Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?

Российские лыжники впервые в истории остались на Олимпиаде без наград. Что это значит?

Впервые в истории отечественного спорта наши лыжники не смогли взять награды на Олимпийских играх. После того, что было в Пекине четыре года назад, этот факт звучит просто дико. И у подавляющего большинства болельщиков, которые послеживают за соревнованиями раз в пару лет и видят такую новость, возникает один-единственный вопрос. А зачем они вообще поехали?

Понятно, что далеко не вся страна знает о нюансах участия российских спортсменов в Олимпиаде и во все глаза следила за тем, что происходило в Италии. У людей масса своих проблем, чтобы ещё детально разбираться с тем, что им совершенно фиолетово. Однако в России всегда однозначное отношение к результатам на главных спортивных турнирах, где наши выступают против не наших: выиграл или завоевал медаль – герой; проиграл – неудачник.

И с этой точки зрения вопрос «зачем?» выглядит даже логичным. Ведь нам же всегда говорили, что самые сильные лыжники в мире выступают в России. И это даже не обсуждается. Вот только пусть выпустят, да мы им всем покажем. Выпустили, пусть и всего двоих. И? Что они показали?

Да много чего показали, на самом деле. Но только не слабость.

Савелий Коростелёв рядом с норвежцами Фото: Federica Vanzetta/Getty Images

Наши бились в каждой гонке. Даже в заключительном марафоне на 50 км, по итогам которого Дарья Непряева была дисквалифицирована. Многие ли, поняв, что бегут не на своих лыжах и наказание неминуемо, продолжили бы борьбу на сложнейшей дистанции с безумным набором высоты, когда впереди ещё 30 км? А Дарья продолжила, победив прежде всего саму себя, свои страхи и сомнения. Хотя самое просто решение – сойти и не париться.

А что говорить про Савелия, который после четвёртого места в скиатлоне признал собственные ошибки и заявил, что это поражение, так как на Олимпиаде есть только три места? И в марафоне долго бился с норвежцами, но проиграл. Так им все проиграли. Только не нужно сейчас говорить – а вот Большунов бы… В Италии выступали другие, и не нужно сравнивать.

На Дарью и Савелия обрушилась волна хейта ещё до Олимпиады. И они прекрасно понимали, что ответить всем критикам результатами практически нереально. Непряева и Коростелёв не смогли прыгнуть выше головы. Однако они подарили нам классную возможность вновь поболеть за своих.

Они бились достойно и своими выступлениям показали, над чем нужно системно работать, прежде всего Федерации лыжных гонок России, чтобы наши лыжники вновь вернулись в число сильнейших в мире.

Выезжать на успехах уникума Большунова больше не получится.