость.

Савелий Коростелёв рядом с норвежцами

Савелий Коростелёв рядом с норвежцами

Фото: Federica Vanzetta/Getty Images

Наши бились в каждой гонке. Даже в заключительном марафоне на 50 км, по итогам которого Дарья Непряева была дисквалифицирована. Многие ли, поняв, что бегут не на своих лыжах и наказание неминуемо, продолжили бы борьбу на сложнейшей дистанции с безумным набором высоты, когда впереди ещё 30 км? А Дарья продолжила, победив прежде всего саму себя, свои страхи и сомнения. Хотя самое просто решение – сойти и не париться.

Этот казус надолго запомнится:
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!

А что говорить про Савелия, который после четвёртого места в скиатлоне признал собственные ошибки и заявил, что это поражение, так как на Олимпиаде есть только три места? И в марафоне долго бился с норвежцами, но проиграл. Так им все проиграли. Только не нужно сейчас говорить – а вот Большунов бы… В Италии выступали другие, и не нужно сравнивать.

Коростелёв был близок к олимпийской бронзе:
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва

На Дарью и Савелия обрушилась волна хейта ещё до Олимпиады. И они прекрасно понимали, что ответить всем критикам результатами практически нереально. Непряева и Коростелёв не смогли прыгнуть выше головы. Однако они подарили нам классную возможность вновь поболеть за своих.

Они бились достойно и своими выступлениям показали, над чем нужно системно работать, прежде всего Федерации лыжных гонок России, чтобы наши лыжники вновь вернулись в число сильнейших в мире.

Выезжать на успехах уникума Большунова больше не получится.

Без Большунова наши лыжи представить сложно:
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Опрос
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Комментарии
