Олимпиада показала, как умирают лыжные гонки. Доминация норвежцев интересна лишь им самим

Главный итог Олимпиады-2026 – превосходство Норвегии. Скандинавы не просто выиграли общий медальный зачёт, а установили новые рекорды по числу наград, добраться до которого смогут разве что они же сами.

Норвежцы сейчас побеждают в самых разных видах спорта, связанных в первую очередь с лыжами. А лыжные гонки – это база. В мужской программе им удалось ранее немыслимое – все шесть золотых медалей лыжной программы забрала одна страна, вернее, один человек – Йоханнес Клебо. Но если успехи Клебо ещё можно списать на выдающиеся способности самого атлета, то общая доминация всей норвежской сборной на фоне остальных вызывает вопросы.

И они должны быть адресованы международной федерации.

Всем надолго запомнится один яркий эпизод. Когда журналисты после финиша марафона рассказали Савелию Коростелёву, что норвежцы не меняли лыжи, он не мог в это поверить. И в итоге выдал то, что было на душе в тот момент у многих болельщиков: «Да ну нафиг! Проверьте их, пожалуйста, на фтор!».

Не нужно быть большим экспертом в лыжных гонках, чтобы понимать следующее: обеспечить должное скольжение на одной лыжной паре в гонке на такую длинную дистанцию с учётом плюсовой температуры (ближе к концу гонки она доходила до +13°С) практически невозможно. У многих участников лыжи «стреляли» уже на втором-третьем круге, а норвежцы на одной и той же паре на протяжении всех 50 км выдавали лучшую скорость из всех.

Савелий Коростелёв в марафоне на ОИ-2026 Фото: Lars Baron/Getty Images

Хорошо, вынесем за скобки Йоханнеса Клебо – он в другой лиге. Но Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен не выглядят сверхлюдьми. Однако и их атака уже на 10-м километре оказалась фатальной для всего остального пелотона. Наш Коростелёв был последним, кто пытался держаться с норвежским трио, однако и он в конце концов отстал. И дело не только в физических кондициях.

Весь лыжный мир обсуждал чудо норвежского сервиса. Ну какими должны были быть норвежские мази, чтобы их хватило на весь марафон?! А этот вопрос в последние годы обрёл особое значение, поскольку под давлением экологов FIS и IBU недавно запретили мази с фтором. В итоге сервис-бригадам команд пришлось перестраивать всю свою работу, и малые команды с ограниченными ресурсами отказались отброшенными в сторону. Об этом рассказывал, например, биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за Румынию.

Проблема с неравенством в возможностях есть и в биатлоне, и в лыжах, но если в первом виде спорта всё может изменить стрельба, то во втором влияние грамотного сервиса определяющее. Поэтому так много разговоров про финт норвежцев – он настолько же потрясающий, насколько и безумный.

Сборная Франции, например, привезла в Валь-ди-Фьемме не менее мощную команду, у неё вполне себе хватает финансов на лучший инвентарь и самые современные мази. Специалистов нужного уровня также достаточно. Но почему они не смогли найти такую волшебную смазку, как норвежцы? Что за читы?

Поднимать истории с «норвежскими астматиками» или в очередной раз гадать повторил бы Клебо свой рекорд, соревнуясь с Большуновым, – последнее дело. Терапевтические исключения есть у всех, а Сан Саныч последний год выступает неважно и вряд ли бы расцвёл, увидев перед собой олимпийские кольца. Но вот что касается тонкостей работы норвежцев с международной федерацией лыжных гонок – тут есть над чем задуматься. Ведь FIS за патронаж Норвегии критикует даже лучший биатлонист в истории Норвегии – Уле-Эйнар Бьорндален.

Его интервью для Okko вызвало бурные обсуждения на его родине, ведь легендарный биатлонист не просто заявил, что Бьорн Дэли всё ещё более великий спортсмен, нежели Клебо. Он чётко обозначил причину, по которой так считает. Это отсутствие конкуренции. «Раньше множество стран соревновались на одном уровне. А сегодня есть фактически только норвежская команда. Они спокойно могут взять шесть первых мест. Для меня это признак того, что FIS очень плохо делает свою работу. Это большая глупость, как они всеми силами пытаются не помогать другим странам расти и развиваться», – сказал Бьорндален, хотя и не стал пояснять, что конкретно имеет в виду.

Но в целом и так понятно, о чём речь. В лыжных гонках все равны, однако есть те, кто немного равнее. Ярким примером стал скандал после спринта. Норвежский сервис с позволения FIS использовал специальное устройство для подготовки лыж между забегами, чтобы быстрее наносить жидкую мазь.

Это не запрещено, но до других команд эта информация доведена не была. Был и второй скандал, когда откат норвежских лыж продолжался после закрытия трассы для всех участников – сборная понесла формальное наказание.

Что касается сомнений по фтору, жалоб на Норвегию поступает прилично, подозрений достаточно. Однако в реальности доказательств нет, следовательно, нет и последствий. FIS такая позиция вполне устраивает, они не хотят ссориться с главной силой в этом виде спорта, да и в принципе смотрят больше в сторону горнолыжных дисциплин, популярных в центральной Европе, и разнообразного фристайла, где есть шанс завлечь молодёжь. На классические лыжные гонки там, кажется, положили болт и держат их исключительно ради традиций.

Но вот только как бы ни развивались хафпайпы и слоупстайлы, лыжные гонки – это основа зимних Олимпиад, так же, как лёгкая атлетика – летних. Лыжные гонки – это тот опыт, который может легко повторить буквально каждый телезритель. Доехать до ближайшего лесопарка, арендовать лыжи, пройти пару кругов. С экстремальными дисциплинами так не выйдет. Даже биатлон, вечный конкурент лыжных гонок, для любительских занятий куда сложнее.

Лыжный фристайл на Олимпиаде Фото: Hector Vivas/Getty Images

Популярность лёгкой атлетики во многом держится за счёт минимального порога вхождения и ощущения сопричастности к происходящему. Однако вместо витрины Олимпиады лыжи всё больше забиваются в тёмный угол, настолько, что на последней гонке участники соревнований жалуются на практически полное отсутствие зрителей во время женского марафона.

Биатлон в пример лыжам ставит даже сам Клебо, предлагающий FIS искать новые форматы. Однако главное, что необходимо международной федерации – это любой ценой остановить норвежскую доминацию в мужских гонках.

Норвежские лыжники на Олимпиаде Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вы скажете, что в женских гонках ситуация другая? Да, там всё выкашивает блестящее поколение шведок. Но это лишь подчёркивает общую проблему. Две скандинавские державы поделили сферы влияния, а всем остальным попасть в этот элитный клуб невозможно. Чтобы попасть на пьедестал, нужно чудо.

С таким подходом FIS, какой бы плотной и напряжённой ни была бы борьба внутри норвежских и шведских команд, зрителям из остального мира нет никакого смысла наблюдать за этим зрелищем. И если одним щелчком пальца превосходство Норвегии в ресурсах не преодолеть, то для другого важного шага FIS достаточно лишь проявить волю. Этот шаг – допуск российских лыжников полноценной командой. Прецеденты есть: посмотрите на водные виды спорта, где в плавании россияне хоть формально и остались нейтральными атлетами, но выступают без ограничений по квотам и командным дисциплинам.

Но эти дисциплины проживут и без России. Лыжи – не проживут.